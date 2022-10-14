Слова на вертел: ненависть к России привела бьюти-блогера к бойкоту
Бьюти-блогер и владелец косметического бренда Геворг Петросян, публично пожелавший в интернете смерти детям россиян, одетым в военную форму времен Великой Отечественной, столкнулся с бойкотом в бизнес-среде и соцсетях. После серии русофобских публикаций продукцию его бренда убрали из каталогов и с витрин магазинов. Как общество и закон реагируют на токсичные высказывания публичных персон — в материале «Известий».
Гнев народа
После размещения бьюти-блогером Геворгом Петросяном ряда постов, которые были расценены пользователями как оскорбительные и русофобские, сразу несколько сервисов по продаже косметических товаров убрали из продажи продукты принадлежащего ему бренда. Петросян разместил в своем аккаунте фото детей дошкольного возраста в одежде с георгиевскими лентами, схожей с формой советских солдат времен Великой Отечественной войны. Снимки он прокомментировал так: «свежее мясо», «какие ангелочки, так и просятся на небо». Это вызвало понятный гнев пользователей, обвинивших блогера в проявлении ненависти по национальному признаку. Петросян в попытке оправдаться написал в своем телеграм-канале, что смерти никому не желал и что своими постами якобы протестовал против «романтизации войны».
Также он пообещал вернуть свой товар в магазины и пригрозил исками о клевете. Однако спустя несколько дней стало известно, что постами Петросяна заинтересовался Следственный комитет. Депутатский запрос на имя главы ведомства Александра Бастрыкина с просьбой рассмотреть действия Петросяна на наличие в них признаков нарушения КоАП и УК РФ направил зампред комитета Госдумы по контролю Михаил Романов.
— За действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, в случае если они совершены впервые, предусмотрена административная ответственность по статье 20.3.1 КоАП РФ, — сообщила «Известиям» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. — Санкцией указанной статьи установлено наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательных работы на срок до 100 часов, или административного ареста на срок до 15 суток, а на юридических лиц — от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.
В случае совершения этих же действий в течение года после привлечения к административной ответственности действия будут иметь состав уголовно наказуемого деяния и квалифицируются по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
«Соцсетевой» контроль
— Обычно правила пользования соцсетей позволяют убирать большую часть контента, на которую жалуются пользователи. Собственно, пост с фотографией детей можно расценивать как угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. Думаю, общественники проявят себя и напишут соответствующие заявления в Генпрокуратуру с требованием проверки, — считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
По его мнению, содержание публикаций может подпадать под статьи о разжигании вражды. Однако окончательно это может установить лишь специальная судебная экспертиза.
По словам Зыкова, соцсеть Instagram, где публиковал свои посты Петросян (принадлежит запрещенной в России экстремистской компании Meta), достаточно автоматизирована. Поэтому по общему правилу в случае большого количества жалоб они без суда блокируют аккаунт нарушителя.
Если же говорить об отечественных сетях, то они более внимательно изучают каждую публикацию. У них свой алгоритм, определяющий, нарушает ли контент правила соцсети или закона. Подобный контент в них определенно подлежит удалению.
Правила бойкота
Обычно крупные ритейлеры следят за свой репутацией и ориентируются на мнение покупателей о том или ином бренде.
— Если жалобы доходят до руководства, то таким компаниям проще отказаться от сотрудничества с производителем. Это лучше, чем получить репутационный ущерб, — а мы знаем, как пользователи могут устроить хейт тому или иному бренду, — считает Зыков.
Он уточнил, что речь идет о массовых жалобах пользователей на конкретную фирму, одиночные претензии едва ли берутся в расчет.
Ранее ведущие российские ритейлеры косметики снял с продажи товары британского бренда Lamel (основан и принадлежит уроженке Украины), после того как в официальном аккаунте косметической марки появился «пост радости» в связи с терактом на Крымском мосту.
По словам юриста Марии Спиридоновой, если договором между производителем и дистрибутором либо ритейлером не предусмотрен вывод продукции по такому основанию, то издержки могут лечь на продавца. Однако бойкот продукции могут объявить сами покупатели, реагируя на скандал кошельком.
Но далеко не все готовы порвать коммерческие отношения с брендом по идейным соображениям. Так, пользователи интернета обратили внимание, что один из крупнейших российских маркетплейсов не убрал товары под брендом Lamel со своей площадки. Отвечая пользователям, представитель площадки сообщил, что площадка «никогда не поддерживала и не поддерживает любые проявления агрессии. Среди наших клиентов есть люди из разных стран и разных национальностей, проявления враждебности для себя мы считаем неприемлемыми. <...> Также мы, безусловно, уважаем право каждого покупателя не приобретать товары любого бренда по их личным соображениям».