Слова на вертел: ненависть к России привела бьюти-блогера к бойкоту

Бьюти-блогер и владелец косметического бренда Геворг Петросян, публично пожелавший в интернете смерти детям россиян, одетым в военную форму времен Великой Отечественной, столкнулся с бойкотом в бизнес-среде и соцсетях. После серии русофобских публикаций продукцию его бренда убрали из каталогов и с витрин магазинов. Как общество и закон реагируют на токсичные высказывания публичных персон — в материале «Известий».

Гнев народа

После размещения бьюти-блогером Геворгом Петросяном ряда постов, которые были расценены пользователями как оскорбительные и русофобские, сразу несколько сервисов по продаже косметических товаров убрали из продажи продукты принадлежащего ему бренда. Петросян разместил в своем аккаунте фото детей дошкольного возраста в одежде с георгиевскими лентами, схожей с формой советских солдат времен Великой Отечественной войны. Снимки он прокомментировал так: «свежее мясо», «какие ангелочки, так и просятся на небо». Это вызвало понятный гнев пользователей, обвинивших блогера в проявлении ненависти по национальному признаку. Петросян в попытке оправдаться написал в своем телеграм-канале, что смерти никому не желал и что своими постами якобы протестовал против «романтизации войны».

Также он пообещал вернуть свой товар в магазины и пригрозил исками о клевете. Однако спустя несколько дней стало известно, что постами Петросяна заинтересовался Следственный комитет. Депутатский запрос на имя главы ведомства Александра Бастрыкина с просьбой рассмотреть действия Петросяна на наличие в них признаков нарушения КоАП и УК РФ направил зампред комитета Госдумы по контролю Михаил Романов.

Фото: соцсети Бьюти-блогер Геворг Петросян

— За действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, в случае если они совершены впервые, предусмотрена административная ответственность по статье 20.3.1 КоАП РФ, — сообщила «Известиям» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. — Санкцией указанной статьи установлено наказание в виде наложения административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательных работы на срок до 100 часов, или административного ареста на срок до 15 суток, а на юридических лиц — от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

В случае совершения этих же действий в течение года после привлечения к административной ответственности действия будут иметь состав уголовно наказуемого деяния и квалифицируются по ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

«Соцсетевой» контроль

— Обычно правила пользования соцсетей позволяют убирать большую часть контента, на которую жалуются пользователи. Собственно, пост с фотографией детей можно расценивать как угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. Думаю, общественники проявят себя и напишут соответствующие заявления в Генпрокуратуру с требованием проверки, — считает директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Фото: соцсети Скриншот поста из со страницы соцсети Геворга Петросяна

По его мнению, содержание публикаций может подпадать под статьи о разжигании вражды. Однако окончательно это может установить лишь специальная судебная экспертиза.

По словам Зыкова, соцсеть Instagram, где публиковал свои посты Петросян (принадлежит запрещенной в России экстремистской компании Meta), достаточно автоматизирована. Поэтому по общему правилу в случае большого количества жалоб они без суда блокируют аккаунт нарушителя.

Если же говорить об отечественных сетях, то они более внимательно изучают каждую публикацию. У них свой алгоритм, определяющий, нарушает ли контент правила соцсети или закона. Подобный контент в них определенно подлежит удалению.

Правила бойкота

Обычно крупные ритейлеры следят за свой репутацией и ориентируются на мнение покупателей о том или ином бренде.

— Если жалобы доходят до руководства, то таким компаниям проще отказаться от сотрудничества с производителем. Это лучше, чем получить репутационный ущерб, — а мы знаем, как пользователи могут устроить хейт тому или иному бренду, — считает Зыков.

Он уточнил, что речь идет о массовых жалобах пользователей на конкретную фирму, одиночные претензии едва ли берутся в расчет.

Фото: соцсети Косметический бренд Lamel опубликовал подборку вариантов макияжа «в честь» подрыва Крымского моста

Ранее ведущие российские ритейлеры косметики снял с продажи товары британского бренда Lamel (основан и принадлежит уроженке Украины), после того как в официальном аккаунте косметической марки появился «пост радости» в связи с терактом на Крымском мосту.

По словам юриста Марии Спиридоновой, если договором между производителем и дистрибутором либо ритейлером не предусмотрен вывод продукции по такому основанию, то издержки могут лечь на продавца. Однако бойкот продукции могут объявить сами покупатели, реагируя на скандал кошельком.