Открытый показ: что стоит за дерзкой рекламной кампанией драгдилеров

Наркодилеры экспериментируют с наружной рекламой своей продукции в самых неожиданных местах. В соцсетях появились снимки из вагона столичной подземки. Неизвестные расклеили на стенах объявления с QR-кодами, ведущими на маркетплейсы в Даркнете. «Известия» разбирались в том, что толкает наркомафию на столь агрессивное продвижение своего опасного продукта и почему расклейщики наркорекламы чувствуют себя безнаказанными.

У всех на глазах

Скандал начался из-за кадров очевидца, зафиксировавшего на мобильный телефон профессиональную полиграфическую рекламу онлайн-магазина наркотиков в вагоне Московского метрополитена. Постер призывал пассажиров «перейти на осознанное потребление» вместе с торговой площадкой, торгующей стаффом, — так называют драгдилеры свой товар. Для удобства авторы рекламы разместили QR-код, чтобы узнать о портале больше. Ссылка вела к инструкции о том, как попасть в Даркнет и конкретно в маркетплейс.

— Реклама наркотиков в метро — это вопиющий факт, считаю, что обязательно нужно найти тех, кто эти рекламные листовки клеит, — прокомментировал ситуацию в беседе с «Известиями» депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Открытый показ_1 Реклама онлайн-магазина наркотиков в вагоне Московского метрополитена Фото: соцсети

Он обратил внимание, что потребление синтетических наркотиков растет, в том числе в молодежной среде.

На следующий день после того, как новость о наркорекламе в метро стала достоянием общественности, полиция разыскала предполагаемых расклейщиков — это местные жители, им по 19 лет, сообщается в соцсетях.

Выходят из тени

В распоряжении «Известий» оказался проект обращения депутата Хамзаева к генпрокурору России Игорю Краснову. В письме парламентарий информирует «о значительном увеличении» наркорекламы как в Сети, так и в общественных местах, в том числе в метро, и просит принять меры прокурорского реагирования по запросу.

«Другая, схожая по смыслу организация приобрела автобус, обклеила его рекламой онлайн-площадки по продаже наркотиков. Автобус несколько дней разъезжал по городу, пользователи сети интернет замечали транспортное средство на Кутузовском проспекте и Краснопресненском районе города Москвы» , — приводит депутат в письме еще один вопиющий случай продвижения запрещенных веществ.

Открытый показ_2 Объявление о поиске на работу кладменов на стене одного из домов в Смоленске Фото: соцсети

Напор, с которым действуют воротилы наркобизнеса в последнее время, возмущает не только москвичей. Несколько дней назад жители Смоленска сообщили местным властям о появлении на улице Крупской мурала во всю стену дома с приглашением пополнить ряды кладменов. Стилизованный диснеевский Дональд Дак предлагает работу от $200 в день, в тексте присутствует ссылка на запрещенный ресурс. Впрочем, напрямую о том, что придется раскладывать порошки по тайникам, на картинке не сказано.

В конце прошлого года местом проведения незаконной рекламной акции стала стена дома в центре Санкт-Петербурга — гигантская проекция появилась на фасаде многоэтажки у перекрестка улиц Куйбышева и Мичуринской. Организаторы не пожалели ради рекламы своего маркетплейса проектора, размещенного на чердаке дома напротив.

Битва монстров

— Мы не первый год настаиваем на создании в системы МВД киберполиции, которая будет ликвидировать такого рода каналы поставок наркотиков. Глава государства поддержал инициативу проекта «Трезвой России» в 2018 году, такое поручение ведомству было дано, — добавил депутат.

По словам Султана Хамзаева, эта работа выполняется не в полной мере, потому что наркомафия тоже не стоит на месте. После ликвидации маркетплейса «Гидра» в начале 2022 года идет жесткая борьба между другими площадками. Именно это противостояние толкает игроков черного рынка к акциям на грани разумного.

Открытый показ_3 Реклама онлайн-магазина наркотиков на стене одного из домов в Смоленске Фото: соцсети

Источник «Известий» в антинаркотическом подразделении также склонен связывать активность наркодилеров с переделом сфер влияния и борьбой за покупателя.

— Ниша сейчас свободна, и сразу несколько площадок хотят захватить инициативу. Организаторам это сулит многомиллионные прибыли. Причем рискуют они куда меньше, нежели кладмены, производители синтетики или те же расклейщики объявлений, трафаретчики. Сейчас же потребитель испытывает определенные трудности с поиском надежного продавца. Очень много каналов в Telegram, их часто блокируют, в сфере много мошенников, которые кидают зависимых. Поэтому рынок нуждается в некоем серьезном посреднике, обеспечивающем чистоту сделки и условный комфорт, как это было на «Гидре». Наркорынок подчиняется тем же законам рыночной экономики, что и легальные сферы бизнеса, — добавил собеседник издания.

Правовая проблема

Проблема графической рекламы появилась не вчера — коммунальные службы едва успевают затирать иероглифы с «собачками» (интернет-адреса в соцсетях) и зарубежные номера телефонов на железнодорожной и городской инфраструктуре. Дело в том, что трафаретчики, оставляющие надписи с рекламой запрещенных веществ и объявления о рекрутинге в закладчики, по сути, ничем не рискуют, считает адвокат Константин Кудряшов.

— Для того чтобы наказать за пособничество в сбыте наркотических средств и психотропных веществ, необходимо их изъять и провести экспертизу, что при таких обстоятельствах фактически невозможно. Также при желании привлечь их к уголовной ответственности могут возникнуть трудности с доказыванием умысла — трафаретчик может пояснить, что доподлинно он не знал, что рекламирует, и не проверял, чем занимается интернет-площадка, — добавил юрист.

Открытый показ_5 Реклама онлайн-площадки, торгующей запрещенными веществами, на двери подъезда в Ставрополе Фото: соцсети

Между тем криминализация действий расклейщиков наркообъявлений и «художников» едва ли изменит ситуацию с наркоторговлей, считает адвокат.

— Нанесение надписей — лишь видимая часть айсберга, это незначительная часть инфраструктуры по продаже наркотиков. За последние несколько лет торговля наркотиками в России почти полностью ушла в интернет, стала бесконтактной, что сделало правоохранительную систему почти бессильной перед этой проблемой. Практически все задержанные и осужденные за сбыт наркотиков сейчас — это так называемые закладчики, которые за свои деяния обычно получают по 10 лет строго режима. Но задержания и посадки этих, как правило, молодых или наркозависимых людей не влияют на скелет наркоторговли — IT-инфраструктуру, маркетплейсы и их владельцев, которые в целях безопасности часто находятся за рубежом. Приходится констатировать, что технологии совершения наркопреступлений опередили и, по сути, победили методы борьбы с ними, — дополняет эксперт.

Карать, но лечить

Лет 10–15 лет назад изъятие партии наркотиков говорило о перекрытии крупного канала по их распространению и успехе, а сейчас, по сути, ни на что не влияет, так как организатор наркоторговли остается вне зоны досягаемости, говорит адвокат. Главный злодей сохраняет анонимность, пока сам не проявит небрежность. После крупной облавы полиции он в тот же день может купить новую оптовую партию и нанять нового перевозчика, закладчика.

— Тома уголовных дел по статьям 228, 228.1 УК РФ — о приобретении, хранении и сбыте наркотиков — в суде сейчас выглядят почти одинаково и отличаются лишь фамилиями обвиняемых, — говорит Кудряшов. — Наказания за наркотики суровые, но это не сделало их менее доступными.

Открытый показ_5 Фото: МВД РФ

Он считает, что ужесточение наказания за незаконный оборот наркотиков в 2012 году сделало преступность более организованной и технологичной.