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Прокси чего хочешь: как работает удаленный наем преступников

Силовики фиксируют и раскрывают зверские преступления наркомафии, организованные через даркнет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Стало известно о новых преступлениях так называемых спортиков — наемников, выполняющих анонимные заказы наркомафии — сообщники до смерти забили предполагаемого наркокурьера, «кинувшего» своего куратора. Исполнители задержаны полицейскими. Но едва ли так просто удастся установить и задержать заказчика. «Известия» выяснили у экспертов, что способствует развитию опосредованной преступности.

Проучили до смерти

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В Раменском районе Подмосковья в конце июля было найдено тело, предположительно, сбытчика наркотиков, на котором было более 20 травм, в том числе переломы черепа и порезы ног. Ранее видео жестокого избиения молодого человека было выложено в соцсеть. По данным РЕН ТВ, оперативники задержали по подозрению в причастности к преступлению двух жителей Электростали, одному 23 года, другому 25 лет.

Изучение переписок в смартфонах пролило свет на мотив расправы — курьера приятелям заказал драгдилер, посчитавший, что погибший обманул его с товаром. Также на устройствах фигурантов расследования были найдены записи другой карательной акции: избиение девушки с отрезанием ей волос. Эти видео были отчетами для заказчика.

— Из указанного дела следует, что правоохранителями деяния спортиков — исполнителей — квалифицируются как причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть, — говорит член Ассоциации юристов России Татьяна Завьялова. — По ч. 4 ст. 111 УК РФ данное деяние наказывается лишением свободы до 15 лет.

Прокси чего хочешь
наказание
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Юрист уточнила, что согласно УК РФ, организатор, подстрекатель или пособник несут ответственность за совершенное деяние со ссылкой на ст. 33. Таким образом, организатор спортиков понесет ту же ответственность, что и сами исполнители.

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— В наркобизнесе большинство процессов анонимны, — рассказывает о причинах карательных преступлений, инициированных драгдилерами столичный оперативник. — С одной стороны, это позволяет организатору избегать поимки, с другой — вокруг одни авантюристы, которым нет веры, они «кинут» патрона при первой возможности.

Помимо кладменов, соблазн обмануть партнеров возникает и у других работников наркоиндустрии. Удаленная наркоторговля нуждается в целой армии кадров: производители наркотиков, курьеры, разработчики и другие специалисты, обслуживающие электронный магазин, администраторы каналов и соцсетей. Люди, которые занимаются продвижением, дизайном трафаретной рекламы.

— И все они могут получить деньги вперед и скрыться с ними. Но если риски, связанные с разовой утратой небольшого «веса», заложены в конечную цену товара, то постоянные потери вещества или утрата оборотных средств могут разорить наркоторговцев. Для защиты инвестиций и стали использовать отморозков, согласных на всё ради денег, — рассказывает оперативник.

Особый ущерб наркобизнесу могут нанести работники, которые занимаются распределением финансовых потоков, это высокооплачиваемые специалисты в наркобизнесе. И тем не менее соблазн велик.

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деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В конце прошлого года едва не лишился жизни один из таких специалистов, проживающий на юге столицы. Случайное стечение обстоятельств помогло остаться в живых москвичу, который, по версии полицейских, обманул наркодилеров. Как сообщил источник в правоохранительных органах, потерпевший отвечал за криптовалютные операции одного из магазинов по продаже наркотиков в даркнете. Но в какой-то момент наемный работник решил присвоить часть выручки, за что работодатель вынес ему смертный приговор.

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Для этих целей через биржу криминальных объявлений бенефициары маркетплейса подыскали 21-летнего жителя Новосибирска, согласившегося выполнить заказ на устранение финансиста. Под видом промышленного альпиниста он попытался попасть в квартиру потенциальной жертвы, но что-то пошло не так — когда киллер оказался на балконе, хозяин его заметил и вызвал полицию. К приезду наряда «альпинист» скинул пистолет, который позже подобрали сыщики. Ведется следствие.

Спортики бывают разные

Криминальные силы традиционно спекулируют на понятии о том, что добро должно быть с кулаками. Но практика лишь подтверждает догму о том, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Достаточно вспомнить волонтеров-спортсменов, которые под предлогом наведения порядка на Хованском кладбище спровоцировали массовые беспорядки. Причем заявленные высокие мотивы, как выяснило следствие, оказались вполне себе корыстными — передел сфер влияния в ритуальном бизнесе.

Такая же история и с проектом печально известного неонациста Максима Марцинкевича, в свое время ловившего на живца педофилов. Еще изначально любому юристу было понятно, что привлечь к уголовной ответственности тех, кого «изобличил» Тесак и его компания, невозможно в силу запрета провокации преступления. Пойманных извращенцев унижали, над ними издевались, но они оставались на свободе. Зато ряды неонацистских сообществ значительно расширились за счет «праведной» идеи о наказании обидчиков детей.

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Националист Максим Марцинкевич перед заседанием Кунцевского суда города Москвы

Националист Максим Марцинкевич перед заседанием Кунцевского суда города Москвы, 7 февраля 2014 года

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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— Эта модель поведения и сейчас характерна для сообществ «сильных и смелых», — рассказал «Известиям» в прошлом высокопоставленный офицер антинаркотического следственного подразделения МВД России, полковник юстиции в отставке Сергей Пелих. — Сколачивается группировка молодежи, им интересно набить кулаки. Хочется получить опыт избиения человека, но так, чтобы не сесть в тюрьму. С этой точки зрения кладмены, наркоманы идеальный вариант — отпор вряд ли дадут, а когда получат — в полицию жаловаться не пойдут. Попутно снимают свои акции на смартфоны. Начинаются такие проекты, как волонтерство: вот, смотрите, молодые люди, зожники поймали закладчика, наказали его, отчитались о работе. Но это только вначале, позже эту силу уже направляют в какое угодно русло, но неизменно туда, где можно заработать денег.

А щедро платит за такого рода услуги исключительно криминальный мир, говорит собеседник «Известий», наркобизнес в первую очередь.

— Довольно распространенный способ «вычисления» вороватых зависимых или курьеров — когда после оплаты они пишут в магазин, дескать, клад не нашли, и требуют взамен другую закладку. Такой фокус проходит разве что один раз. А дальше наркобизнес не готов терпеть убытки, особенно если у жалобщика плохая репутация. Поэтому у новых координат с тайником жадного курьера или покупателя могут ждать спортики, — добавил Пелих.

Если отбросить в сторону Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города, то наркоманское сообщество в регионах, по сути, не такое большое. Денег и возможностей их заработать у периферийных зависимых тоже значительно меньше, чем у обитателей мегаполисов. Поэтому и клады разоряют там чаще.

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Фото: соцсети

— Выложенный в Сеть ролик избиения за воровство клада — предупреждение другим наркоманам и кладменам. И это работает, — отмечает эксперт.

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Фото: соцсети
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Бойцы на аутсорсинге

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Принято считать, что спортики — инструмент исключительно наркомафии, но это не совсем так, считает собеседник «Известий», сотрудник одного из подразделений по борьбе с экстремизмом. По его мнению, подобные молодежные группировки сегодня претендуют на ту же функцию, которую во времена дикого капитализма в России выполняло боевое крыло любой из многочисленных ОПГ. С той разницей, что сегодня услуги оказываются на аутсорсинге.

— Во всяком случае, некоторые союзы бойцов на это претендуют. На деле же это слабо развитые в организационном плане структуры, борьба с которыми в криминалистическом плане особой сложности не представляет. При должном подходе, разумеется. Как только молодые люди переходят грань, совершают тяжкое или особо тяжкое преступление, дело попадает на контроль и судьба членов шайки предрешена. Другое дело, что такие отморозки могут натворить дел, да еще своими видео подают пример другим маргиналам, — пояснил он.

По мнению собеседника, серьезные люди такими вещами заниматься не станут. В первую очередь из страха провести за решеткой полжизни, так как в ряде случаев совершение преступления по найму квалифицируется по более тяжкому составу. К тому же подобные акции требуют частичной деанонимизации, так как совершаются группой лиц. Набор ведется в том числе через Telegram-каналы. Любопытно, что в ряде случаев со спортиками расплачиваются не только деньгами, но и товаром.

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Фото: соцсети

Неспортивное поведение

Не только полиция ищет по паркам и подъездам наркокурьеров и мелких сбытчиков. Охоту за ними объявили и сами наркоманы. Этой весной подмосковным оперативникам стало известно о том, что группа солевых наркоманов собралась в стаю и начала промышлять разбойными нападениями на мелких барыг, кладменов и наркозависимых побогаче. Один из эпизодов случился в Щелковском районе.

— В этой истории интересно, что сами наркозависимые прикидывались борцами за здоровый образ жизни. Втерлись в доверие к людям, которые потребляют сами и достают другим. Ставили в упрек, что они распространяют наркотики. Разумеется, отнимали само вещество. Но потом осмелели, пошли дальше — ловили драгдилера или курьера, угрожали ножами, приходили к нему домой и забирали оттуда всё ценное, в том числе телевизоры, бытовую технику. Иными словами, шайка банальных квартирных разбойников работала под спортиков, — поделился собеседник.

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