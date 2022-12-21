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Испанский сбыт: в Петербурге осудили члена наркокартеля

Бывший следователь рассказал, как устроен межконтинентальный кокаиновый трафик
Фото: объединенная служба судов Санкт-Петербурга
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Российские следователи разоблачили членов международного наркосиндиката, граждан Испании и Эквадора. 19 декабря суд в Санкт-Петербурге признал одного из сообщников, криминального мафиози по прозвищу Педро, виновным в незаконном обороте и контрабанде запрещенных веществ. Его приговорили к длительному сроку заключения. Второй сообщник уже отбывает наказание. «Известиям» стали известны подробности международного расследования.

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Под веселый клич фанатов

Члены латиноамериканского наркосиндиката, к которому имеют прямое отношение фигуранты многолетнего процесса, впервые посетили Россию в 2018 году во время мундиаля. Однако спортивный интерес они совместили с делами картеля. Иностранцы, как и тысячи других гостей России, въехали по паспортам болельщиков, чтобы избежать лишнего внимания со стороны силовиков. Здесь им удалось выйти на представителей отечественных криминальных кругов и договориться о систематических поставках «элитного порошка». Испаноговорящие гости предложили настолько привлекательную цену за свой товар, что быстро заручились согласием российских партнеров.

Испанский сбыт
Фернандо Санчес во время задержания

Фернандо Санчес во время задержания

Фото: кадры оперативной съемки
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— Картели в последние годы рассматривают российский рынок сбыта как один из перспективных, это была попытка наладить прямой канал поставки из Нового Света в Россию, минуя страны ЕС, — рассказал «Известиям» бывший руководитель антинаркотического подразделения Следственного департамента МВД полковник юстиции в отставке Сергей Пелих. — Цена, которую они предложили, была заманчивой — $27 тыс. за килограмм кокаина. Для примера, среднеоптовая стоимость, по которой драгдилеры закупают кокаин для российского потребителя, в среднем составляет $40 тыс. Поскольку товар шел напрямую от производителя из Южной Америки — его качество (имеется в виду высокая концентрация и отсутствие примесей в составе вещества. — Ред.) было куда выше европейского, так как на протяжении пути через Старый Свет товар неоднократно разбавляется посредниками.

Испанский сбыт
изъятые наркотики

Изъятые наркотики

Фото: кадры оперативной съемки

В перспективе, в случае успешного открытия канала, продавцы пообещали дисконт до $23 тыс. за килограмм. Речь шла о планах единовременной доставки наркотиков до 50 кг. Однако следователям и оперативникам стало известно о пилотной сделке.

Мадридский связной

Первым в сети полицейских попал гражданин Эквадора и Испании Фернандо Санчес 1977 года рождения. Его задержали после доставки груза в порт Санкт-Петербурга. Этот человек отвечал за логистику и выполнял поручения патрона, находившегося в Испании и координировавшего сделку. Изначально российским следователям было известно лишь прозвище его босса — Педро.

— Современные инструменты логистики позволяли отслеживать грузы, размещенные в контейнере, в режиме онлайн, причем официально, — объясняет специалист по международному наркотрафику Пелих. — Собственно, как почтовую корреспонденцию. Плюс у наркоторговцев были свои люди и родственники в портах почти на всей протяженности маршрута. Пробная поставка была спрятана в рефрижераторном отсеке с внешней стороны контейнера, поэтому сообщникам не требовалось связываться с сопутствующими поставками легальных товаров.

Испанский сбыт
судно Baltic Autumn

Судно Baltic Autumn

Фото: Соцсети
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Из материалов дела следует, что семь брикетов, в которых был расфасован груз, находились в технической полости контейнера на судне Baltic Autumn, следовавшем из эквадорского Гуякиля. Задачей Санчеса было забрать груз и передать его российскому партнеру — детали, в том числе номер контейнера с тайником, он узнал от Педро в последний момент в Испании. Санчес добрался в Петербург через Амстердам в ноябре. Его перемещения в Северной столице проходили под контролем оперативных сотрудников. 7 ноября сыщики наркоконтроля выступили в роли покупателей товара, полученного Санчесом в порту, после чего иностранец был задержан. Менее чем через два года, в июле 2020 года, Санкт-Петербургский городской суд приговорил его к 14 годам лишения свободы. Мужчине грозило пожизненное заключение, но от более серьезного срока его спасли раскаяние, помощь следствию и наличие малолетних детей.

Эмиссар картеля

Показания Санчеса дали следователям улики против других участников преступной группы, в первую очередь против Педро. За этим псевдонимом скрывался 45-летний Кортес Кинонес Франсиско Шавье. Как выяснили российские следователи, это член одного из самых опасных преступных сообществ в мире — наркокартеля «Кали». Сам мужчина родился в Колумбии, получил гражданство Эквадора, но проживал в Мадриде. Когда российские следователи собрали доказательства, то обратились к испанским властям с запросом об экстрадиции. Судьи королевства сочли доводы отечественных силовиков убедительными и под конвоем в марте прошлого года наркобарона отправили в Россию.

Автор цитаты

«Кали» — колумбийский наркокартель, созданный в конце 1970-х годов. Считается, что он был разгромлен в конце 1990-х, однако его активные члены продолжают свою деятельность, распространяя наркотики по всему свету в промышленном масштабе. Знаменитый Медельинский картель, в котором заправлял Пабло Эскобар, сначала был партнером «Кали», но потом между ними началась война. «Кали» оказывал помощь правительству в борьбе с конкурентом и вышел победителем из «кокаиновой войны». По разным оценкам, ему удалость захватить до 90% кокаинового трафика на планете. Картель считался «миролюбивым» — войне с представителями власти они предпочитали подкуп чиновников и спонсирование лоббистов. Однако в 1990-х американские спецслужбы начали активную борьбу с мафией: были арестованы главари организации, свыше 50 т груза конфискованы, изъяты активы картеля на миллионы долларов. Картель как таковой прекратил свое существование после осуждения его главарей — братьев Хильберто и Мигеля Орехуэла (они получили по 30 лет лишения свободы). Однако их многочисленные сообщники продолжили то, чем занимались всю жизнь.

— Выручил тот факт, что Кортес поленился оформить документы на испанское гражданство, хотя у него были все шансы. Дело в том, что для испаноговорящих в королевстве предусмотрена упрощенная процедура. Санчес ей воспользовался, а Кортес нет. Своего подданного Испания нам не выдала бы, — говорит Сергей Пелих.

Дело в отношении Кортеса поступило в суд еще в апреле и рассматривалось с участием присяжных-заседателей по требованию подсудимого.

Испанский сбыт
Санчес в здании суда
Фото: объединенная служба судов Санкт-Петербурга
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— Коллегия присяжных голосами пять к трем признала Кортеса виновным, но заслуживающим снисхождения. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в ИК строгого режима, — сообщила «Известиям» руководитель Объединенной пресс-службы судебной системы Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Оба фигуранта расследования имели богатый опыт в международной наркоторговле. Следствие обнаружило многочисленные следы других преступлений группировки, работа по которым продолжается. Однако внешнеполитические события мешают эффективной борьбе с кокаиновым трафиком в полной мере, считает офицер МВД в отставке Сергей Пелих.

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