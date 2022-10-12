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Ветер северный: откуда берутся наркотики на Чукотке и Ямале

Запрещенные вещества всё чаще попадают в труднодоступные регионы России
Фото: РИА Новости/Андрей Зима
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Полицейская статистика фиксирует рост наркопреступлений в российских регионах, логистически оторванных от «большой земли». Так, по сравнению с прошлым годом зарегистрировано в полтора раза больше фактов незаконного оборота запрещенных препаратов на Чукотке, примерно такая же ситуация наблюдается на Ямале. «Известия» вместе с экспертами разбирались, как в труднодоступные уголки страны добралась наркоторговля.

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Камчатский клад

Несовершеннолетний житель Петропавловска-Камчатского был задержан после доставки на полуостров груза запрещенных веществ из Московской области. Сообщается, что он действовал по указанию своих соучастников.

«В августе текущего года, действуя по поручению неустановленного лица, злоумышленник прибыл на территорию Московской области, где, обнаружив тайник с запрещенным веществом, извлек его, тайно хранил и с использованием средств конспирации перевез на территорию Камчатского края для дальнейшего распространения среди потребителей», — говорится в сообщении регионального управления СКР.

По данным местной полиции, речь шла о попытке сбыта метилэфедрона.

— В Подмосковье хватает кустарных производств мефедрона и другой синтетики, поэтому сюда постоянно приезжают за мастер-кладами из регионов, — рассказал бывший оперативный сотрудник ныне расформированной ФСКН. — Причем это происходит уже в течение 8–10 лет. Раньше отсюда в разные уголки России растаскивали героин, теперь мефедрон.

Ветер северный
Камчатка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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По его словам, наркоторговцы постоянно ищут новые рынки сбыта.

— Если находят курьера, готового тысяч за 50 рублей рискнуть свободой, — почему бы нет. В регионах люди полицией не пуганные, деньгами не избалованы, вот и подписываются на такие авантюры, — поясняет источник.

Судя по тому, что курьеру оплачивается недешевый перелет с Дальнего Востока в центральную часть страны и обратно, игра для наркосбытчиков стоит свеч.

— Наркорынок быстро ориентируется — в удаленных уголках страны, в первую очередь речь о Крайнем Севере, люди с деньгами, развлечений немного. Это благоприятная почва для экспериментов с психоактивными веществами. Опять же местные правоохранительные органы не всегда готовы к новым угрозам, у них нет опыта работы с закладчиками. Все эти факторы объясняют интерес к глубинке. Целевой аудиторией становятся, как правило, подростки, дети условно обеспеченных родителей, — отмечает собеседник.

Автор цитаты

Согласно данным МВД за 8 месяцев 2022 года, по темпам прироста зарегистрированных наркопреступлений лидируют такие отдаленные регионы страны, как Чукотский автономный округ (+53,8% относительно прошлого года) и ЯНАО (+43,5)

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О том, как устроен наркопоток в труднодоступные и отдаленные регионы страны, «Известиям» рассказал эксперт по международному наркотрафику, бывший руководитель отдела Следственного департамента МВД РФ, полковник полиции в отставке Сергей Пелих.

— В такие отдаленные места для наркотиков два пути: через морское торговое сообщение или самолетами гражданской авиации. «Глотателей» по-прежнему задерживают, как и тех, кто перевозит товар в сумках. Это говорит о том, что такие способы перемещения запрещенных препаратов остаются эффективными. На моей памяти был обвиняемый, сумевший перевезти в себе более килограмма запрещенных веществ. Еще есть почтовое сообщение, которое активно используется наркосообществом для решения своих логистических проблем.

Доставляют запрещенные грузы и на автомобилях. Например, населенные пункты Мурманской и Архангельской областей, как правило, снабжаются наркотиками, закупленными в Санкт-Петербурге. Однако риск для водителей с запрещенным грузом высок, так как проверок на дорогах хватает. В прошлом году оперативники ГУНК МВД задержали двух граждан, поставлявших наркотики в Котлас, Вологду и другие населенные пункты севера.

Ветер северный
полиция
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

А приморские полицейские в результате операции текущей весной задержали трех местных жителей, которые организовали доставку наркотиков из Белгородской области. Грузы попали в Приморский край и Якутию с помощью почтового сообщения. На днях уголовное дело в отношении сообщников было направлено в суд.

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Под крылом самолета и в ручной клади

По словам Сергея Пелиха, несмотря на противодействие силовиков и применение новых криминалистических технологий, пресечь провоз каждой партии запрещенных веществ невозможно.

— Взять собак: далеко не все они натасканы на «химию» (синтетические наркотики. — «Известия») — говорит о проблемах выявления курьеров Пелих. — По-прежнему поток наркотиков идет в ручной клади — шампуни, гели. В аэропорту просят включить ноутбуки, чтобы убедиться, не муляж ли это и что корпус не напичкан таблетками.

Чем труднее довезти груз в конкретное место, тем больше он стоит в регионе.

— Стоимость доставки говорит о насыщенности рынка потребления в конкретном регионе, — говорит Пелих. — Зная стоимость услуг перевозки, можно подсчитать в том числе и розничную цену продукта.

Серьезный канал поставок мефедрона на остров Сахалин пресекли полицейские из областного управления вместе с коллегами из соседних регионов. Трафик, так же как и в случае в камчатскими наркотиками, шел из Подмосковья. Чтобы избежать усиленного контроля в московских аэропортах, сообщники купили курьеру билет на остров из Ижевска. Груз был спрятан в фильтры для воды, сообщал портал МВД Медиа. Оперативники контролировали поставку до прилета в Южно-Сахалинск. В итоге были задержаны семь участников наркотрафика, который снабжал не только остров, но и Приморский край. В общей сложности из оборота изъяли более 10 кг готового синтетического наркотика.

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Фото: МВД РФ

Если воздушный наркотрафик держится преимущественно на курьерах-пассажирах, то морская логистика драгдилеров зависит от перевозчиков из числа членов экипажа судна.

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— Это наиболее латентный вид наркотрафика, часто в процесс вовлечены несколько членов команды, — рассказал источник в транспортной полиции. — Пресечение таких каналов требует длительной подготовки, так как курьеры без особого труда могут избавиться от груза, просто выбросив его за борт.

Кустари с окраин

По словам эксперта, розничный рынок труднодоступных регионов часто заполняется крайне опасными для здоровья препаратами на основе бытовой химии или рецептурных медикаментов. Но на смену самодельному «винту» всё чаще приходит мефедрон, производство которого стараются наладить поближе к потребителю. Так, небольшую лабораторию обнаружили полицейские в начале октября в Нарьян-Маре. Изъяты емкости с химическими веществами, различные приспособления, которые могут быть использованы при изготовлении наркотического средства мефедрон, электронные весы, порошкообразное вещество в полимерном пакете.

Даже разовое употребление химических наркотиков может привести к летальному исходу, подчеркивает эксперт — в неадекватном состоянии человек может причинить себе увечья, несовместимые с жизнью.

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