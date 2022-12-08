Хищная флора: в МВД отчитались о борьбе с наркосорняками

В МВД отчитались о завершении спецоперации «Мак-2022», затронувшей 71 регион России. Полицейские, офицеры ФСБ, таможенники, росгвардейцы вместе с представителями Минсельхоза прочесывали поля и пашни в поисках наркосодержащей флоры. Были обнаружены как дикорастущие, так и нелегально культивируемые растения. Подробности — в материале «Известий».

Свыше тысячи незаконных посевов обнаружили силовики при обследовании земельных участков граждан, 72 тыс. кустов наркосодержащих растений были изъяты. 14,6 тыс. из них — опийный мак, остальное — конопля. Уничтожено свыше 31 тыс. очагов дикорастущих растений на площади более 10 гектаров.

«Всего за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств естественного происхождения задержано 6684 человека, административных правонарушителей — 11 249» , — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Хищная флора Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Напомним, ранее ведомство опубликовало статистику за 10 месяцев текущего года, согласно которой зарегистрировано 154 300 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что почти на 2% меньше прошлогоднего показателя. Только за полгода в суды поступило почти 40 тыс. дел по наркопреступлениям, фигурантами которых стали более 43 тыс. человек.

В прошлом году результатом операции стало уничтожение наркосодержащих растений почти на такой же площади — чуть больше 10 гектаров. А вот задержанных было значительно больше — 7775 человек по уголовным статьям и 12,1 тыс. нарушителей административного законодательства.

Драгдилер с тяпкой

Согласно данным судебной статистики, по ст. 231 УК РФ о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические или психотропные вещества либо их прекурсоры, в 2021 году был осужден 481 человек, реальный срок заключения получили лишь 32 человека, суды назначали штрафы в 156 случаях, обязательные работы — в 130, 128 человек получили условное лишение свободы.

— На практике в таких случаях обычно люди привлекаются к уголовной ответственности, так как это рассматривается именно как культивирование, — объясняет Константин Трапаидзе, председатель коллегии адвокатов «Вашъ Юридический поверенный». — В теории возможна и квалификация деяния как административного, но это если растения произрастают как сорные и есть соответствующие указания от муниципальных и региональных властей о борьбе с этим.

Маскировка под «дичку»

— Культивирование наркосодержащих растений — еще один механизм распространения запрещенных веществ, — говорит депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. — Безусловно, усилия для борьбы с этим явлением необходимо продолжать, и акцент стоит делать на том, чтобы государство более профессионально этому противостояло. Это не второстепенная задача, хотя в обществе проблему недооценивают — лояльно относятся к присутствию таких растений в полях. Они действительно могут расти как сорняки, но этим и пользуются наркодельцы, выдают культивируемые растения за дикорастущие.

Хищная флора Уничтожение дикорастущей конопли в Павловском районе Алтайского края Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

По его словам, проблема особенно актуальна в Сибири, а также в Ростовской и Ленинградской областях.

Мак и «чародеи»

Проблема остро ощущается и в Черноземье. Например, в Воронежской области в ходе операции было уничтожено запретных растений на общей площади 8,3 тыс. кв. м (это больше 8% от общей площади по стране). Регулярно находят крупные очаги произрастания конопли на Ставрополье. То же касается опийного мака — его локализация характерна для регионов с плодородной почвой. Помимо Черноземья, посевы обнаруживаются в приграничных с среднеазиатскими республиками, преимущественно с Казахстаном.

Мак традиционно выращивался в регионе Семиречья — исторической области на стыке Киргизии, Казахстана и Китая. И, разумеется, в Афганистане.

Хищная флора Фермер, работающий на маковом поле в окрестностях Кандагара (Афганистан) Фото: ТАСС/ЕРА/STRINGER

— В принципе, опийный мак выращивают в разных регионах страны, — рассказал «Известиям» полковник полиции в отставке Сергей Пелих, автор публикаций на тему незаконного оборота наркотиков . — Некоторые маргинальные селяне продают его местным наркоманам. Это создает определенные проблемы с наркотизацией, но в промышленном масштабе в России наркобизнес, завязанный на маковые плантации, нерентабелен. Сейчас на нашем черном рынке очень мало главного продукта, который получают из опийного мака, — героина. Трафик переориентирован на Европу, где сейчас героиновый бум. По моим подсчетам, основанным в том числе на анализе предложения в маркетплейсах, доля героина едва превышает 1–2% отечественного наркорынка. Это дорогой товар, плюс любителей его осталось не так много в России.

Площадки в новых регионах

По словам источника «Известий» в правоохранительных органах, довольно остро проблема возделывания и культивирования наркосодержащих растений стоит сегодня в новых регионах страны. В частности, полиция регулярно и в существенных объемах изымает как готовую к употреблению коноплю, так и кусты наркосодержащего растения.

— Украинские власти сквозь пальцы смотрели на возделывание и культивирование в сельской местности запрещенных кустарников, — говорит источник. Но такая работа уже активно ведется в регионе российскими правоохранителями.

Хищная флора Боец МВД ЛНР вытряхивает в тачку коноплю, обнаруженную у местного жителя Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

«Управление внутренних дел по Мелитополю и Мелитопольскому району продолжает активную борьбу с распространением наркотиков, которое в период нахождения Запорожской области в составе Украины достигло невиданных масштабов. На регулярной основе пресекаются и выявляются факты незаконного выращивания, хранения, распространения наркотических веществ. Все нарушители привлекаются к ответственности согласно закону» , — цитирует региональный канал начальника УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрея Жидкова.

«Трава» уходит на второй план

— На сегодняшний день синтетические наркотики преобладают над растительными. С каждым годом мы видим спад числа зависимых от растительных наркотиков. Но количество наркозависимых в целом только увеличивается, просто зависимость сместилась в сторону синтетических наркотиков, — говорит Даниил Петров, главврач «Клиники доктора Исаева».

Специалист считает, что для более эффективного противостояния наркотизации стоит навести порядок в системе возвращения зависимых в общество.

— Российская наркология всегда готова бороться. Требуется новый подход к реабилитационным центрам: сертификация, лицензирование. Мы видим огромное количество псевдореабилитаций на рынке, бороться с которыми необходимо на государственном уровне.