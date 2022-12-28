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Доска подсчета: в МВД зафиксировали рост числа нарколабораторий

За год в России стало меньше автокраж, но увеличилось количество сообщений о ложном минировании
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Общее число преступлений в России снизилось, сообщили в МВД после подсчета показателей за 11 месяцев. Даже киберворы ослабили хватку. Вместе с тем опасение вызывают террористические и экстремистские проявления, рост числа нарколабораторий и активность организаторов нелегальной миграции. О ситуации с преступностью — в материале «Известий».

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Общее число преступлений в России снизилось по сравнению с прошлым годом на 1,6%, таковы данные официальной полицейской статистики. Почти на 5% стало меньше нарушений УК РФ «с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации». Эта категория дел стала головной болью силовиков после всплеска кибератак в начале года. Позитивные сдвиги наблюдаются и в массивном пласте преступлений против собственности — хищения традиционно занимают значительную долю в правовой статистике. Краж (а это самое массовое преступление в стране) стало меньше почти на 4%. Примерно на 10% снизилось число разбойных нападений на граждан, на 6,5% — грабежей и на 19% — хищений транспортных средств.

Доска подсчета
ГИБДД, автомобили
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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«Безопаснее стало на российских дорогах. Количество ДТП снизилось на 5,2%, на 5,7% — погибших и на 5,3% — раненных в автоавариях граждан», — говорится в сопроводительном сообщении на сайте ведомства.

Подпортили картину

Криминальный антирекорд в 2022 году побили заведомо ложные сообщения об акте терроризма — в сравнении с прошлым годом звонков о «заложенных бомбах» стало больше в семь с лишним раз. Эта проблема понятна правоохранительным органам — сигналы преимущественно поступают с территории Украины и недружественных государств, и связаны они в том числе с проведением СВО.

Внешнеполитические события оказали влияние и на рост экстремистских (на 43%) и террористических (на 4%) проявлений. На треть увеличилось число преступлений, совершенных с использованием оружия и боеприпасов.

Доска подсчета
Дежурная часть МВД
Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Полицейские выявили значительно больше каналов организации нелегальной миграции (на 19%) и фактов фиктивной постановки иностранцев на учет (на 10%). Эта динамика понятна, если рассматривать ее вкупе с существенным увеличением потока въезжающих в Россию (на 30%), о чем ранее сообщали «Известия».

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Источники «Известий» говорят о том, что наркоситуация в стране усугубляется с каждым годом. Так происходит, несмотря на то что в этой сфере зарегистрировано меньше преступлений, чем в прошлом году. Дело в том, что этот вид незаконной деятельности часто носит латентный характер. К тому же силовики в последние годы сосредоточили усилия на изобличении сбытчиков, а не потребителей — драгдилеров разного калибра задержали почти на 7% больше, чем в прошлом году. Среди пойманных сбытчиков стало больше тех, кто торгует в особо крупном размере, — 3609 человек (на 3,4% больше, чем в прошлом).

Число выявленных киберпреступлений, так или иначе связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ, выросло на 8%.

— Это говорит о том, что предложение на рынке по-прежнему высокое. Достигается это за счет роста производства самых опасных видов наркотиков — синтетических. В первую очередь речь о мефедроне, который становится проблемой национального уровня, — рассказал «Известиям» представитель антинаркотического подразделения, — пояснил собеседник.

По его словам, лаборатории из-за доступности технологии «варения» запрещенного вещества растут как грибы после дождя в разных регионах страны. В текущем году силовики установили почти 800 фактов производства, что в полтора раза больше, чем в 2021-м (сравнивается результат за 11 месяцев).

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— Доля «наркотических» в общем числе преступлений составляет чуть меньше 10%, но их субъекты — это группа риска. Они неоднократно нарушают УК РФ — хищения, насильственные преступления, преступления против семьи и детства. Это угроза пострашнее краж с банковских карт, — считает собеседник.

Подросток в перекрестье

Опасения сыщиков разделяют и представители медицинского сообщества.

— В течение 2022 года мы наблюдали сильный сдвиг наркотизации с опиатов в сторону стимуляторных синтетических наркотиков: солей, мефедрона и прочих, — рассказал Даниил Петров, главврач Клиники доктора Исаева. — Стимуляторы полностью вытесняют опиум, и количество зависимых пациентов от синтетических наркотиков в этом году распределено следующим образом: пациенты в возрасте 12–14 лет примерно 4%; с 15 до 18 лет — около 16% (при этом их количество увеличилось вдове, сравнивая с предыдущим годом); категория от 19 до 32 лет — основные потребители услуг, 80%.

Доска подсчета
Капельница, больница
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По наблюдениям врача, еще несколько лет в клиниках находились на лечении зависимые от опиатов несовершеннолетнего возраста.

— Сейчас таких пациентов у нас нет вообще, и все зависимые до 18 лет — это только стимуляторные наркоманы, — добавил врач.

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Объем потока наркозависимых в целом не изменился, по его мнению. Наблюдается лишь замена одного наркотика другим.

— А также мы наблюдаем сильное увеличение подростковой наркомании, она молодеет очень активно. К нам всё чаще начали поступать пациенты в возрасте 15–18 лет, в связи с чем мы открыли подростковый реабилитационный центр, — добавляет нарколог.

Запрос на лечение подростковой наркомании в отрасли весьма актуален, говорит врач.

Аферы разговорного жанра

В 2022 году, как и годом ранее, Фонд поддержки пострадавших от преступлений (ФПП) фиксирует рост числа обращений, связанных с дистанционными видами мошенничеств. Примерно две третьих от всех пострадавших стали жертвами банковских мошенничеств, констатирует юрист организации Кирилл Тимонин.

— К огромному сожалению, несмотря на ежедневные сообщения в средствах массовой информации с предупреждениями об используемых мошенниками схемах, практически ежедневно в адрес ФПП поступали звонки и обращения от пострадавших, — говорит он. — Особенно парадоксально, когда обману подверглись сами работники банков.

Доска подсчета
Банк, офис, клиент
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Среди самых распространенных схем: требования о переводе денежных средств на «защищенные» счета, в связи с подозрительными операциями (например, получение доступа мошенниками к интернет-банку, оформление кредита неизвестными); участие в операции по поимке преступников.

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— В подавляющем большинстве случаев при помощи Фонда потерпевшим удалось добиться возбуждения уголовных дел. Однако указанная категория дел имеет невысокие показатели раскрываемости, — добавляет специалист.

ФПП отмечает, что неуклонно снижается возраст потерпевших. Если еще несколько лет назад средний возраст потерпевшего от дистанционных видов мошенничества составлял 55 лет, то сейчас всё чаще мы получаем обращения от молодежи. Средний возраст обратившихся в Фонд в 2022 году — 30–35 лет.

Пирамиды возвращаются

Также в организацию поступали обращения от граждан, инвестировавших денежные средства в различные потребительские кооперативы и негосударственные фонды.

— Как правило, людей привлекают рекламные объявления, в которых указывается, что можно удвоить или даже утроить вложенные денежные средства. Подобные финансовые организации были зарегистрированы в иностранных юрисдикциях, что фактически сводило на нет возможность получения денежных средств, так как они выводились в офшоры. Обратиться в иностранные суды или правоохранительные органы затруднительно и трудозатратно, чем и пользовались мошенники.

Доска подсчета
Компьютер, интернет
Фото: Global Look Press
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После того как большинство банковских учреждений попали под иностранные санкции, а также были отключены от международных платежных систем, вывод денежных средств стал затруднителен и число подобных обращений снизилось.

— Среди наиболее распространенных потребительских мошенничеств в уходящем году — мошенничества на популярных интернет-площадках по размещению бесплатных объявлений. Потенциальный покупатель предлагает продавцу оформить «безопасную сделку», но присылает ссылку на похожий сайт и просит ввести данные банковской карты якобы для перечисления денежных средств. В результате вместо получения продавцом денег с его банковской карты злоумышленники списывают денежные средства, — рассказал собеседник.

По результатам анализа входящих обращений и звонков, поступивших на горячую линию Фонда, можно сделать вывод о снижении обращений по факту причинения тяжкого вреда здоровью либо смерти, что соотносится со статистикой МВД, говорит Тимонин.

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