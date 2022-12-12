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Раз пошли на вело: какие преступления совершают лжедоставщики еды

Силовики рассказали, зачем злоумышленникам яркая форма курьерских сервисов
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Пестрая спецодежда доставщиков уже давно притупила бдительность жильцов многоквартирных домов из-за роста этого сегмента рынка. Парня с квадратной сумкой и в подъезд впустят без домофонного кода, и лишних вопросов не зададут, столкнувшись с ним на лестничной клетке. Между тем человек в спецовке не всегда тот, за кого себя выдает. Как криминальные элементы пользуются униформой курьеров для своих нужд, «Известиям» рассказали представители правоохранительных органов.

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Взять как свое

Новым криминальным трендом стало хищение имущества с использованием брендированной формы доставщиков и квадратных термосумок. В особой зоне риска супермаркеты и места общего пользования в многоквартирных домах, предупреждают собеседники «Известий».

— Любая форма сама по себе придумана для того, чтобы внушать клиентам и окружающим доверие, — рассказывает участковый одного из районов Москвы. — Мелкие магазинные воры используют ее, стараясь обезличить себя. Полы спецкурток довольно длинные, так что сложно даже понять, какая фигура у человека. В качестве дополнительного камуфляжа вор использует медицинскую маску — даже сегодня, несмотря на снятие ограничений, такая мера предосторожности не вызовет подозрений. Есть и еще один способ — когда курьер наполняет свой ранец продуктами, за которые платить не собирается, клиентам-очевидцам это не кажется странным — они не знают специфики работы доставщиков, думают, что так и надо или что он партнер или сотрудник магазина.

Раз пошли на вело
камеры
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

По словам источника в службе безопасности одного из супермаркетов, пожелавшего остаться неназванным, охрана всегда более бдительно смотрит за ребятами с квадратными сумками.

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— Нам известны случаи, когда термобоксы злоумышленники покрывают экранированными материалами, чтобы не срабатывали системы контроля выноса неоплаченного товара.

Внутрицеховые разборки

Впрочем, сегодня в больших городах в принципе становится меньше магазинных краж из-за развития интеллектуальных систем видеослежения. А вот обобрать коллег в среде доставщиков — довольно частое явление, отраженное в полицейских сводках.

— Глядя на потертые велогибриды создается впечатление, что они сделаны в каком-то гараже, но на самом деле эти колеса на батарейках умножают доход курьера. Поэтому такие электромопеды часто становятся целью тех доставщиков, которые вынуждены ходить пешком или же для последующей продажи. Даже в нашем спальном районе было раскрыто на днях такое преступление — курьер-пешеход проследил, когда его коллега отлучился и завладел средством индивидуальной мобильности. Впрочем, в таких преступлениях обычно фигурируют реально работающие курьеры, — рассказал собеседник.

Раз пошли на вело
вор
Фото: камеры видеонаблюдения
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Похожее преступление раскрыли петербургские полицейские в начале текущего года — один курьер позарился на более новый велогибрид работника конкурирующей фирмы и умыкнул его, оставив взамен свою развалюху.

Поквартирный обход

Говоря о доставщиках-самозванцах, источник указывает на то, что участились случаи краж из межквартирных тамбуров, с лестничных клеток и других мест общего пользования. Чаще всего таких воров интересуют колесные средства.

— Если раньше кража велосипедов была явлением сезонным (в зимнее время их число снижалось), то сегодня случается, что тащат и в снег, и в гололед. Обычный человек зимой на велике — это странно, а если в желтой или зеленой спецовке — норма, они катаются круглый год, — добавляет собеседник.

Раз пошли на вело
велосипед
Фото: ТАСС/dpa/Volkmar Heinz
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Полицейский говорит, что эти кражи — удел наркозависимых граждан либо мигрантов, которые имеют отношение к рынку сбыта в среде соотечественников.

— Уходят аккумуляторы, скутеры, самокаты (как правило, в этих устройствах преступников тоже интересует только батарея, подшипники и другие детали), — делится наблюдениями собеседник, — технология проникновения в подъезд всё та же — «иду с заказом», и соседи расступаются, дескать, работает же человек.

Незаконный оборот наркотиков

Одними из первых желтую и зеленую униформу популярных брендов по доставке продуктов примерили драгдилеры. Пик маскировки пришелся на период пандемии — в начале 2020 года перемещение граждан было ограничено и наркорынок испытывал трудности с логистикой, объясняет источник «Известий» из антинаркотического подразделения столичной полиции.

Раз пошли на вело
курьер
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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— Брендированные куртки активно используют не рядовые «бегунки» (мелкий сбытчик, участник покупки вещества в складчину. — Ред.) или наркоманы, а курьеры-профессионалы, доставляющие мастер-клады (крупные веса запрещенных веществ. — Ред.) в тайники для дальнейшей расфасовки, перераспределения и распространения в крупных городах. Разумеется, эти люди даже для виду не трудоустраиваются в сервисы по доставке еды — служба безопасности, как правило, довольно бдительно следит за персоналом.

Мундир «едоносца»

По словам оперативника, добыть униформу компании по доставке сегодня не проблема. Объявления о продаже спецовки и термобоксов на сервисах бесплатных объявлений появляются неслучайно — это говорит о спросе на эти вещи.

— Кому-то удается утащить несколько комплектов формы с работы, кто-то устраивается ненадолго в сервис и оставляет себе одежду для последующей продажи. Кто-то из работников оставляет ее себе в отместку работодателю (такое часто случается в этой сфере). Допускаю, что часть покупателей с платформ покупает себе б/у форму на подмену, но есть и те, кто преследует криминальные цели, — добавил специалист.

Раз пошли на вело
объявления
Фото: соцсети

По его словам, уже сформировалась методика выявления таких курьеров.

— Например, человек в форме доставщика пользуется шеринговым авто — это уже повод задуматься. Ведь в таком случае работа по доставке нерентабельна — заработанные деньги едва ли окупят бензин и шеринг. Несколько месяцев назад именно такая оплошность кладмена-девушки привлекла внимание наших коллег. Проверка показала, что автомобиль был взят в аренду у сервиса по поддельному паспорту. Позже установили личность, взяли в разработку, поймали с крупным весом, — рассказал он.

Нестандартное поведение человека в спецкуртке — уже повод для подозрения. Но не только оперативники пытаются вычислить доставщиков запрещенных веществ.

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Фото: соцсети

В ноябре три екатеринбургских наркомана напали на курьера одного из доставочных сервисов и отобрали у него сумку с едой и телефон, угрожая ножом. Следователи выяснили, что целью ранее судимых мужчин был вовсе не провиант — они посчитали, что доставщик был наркокурьером, который оставил закладку в лесополосе. Но ошиблись. Сыщики предполагают, что разбойники устроили настоящую охоту на кладменов в курьерской форме и проверяют их на другие эпизоды в городе и окрестностях.

Нелегальная миграция

Полицейский говорит, что сталкивается со случаями, когда в этой форме по городу ходят нелегальные мигранты во избежание лишних вопросов со стороны правоохранительных органов.

Раз пошли на вело
курьер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Профильные подразделения полиции прекрасно знают, что, как правило, у честных курьеров всё в порядке с документами — так как требования компаний довольно жесткие в этом плане, — говорит полицейский. — Поэтому иностранцы, у которых проблемы с документами, с большой охотой надевают униформу с логотипами сервисов доставки в надежде, что проверки их минуют. Причем такие хитрости распространяются по сарафанному радио.

Раньше для этих же целей некоторые иностранцы, нелегально находящиеся в России, носили спецовки с названием жилищно-коммунальных организаций и некоторых компаний.

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