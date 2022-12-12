Раз пошли на вело: какие преступления совершают лжедоставщики еды

Пестрая спецодежда доставщиков уже давно притупила бдительность жильцов многоквартирных домов из-за роста этого сегмента рынка. Парня с квадратной сумкой и в подъезд впустят без домофонного кода, и лишних вопросов не зададут, столкнувшись с ним на лестничной клетке. Между тем человек в спецовке не всегда тот, за кого себя выдает. Как криминальные элементы пользуются униформой курьеров для своих нужд, «Известиям» рассказали представители правоохранительных органов.

Взять как свое

Новым криминальным трендом стало хищение имущества с использованием брендированной формы доставщиков и квадратных термосумок. В особой зоне риска супермаркеты и места общего пользования в многоквартирных домах, предупреждают собеседники «Известий».

— Любая форма сама по себе придумана для того, чтобы внушать клиентам и окружающим доверие, — рассказывает участковый одного из районов Москвы. — Мелкие магазинные воры используют ее, стараясь обезличить себя. Полы спецкурток довольно длинные, так что сложно даже понять, какая фигура у человека. В качестве дополнительного камуфляжа вор использует медицинскую маску — даже сегодня, несмотря на снятие ограничений, такая мера предосторожности не вызовет подозрений. Есть и еще один способ — когда курьер наполняет свой ранец продуктами, за которые платить не собирается, клиентам-очевидцам это не кажется странным — они не знают специфики работы доставщиков, думают, что так и надо или что он партнер или сотрудник магазина.

Раз пошли на вело Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

По словам источника в службе безопасности одного из супермаркетов, пожелавшего остаться неназванным, охрана всегда более бдительно смотрит за ребятами с квадратными сумками.

— Нам известны случаи, когда термобоксы злоумышленники покрывают экранированными материалами, чтобы не срабатывали системы контроля выноса неоплаченного товара.

Внутрицеховые разборки

Впрочем, сегодня в больших городах в принципе становится меньше магазинных краж из-за развития интеллектуальных систем видеослежения. А вот обобрать коллег в среде доставщиков — довольно частое явление, отраженное в полицейских сводках.

— Глядя на потертые велогибриды создается впечатление, что они сделаны в каком-то гараже, но на самом деле эти колеса на батарейках умножают доход курьера. Поэтому такие электромопеды часто становятся целью тех доставщиков, которые вынуждены ходить пешком или же для последующей продажи. Даже в нашем спальном районе было раскрыто на днях такое преступление — курьер-пешеход проследил, когда его коллега отлучился и завладел средством индивидуальной мобильности. Впрочем, в таких преступлениях обычно фигурируют реально работающие курьеры, — рассказал собеседник.

Раз пошли на вело Фото: камеры видеонаблюдения

Похожее преступление раскрыли петербургские полицейские в начале текущего года — один курьер позарился на более новый велогибрид работника конкурирующей фирмы и умыкнул его, оставив взамен свою развалюху.

Поквартирный обход

Говоря о доставщиках-самозванцах, источник указывает на то, что участились случаи краж из межквартирных тамбуров, с лестничных клеток и других мест общего пользования. Чаще всего таких воров интересуют колесные средства.

— Если раньше кража велосипедов была явлением сезонным (в зимнее время их число снижалось), то сегодня случается, что тащат и в снег, и в гололед. Обычный человек зимой на велике — это странно, а если в желтой или зеленой спецовке — норма, они катаются круглый год, — добавляет собеседник.

Раз пошли на вело Фото: ТАСС/dpa/Volkmar Heinz

Полицейский говорит, что эти кражи — удел наркозависимых граждан либо мигрантов, которые имеют отношение к рынку сбыта в среде соотечественников.

— Уходят аккумуляторы, скутеры, самокаты (как правило, в этих устройствах преступников тоже интересует только батарея, подшипники и другие детали), — делится наблюдениями собеседник, — технология проникновения в подъезд всё та же — «иду с заказом», и соседи расступаются, дескать, работает же человек.

Незаконный оборот наркотиков

Одними из первых желтую и зеленую униформу популярных брендов по доставке продуктов примерили драгдилеры. Пик маскировки пришелся на период пандемии — в начале 2020 года перемещение граждан было ограничено и наркорынок испытывал трудности с логистикой, объясняет источник «Известий» из антинаркотического подразделения столичной полиции.

Раз пошли на вело Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Брендированные куртки активно используют не рядовые «бегунки» (мелкий сбытчик, участник покупки вещества в складчину. — Ред.) или наркоманы, а курьеры-профессионалы, доставляющие мастер-клады (крупные веса запрещенных веществ. — Ред.) в тайники для дальнейшей расфасовки, перераспределения и распространения в крупных городах. Разумеется, эти люди даже для виду не трудоустраиваются в сервисы по доставке еды — служба безопасности, как правило, довольно бдительно следит за персоналом.

Мундир «едоносца»

По словам оперативника, добыть униформу компании по доставке сегодня не проблема. Объявления о продаже спецовки и термобоксов на сервисах бесплатных объявлений появляются неслучайно — это говорит о спросе на эти вещи.

— Кому-то удается утащить несколько комплектов формы с работы, кто-то устраивается ненадолго в сервис и оставляет себе одежду для последующей продажи. Кто-то из работников оставляет ее себе в отместку работодателю (такое часто случается в этой сфере). Допускаю, что часть покупателей с платформ покупает себе б/у форму на подмену, но есть и те, кто преследует криминальные цели, — добавил специалист.

Раз пошли на вело Фото: соцсети

По его словам, уже сформировалась методика выявления таких курьеров.

— Например, человек в форме доставщика пользуется шеринговым авто — это уже повод задуматься. Ведь в таком случае работа по доставке нерентабельна — заработанные деньги едва ли окупят бензин и шеринг. Несколько месяцев назад именно такая оплошность кладмена-девушки привлекла внимание наших коллег. Проверка показала, что автомобиль был взят в аренду у сервиса по поддельному паспорту. Позже установили личность, взяли в разработку, поймали с крупным весом, — рассказал он.

Нестандартное поведение человека в спецкуртке — уже повод для подозрения. Но не только оперативники пытаются вычислить доставщиков запрещенных веществ.

Фото: соцсети

В ноябре три екатеринбургских наркомана напали на курьера одного из доставочных сервисов и отобрали у него сумку с едой и телефон, угрожая ножом. Следователи выяснили, что целью ранее судимых мужчин был вовсе не провиант — они посчитали, что доставщик был наркокурьером, который оставил закладку в лесополосе. Но ошиблись. Сыщики предполагают, что разбойники устроили настоящую охоту на кладменов в курьерской форме и проверяют их на другие эпизоды в городе и окрестностях.

Нелегальная миграция

Полицейский говорит, что сталкивается со случаями, когда в этой форме по городу ходят нелегальные мигранты во избежание лишних вопросов со стороны правоохранительных органов.

Раз пошли на вело Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Профильные подразделения полиции прекрасно знают, что, как правило, у честных курьеров всё в порядке с документами — так как требования компаний довольно жесткие в этом плане, — говорит полицейский. — Поэтому иностранцы, у которых проблемы с документами, с большой охотой надевают униформу с логотипами сервисов доставки в надежде, что проверки их минуют. Причем такие хитрости распространяются по сарафанному радио.

Раньше для этих же целей некоторые иностранцы, нелегально находящиеся в России, носили спецовки с названием жилищно-коммунальных организаций и некоторых компаний.