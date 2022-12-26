Гостить от армии: силовики констатировали рост преступности мигрантов

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил о росте преступности, совершенной иностранцами на территории России. Как изменение миграционных потоков отразилось на криминогенной обстановке в уходящем 2022 году — разбирались «Известия».

Импортная зараза

Число преступлений, совершенных мигрантами, постепенно растет от года к году: в 2021-м общее число нарушений Уголовного кодекса увеличилось на 6%, в текущем году прогнозируется рост уже на 10% (окончательная статистика за 12 месяцев будет обнародована в январе).

За этот год правоохранители расследовали 37 тыс. преступлений, в 60% случаев фигурантами дела являлись жители среднеазиатских республик. Во время оперативного совещания СК глава ведомства отметил, что чаще всего такие нарушения встречаются в московском регионе, Санкт-Петербурге, Челябинской, Курганской, Калужской и Ленинградской областях.

Тяжкие и особо тяжкие преступления иностранцы совершают больше на треть: убийств — на 16%, изнасилований — на 12%.

Поболели и хватит

Увеличение числа правонарушений в среде иностранцев в уходящем году нельзя считать показательной характеристикой приезжих, считает руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин.

Гостить от армии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Мигрантов в России в 2022 году стало значительно больше, чем в 2021-м. Раньше пандемия не давала им приехать на заработки. Естественно, количество преступлений в связи с этим выросло. Закон больших чисел: чем больше людей, тем больше преступлений, — пояснил он.

Автор цитаты Согласно данным МВД России, с января по ноябрь 2022 года было поставлено на миграционный учет почти 15,5 млн иностранцев и лиц без гражданства (в прошлом году эта цифра составляла менее 12 млн человек). Было оформлено 1,9 млн патентов. Ведомство направило 128 244 представления о неразрешении въезда в Россию иностранцам. Более 82% всех «иностранных преступлений» совершили граждане СНГ.

Что касается изнасилований, то приезжие часто становятся жертвами различного рода провокаций, добавил Поставнин.

— Долгое время цифру об изнасилованиях приводили в качестве негативного примера в контексте миграционных процессов, дескать, приезжие делают больший «вклад» в совершение таких преступлений, чем кто-либо другой. Но всё не так однозначно: широко распространены схемы, когда организованные группы зарабатывают на мигрантах угрозами обвинения в изнасиловании. Они подставляют девушек, а потом те предъявляют иностранцам претензии и требуют от них денег. Если мигрант не платит, то возбуждается уголовное дело. Разумеется, речь не обо всех случаях, — рассказал эксперт.

Гостить от армии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Поставнин считает, что в вопросе необходимо разбираться предметно. По его словам, слабо верится, что в Россию едут одни насильники.

Черный промысел

Чаще всего иностранцы совершают преступления в регионах их компактного проживания и в крупных торговых точках городов, где трудоустроены мигранты, рассказал «Известиям» представитель одного из подразделений полиции по борьбе с имущественными преступлениями. Хищения различного рода — основной вид преступления, на которое идут мигранты, впрочем, это наиболее распространенное правонарушение и в целом по стране.

— Мы часто сталкиваемся с кражами, грабежами, разбоями, совершенными иностранцами в крупных городах, — констатирует собеседник. — Этнические анклавы нередко выступают своего рода криминальной биржей: одни тащат банковские карточки, другие быстро обегают с ними магазины, скупая долгохранящуюся продукцию. Покупки делаются до 1000 рублей, поэтому не требуют введения пин-кода.

Гостить от армии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Затем злоумышленники сбывают товар, в том числе через магазины, где работают. При взаиморасчетах между земляками по итогам криминальных «подвигов» активно используется бартер, уточнил эксперт.

Участники коррупционных схем

Оперативник подразделения по борьбе с экономическими преступлениями отмечает, что ряд коррупционных схем в сфере ЖКУ просто невозможен без привлечения мигрантов.

— Часто у банкомата можно увидеть, как один иностранец по полчаса снимает деньги, засовывая в аппарат десятки пластиковых карт. Вполне вероятно, что это часть коррупционной схемы: «старшие» среди мигрантов по фиктивным документам трудоустраивают 100 человек, а в реальности территорию убирают 50 работников. Зарплату «мертвых душ» — себе, — рассказал собеседник издания.

Возможен и другой вариант, когда работяги подписывают договор, не читая его, а деньги получают из рук своего наставника, у которого остается его личная банковская карточка. При этом выдается только часть зарплаты.

Гостить от армии Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

По словам источника «Известий», мигранты активно участвуют в процессе обналичивания денег, выполняя роль так называемых дропов. Этой услугой на черном рынке до сих пор пользуется оргпреступность разных отраслей (налоговые махинации, наркобизнес, незаконная банковская деятельность и т.п.).

— Что касается уличной преступности, то сейчас наблюдается ее общее снижение в городах по стране — камеры наблюдения с интеллектуальными системами делают свое дело. Плюс значительно вырос доход мигрантов в России, их деятельность стала более прозрачной, а оформить документы теперь гораздо проще. Решение социальных проблем способствует законопослушному поведению гостей страны, — считает офицер полиции.

Тренды миграционных процессов

Вся нелегальная активность трудовых мигрантов так или иначе связана с непростыми обстоятельствами, в которые они попадают. Часто люди вынуждены хитрить, изворачиваться и нарушать закон, чтобы добыть своей семье на родине деньги на пропитание. Работа в России десятилетиями служит единственным источником доходов для миллионов граждан соседних стран.

Сегодня привычная схема меняется. В связи с СВО и частичной мобилизацией в России многие мигранты приостановили процессы своей натурализации, отмечает Вячеслав Поставнин . По данным МВД России, в 2022 году принятых в российское гражданство было меньше на 4,5%. Причем взрослых среди новых граждан стало меньше на 8,2%, тогда как детей, наоборот, больше на то же значение. Всего паспорта получили 637 923 человека, говорится в отчете.

При этом многие мигранты появились на новых территориях России, отмечает эксперт.

Гостить от армии Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

— Там сейчас находятся строительные силы. По моим данным, присутствуют в большом количестве мигранты из Средней Азии, — поделился он.

Вячеслав Поставнин добавляет, что в текущих условиях сложно прогнозировать, как поведут себя миграционные потоки, всё стремительно меняется вслед за геополитической повесткой.