Не по-детски: почему российские подростки поджигают друг друга

В Москве, Подмосковье и на Алтае подростки пытались заживо сжечь своих сверстников. Два мальчика погибли, за жизнь еще одного борются столичные врачи. причем в каждом из случаев между жертвами и поджигателями не было особенной неприязни. В причинах всплеска немотивированной жестокости разбирались «Известия».

Мода на огонь

В мае в подмосковном Раменском, п о версии следствия, группа мальчишек заперли в сарае своего 11-летнего товарища и подожгли стены строения.

«19 мая 2023 года дети в ходе ссоры закрыли в сарае мальчика, заслонив дверь на засов и заколотив его гвоздем. В дальнейшем произошло возгорание, по предварительным данным экспертов, внутри помещения. Самостоятельно дети не смогли открыть дверь и обратились за помощью к прохожим. Когда на место прибыли экстренные службы тело мальчика было обнаружено внутри сарая со следами термического воздействия», — говорится в сообщении регионального управления СКР. Участники инцидента установлены, изъяты их мобильные телефоны, их судьба будет решаться вне уголовного процесса, так как они не достигли возраста ответственности по УК РФ.

Сотрудники СК РФ на месте сгоревшего сарая в Раменском Фото: СК РФ/mosobl.sledcom.ru

По данным РЕН ТВ, трагедии предшествовал конфликт между погибшим мальчиком и остальными детьми. Жертву избивали, чтобы укрыться, он забрался в постройку. В том, кто зажег сарай, разбираются следователи. Еще до инцидента местные жители жаловались на противоправное поведение возможных участников поджога. Погибший школьник, напротив, характеризовался положительно.

Цепная реакция

Не исключено, что трагедия в Раменском, широко распространившаяся в СМИ и по соцсетям, могла стать примером для других проблемных подростков. Не прошло и месяца, как ужасный сценарий повторился в Южном Бутове (Москва). По предварительным данным, 15-летний подросток 5 июня облил на детской площадке своего знакомого бензином и поджег. 14-летний потерпевший в тяжелейшем состоянии находится в больницы с ожогами 100% тела. Возможному виновнику предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью. По данному составу УК РФ ответственность наступает с 14-летнего возраста.

— В качестве наказания за это преступление предусмотрено в том числе пожизненное лишение свободы, либо смертная казнь (не применяется в России). Но, согласно п. 2 ст. 57 УК РФ, пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста, — объясняет член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Из п. 6 ст. 88 УК РФ следует, что нарушивших закон в возрасте до 16 лет могут приговорить к сроку не свыше шести лет, однако за совершение особо тяжких преступлений — до 10 лет лишения свободы. Наказание ими отбывается в воспитательных колониях.

Адская мода

Еще в апреле сообщалось о попытке поджечь одежду школьника в Москве его знакомыми. Пострадавший якобы не хотел делиться самокатом с обидчиками, за что сверстники бросили под его одежду подожженный лист бумаги. Четвероклассник оказался в больнице с серьезными ожогами .

Еще одна трагедия случилась два года назад в городе Горняк (Алтайский край). Там 14-летний мальчик получил серьезные ожоги после того, как приятели облили его бензином и подожгли. Подростка срочно доставили в Барнаул, где он скончался от последствия термических травм.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Так называемые «пранки» с поджогами людей начали появляться в соцсетях и на видеохостингах еще в прошлом десятилетии. Часть такого контента сервис блокировал, но до сих пор некоторые из них доступны в сети. Некоторые из них собрали по миллиону и более просмотров. Возможно, часть этих роликов — постановочные, однако, как подчеркивают специалисты, вряд ли об этом догадываются несовершеннолетние зрители.

— Детям свойственно «ради прикола» пытаться повторять какие-то трюки, в том числе опасные, — рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. — Например, плачевные последствия имели челленджи с разного рода манипуляциями с петардами, пиротехническими средствами. Много негативных последствий фиксировалось после повторения фокусов с газом из зажигалок — опаливали лицо, ресницы, брови и так далее. То же самое касается откровенно экстремальных роликов — прыжки перед прибывающим поездом, трюки на высоте.

Эксперт обращает внимание на большую популярность в подростковом и детском сегменте соцсетей, в том числе тех, работа которых ограничена в России. По его мнению, если соцсети будут продвигать ролики с потенциально опасной тематикой, число происшествий, в том числе с трагическим исходом, продолжит расти.

Фото: Getty Images/MoMo Productions

— Существуют соцсети, где очень много детей. И взрослые не всегда отслеживают, что смотрит их ребенок на этих площадках. А там довольно много контента, призывающего к потенциально опасным действиям. Впрочем, как такового призыва, как правило, в ролике нет. Но дети, в силу возрастных особенностей, любят повторять за другими, любят получать одобрение от друзей в виде лайков. Случаи, когда горе приходит в семьи, на слуху, но подросток считает, что самое страшное может случиться с кем-то другим, но точно не с ним, — резюмирует Зыков.