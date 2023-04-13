Четвероклассники в Москве подожгли одежду на сверстнике за отказ дать им самокат
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- Четвероклассники в Москве подожгли одежду на сверстнике за отказ дать им самокат
В Москве ученики четвертого класса подожгли одежду на сверстнике из-за того, что он отказался дать им покататься на своем самокате. Об этом 13 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, инцидент произошел на северо-востоке столицы в Марфино. Школьники бросили под одежду мальчика, отказавшегося делиться самокатом, подожженный лист бумаги. В результате одежда загорелась, а ребенок получил сильные ожоги и был госпитализирован.
В ГУ МВД России по Москве по факту случившегося начали проверку.
Ранее в этот день более 20 детей обратились к медикам после распыления газового перцового баллончика в школе в Алтайском крае. По предварительной информации, баллончик в учебное заведение принес подросток 2010 года рождения, он случайно распылился у него в ранце.
До этого, 12 апреля, подросток ранил ножом двух школьников в парке в Рязанской области. 16-летний и 14-летний мальчики были госпитализированы.