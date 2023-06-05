В Москве подросток получил 80% ожогов тела после игры с огнем

В Москве подросток получил 80% ожогов тела в результате возгорания после игры с огнем. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел в Чечерском проезде, 46. Известно, что 14 летний Артем Ш. с друзьями играл с бензином, однако в какой-то момент подросток вспыхнул. Его товарищи разбежались.

Мальчик госпитализирован в критическом состоянии. За жизнь пострадавшего сейчас борются врачи.

Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве отметило, что на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Следователи работают на месте происшествия, опрашиваются очевидцы», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Как стало известно 13 апреля, ученики четвертого класса подожгли одежду на сверстнике из-за того, что он отказался дать им покататься на своем самокате. Инцидент произошел в Москве в Марфино. Четвероклассники бросили под одежду ребенка подожженный лист бумаги. Мальчик получил сильные ожоги и был госпитализирован.