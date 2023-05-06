«Загорелось всё — сено, силосные ямы, дом»

Сразу несколько регионов России за последние дни столкнулись с мощными пожарами, некоторые затронули поселения. Наиболее крупное ЧП произошло в селе Успенка Тюменской области — там сгорело 13 жилых домов и борьба с огнем продолжается. Угрожает стихия и жителям Башкирии, Челябинской области, ряда других территорий. Наиболее частая причина — поджоги сухой травы, помноженные на жаркую погоду, уверены эксперты. По сообщению «Авиалесоохраны», пожароопасный сезон объявлен уже в 81 субъекте РФ. О том, как жители Успенки переживают огневое ЧП и что надо сделать, чтобы избежать подобных происшествий, — в материале «Известий».

«Там кошмар, дома горят»

Сильные порывы ветра привели к тому, что верховой лесной пожар в окрестностях села Успенка Тюменской области 4 мая перекинулся на 18 строений, пострадали в том числе 13 жилых домов. В ночь на 5 мая пожар удалось локализовать на площади 3,9 тыс. кв. м, сообщало МЧС. Спасатели отстояли более тысячи жилых домов.

Тушению пожара мешают погодные условия, в том числе сильный ветер, рассказал «Известиям» официальный представитель Противопожарной службы Тюменской области Геннадий Грибич.

Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова

Спасателям пытаются помогать и волонтеры, но для эффективного противодействия огню им не хватает ресурсов, сообщила «Известиям» доброволец Ольга Войнова.

— Там кошмар, дома горят. Мы отливаем траву, чтобы огонь не шел дальше, но пока получается с трудом, — сказала она.

По мнению местных жителей, ЧП в Успенке случилось из-за засохшего леса.

— Столько леса посохло, я еще с осени говорил, что выпиливать его надо! А сейчас и трава вся сгорит, и лес сгорит, и полдеревни сгорит, — рассказал «Известиям» местный житель Сергей Махорт.

По словам Геннадия Грибича, пострадавших в огне нет. Но домашним хозяйствам нанесен ущерб, выяснили корреспонденты «Известий». У жителя Успенки Алексея сгорело 23 козы. Часть выживших животных на время отдали соседям. Теперь их некуда забирать. Вместе с козами сгорели и сыроварня, и курятник. Почти всё хозяйство.

— Мы даже не видели, что тут происходило. Всё просто загорелось: сено, силосные ямы, дом, — рассказал мужчина.

Пожар возник из-за поджога сухой травы , отметили в Рослесхозе.

Людей просят покинуть свои дома: по улицам ездит машина с громкоговорителем, из которой доносится призыв направиться во временный пункт пребывания в поселке Молодежный.

Но оставлять жилище готовы не все — село Успенка большое, почти город. Многие на свой страх и риск остались и теперь испытывают проблемы с дыханием из-за густого смога.

Эвакуировались в основном пенсионеры и дети младшего школьного возраста , сообщила «Известиям» начальник управления образования администрации Тюменского муниципального района Ольга Бутурина. В пункте временного размещения на базе школы в Первеваловском муниципальном образовании на данный момент находятся 14 человек, принять могут еще 50–70.

Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова

Всего из Успенки, по данным на утро 5 мая, эвакуировали 494 человека. Среди них — 45 постояльцев дома престарелых «Милосердие» и 370 детей из психоневрологического интерната.

Но даже оказавшись в безопасности, местные жители вспоминают пожар с ужасом.

— Мы у самого леса живем, буквально через дорогу. Сначала был дым, потом черный дым, потом красное высокое зарево. Свет выключили, воду выключили. Мы и подумать не могли, что такое с нами случится, — рассказала «Известиям» одна из жительниц Успенки, которая эвакуировалась вместе с пожилой мамой.

Женщины надеются вернуться домой.

— Жалко, конечно, было дом бросать, но жизнь дороже. Взяли собаку, паспорт, документы на дом, таблетки от давления. Молимся, чтобы в Успенке всё было хорошо, но говорят, что уже две улицы сгорели. А муж там остался караулить дом, будет сообщать нам, как дела. Может, пожар потушат и мы домой вернемся, — сказала собеседница.

Как предотвратить ЧП

По состоянию на 5 мая пожароопасный сезон объявлен в 81 субъекте РФ, сообщает Авиалесохрана. Наихудшая ситуация сложилась в Курганской, Свердловской и Амурской областях, Еврейской АО, в Колосовском и Крутинском муниципальных районах Омской области — там введен режим ЧС.

Высокие и чрезвычайно высокие уровни пожарной опасности в ближайшие дни также прогнозируются в Тюменской, Челябинской областях, Забайкальском, Хабаровском краях и Приморье, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в «Известиях». В течение ближайших пяти дней в этих субъектах будут четвертый и пятый классы пожарной опасности.

На данный момент Россия вошла в пик лесных пожаров, сообщили «Известиям» в пресс-службе Рослесхоза. В этом году лесопожарный сезон начался на 20 дней раньше, добавили там.

В ряде очагов огонь вплотную подбираются к жилым домам. Так, в Учалинском районе Башкирии 5 мая два пожара произошло у деревни Кулушево и вблизи села Кирябинское. В Копейске Челябинской области 4 мая из-за природного пожара загорелись два садовых дома и пять построек. Все началось с возгорания сухой травы на площади 7 га.

Крупный лесной пожар на площади 2,5 тыс. га выявили 5 мая и на территории заповедника «Бастак» в Еврейской автономной области, где обитают редчайшие амурские тигры. Дым от возгорания распространился в населенные пункты.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на месте пожара в деревне Корнилово Варгашинского района Курганской области Фото: РИА Новости/Евгений Кузьмин

Сложная пожарная обстановка в России в этом году сложилась из-за температурного фактора, предположил в беседе с «Известиями» исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр» Александр Старостин.

— В этом году достаточно быстро произошло таяние снегов. Сильная ветровая нагрузка, большая солнечная активность. Даже брошенная кем-то стеклянная бутылка в этих условиях может сработать как линза, под которой может оказаться сухая трава. Начинается возгорание, а ветер его раздувает, — сказал он.

Кроме того, лесные пожары зачастую не обнаруживают сразу и они достаточно долгое время бесконтрольно развиваются, продолжил эксперт. Поэтому бороться с ними начинают, когда они уже набрали силу, а добраться до них на технике, если очаг глубоко в лесу, бывает сложно.

— Что касается перехода лесных пожаров на жилой сектор, то предотвратить их можно профилактическими мерами. Например, если где-то рядом находятся большие неосвоенные поля или близко подходит лесной массив, необходимо регулярно освежать минерализованные, очищенные от горючих материалов полосы и делать их достаточной площади . В этом случае огонь не подберется к домам, — посоветовал Александр Старостин.

Не всегда этому уделяют достаточно внимания из-за финансовых и физических затрат, и это приводит к трагедиям, заключил эксперт.