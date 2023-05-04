Горящий сезон: каким регионам грозят пожары на майские праздники

Россия выходит на весенний пик горения лесов, однако наиболее острая ситуация сложилась с ландшафтными пожарами , рассказали «Известиям» в Рослесхозе. Они происходят из-за того, что люди неосторожно обращаются с огнем и жгут сухую траву. При этом в ведомстве дезавуировали новый «народный» аргумент в пользу пала травы: убежденность в том, что этот способ помогает бороться с клещами, — очевидный миф, заявили в Рослесхозе. МЧС ожидает ухудшения пожарной обстановки на Дальнем Востоке, Урале, в Сибири, Поволжье и на юге страны. А вот в европейской части России дожди и понижение температуры в последние дни снизили риски возгораний, отметили в Гидрометцентре.

Восхождение на пик

Россия выходит на весенний пик горимости — это показатель количества пожаров, случившихся на определенной местности за определенный промежуток времени. С начала года площадь, пройденная огнем на территории леса, превысила 180 тыс. га. Больше всего — в Еврейской АО — 130,4 тыс. га, сообщил «Известиям» начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский.



— В настоящее время самый горимый субъект — Амурская область. Ведутся активные работы по тушению возникших возгораний. В них задействованы 581 человек и 118 единиц спецтехники. Рассматривается вопрос усиления группировки, — пояснил он.



Однако наиболее острая ситуация сложилась не с лесными, а с ландшафтными пожарами, добавил представитель Рослесхоза.

— Палы сухой травы и неосторожное обращение с огнем приводят к массовым ландшафтным пожарам, которые в свою очередь вредят не только лесному фонду, но и людям, а также объектам экономики, — отметил Евгений Писаревский.

Фото: РИА Новости/Евгений Переверзев

В ведомстве обратили внимание на новый аргумент населения в пользу регулярного пала травы — якобы сжигание растительности уничтожает клещей.

— Это вымысел. Во-первых, потому, что, почувствовав опасность, клещи сменят место своего нахождения. Во-вторых, ареал обитания этих насекомых — леса, лесные опушки и поляны. Сжигание травы практически не оказывает влияния на численность клещей, но несет огромную опасность возникновения лесных пожаров, — заверил Евгений Писаревский.

Регионы в огне

Пожароопасный сезон введен уже в 78 регионах, рассказали «Известиям» в пресс-службе МЧС. В период с 25 апреля по 2 мая подразделения ведомства тушили пожары на территории шести субъектов России, добавили там.

Наиболее сложная обстановка — в Свердловской области, где сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня внутри шести населенных пунктов. По сообщениям СМИ, в регионе повреждено более 200 строений, из них свыше 140 — это жилые дома, в которых проживали 475 человек. От пожара пострадало и лечебно-исправительное учреждение УФСИН по Свердловской области, расположенное в Сосьве. Защитить от огня удалось более 7 тыс. домов, рассказали «Известиям» в МЧС.

Из-за высокой дневной температуры и ветра в Курганской области 27 апреля произошли пожары в пяти населенных пунктах и садовом товариществе.

— Совместными усилиями специалистов нескольких регионов, МЧС и Авиалесоохраны удалось не допустить распространения огня более чем на 1,7 тыс. жилых домов, — сообщили в МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

Сейчас авиация и пожарно-спасательные подразделения защищают от ландшафтного пожара село Озерное в Курганской области. За 3 мая удалось снять угрозу перехода огня на населенный пункт.

Всего же, по данным МЧС, в России с начала 2023 года зарегистрировано почти 40 тыс. природных пожаров и палов сухой растительности.

В течение двух последних недель наибольшее количество возгораний регистрировалось в Новосибирской и Омской областях, где давно не было осадков.

На основании прогнозов Росгидромета МЧС ожидает ухудшения пожарной обстановки на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, в Поволжье и на юге страны — в Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях. Органы управления и силы МЧС к выполнению задач по предназначению готовы, заверили в министерстве.

Дождь в помощь

Дожди и понижение температуры на европейской части страны существенно снизили пожароопасность в этом регионе, отметили синоптики. А вот на юго-востоке Приволжского федерального округа всё наоборот, отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Там сейчас не просто тепло, а супертепло. Температура в большинстве регионов Приволжского федерального округа даже не июньская, а июльская : до 25–28 градусов тепла, примерно на восемь градусов выше нормы, — пояснил он.

Речь идет про Татарстан, Башкирию, Самарскую, Саратовскую, Оренбургскую области.

Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

— При антициклональном режиме, который сейчас наблюдается и прогнозируется в ближайшие дни — до 9 мая включительно, — будет высокая и чрезвычайная пожароопасность именно в этих регионах, — отметил Роман Вильфанд.

В числе других неспокойных регионов он назвал юг Урала — Свердловскую, Курганскую, Челябинскую области, где дневные температуры тоже выше нормы. Помимо этого, слишком теплая погода, а значит, и высокая опасность пожаров, по его словам, наблюдаются в Алтайском крае и на юге Тюменской области.

— На самом юге Хабаровского края, на севере Приморья, в Амурской области сейчас тоже опасно, а к 7–8 мая прогнозируется чрезвычайная опасность, — подчеркнул он.

Сейчас природа может способствовать развитию пожара, но источником возгорания становится человек, подчеркнул специалист. Пожары природного характера, по его словам, начнутся только летом.