«Дальний Восток в этом году загорелся раньше обычного»

Лесные пожары уже зафиксированы более чем в 70 регионах России , рассказал в интервью «Известиям» руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников. В этом году они начались гораздо раньше, чем в прошлом, из-за аномально теплой погоды. При этом девять регионов оказались не готовы к весенним пожарам, а в действиях властей Еврейской АО Рослесхоз и вовсе усмотрел халатность, обратившись по этому поводу в Генпрокуратуру. О том, кто виноват в сезонных возгораниях, когда на «Госуслугах» появится информация о запретах на посещение лесов и как камеры с ИИ помогают бороться с незаконными вырубками, читайте в интервью Ивана Советникова «Известиям».

«Весенние пожары происходят по вине людей»

— В каких регионах лесные пожары уже начались?

— На основной территории страны мы активно приближаемся к весеннему пику пожаров — они зарегистрированы более чем в 70 регионах. Их нет на Крайнем Севере: в Мурманской области, на Чукотке, еще в нескольких субъектах — всего их чуть меньше десяти.

— Какова сейчас площадь, пройденная огнем?

— Чуть больше 180 тыс. га. Если смотреть с точки зрения многолетних значений, то сейчас ситуация в пределах средних показателей, даже чуточку меньше.

— Что стало причиной нынешних пожаров и какой характер они носят?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

— Есть два ярко выраженных пика пожаров: весенний и летний. И все весенние на 100% происходят по вине людей. Чаще всего это переходы огня с сопредельных территорий, а также нарушение правил пожарной безопасности внутри леса — когда либо выжигают траву, либо пал приходит с поля. Также люди неправильно жарят шашлыки. Есть и нарушения технологического свойства, когда возгорания идут от железных дорог, линий электропередачи.

Весной обычно еще нет свежей зеленой травы, и пожар начинает распространяться по прошлогодней: сначала он низовой, а дальше возможны различные варианты его развития. Мы совершенно точно не делим их на верховые или низовые, они все идут в статистику, и все так или иначе вредят лесу.

Любое возгорание — это опасность, с которой нужно бороться. Тем более что на уровне законов всё жестко урегулировано. Когда происходят так называемые объектовые пожары, работают коллеги из МЧС, когда ландшафтные — действуют региональные системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Лесные пожары — зона ответственности органов лесного хозяйства.

— Какие факторы повлияли на начало лесопожарного сезона в этом году?

— В этом году он начался раньше. Например, в Москве установилась аномально жаркая погода для конца апреля. То же самое случилось и на Дальнем Востоке. Поэтому дальневосточные регионы загорелись на 2–3 недели раньше, чем обычно.

Восемь лет назад был введен запрет выжигать сухую траву, но, к сожалению, приходится отмечать, люди до сих пор жгут. И мы, и регионы боремся с этим как можем, но пока прогресс не такой большой, как нам хотелось бы.

— В майские праздники многие россияне традиционно проводят время на природе. Что делать, чтобы такой отдых был безопасным?

— В лесу можно делать всё что угодно, но строго с соблюдением правил безопасности. Они просты. Ключевое — думать, где ты разводишь костер и что поджигаешь. Нельзя жечь траву, поджигать листву. Нельзя жечь костры при сильном порывистом ветре, в хвойных молодняках, под низкой кроной хвойных деревьев , так как они могут быстро вспыхнуть.

Любителям шашлыка желательно использовать мангалы. А если вместо мангала у них кострище, оно должно быть окопано или обложено негорючим материалом. Необходимо заранее подготовить ведро воды, чтобы затушить пламя. Нельзя оставлять окурки, непотушенные костры. Это элементарные правила, которые известны каждому с детства. Но, к сожалению, год за годом у нас горят населенные пункты и поля лишь из-за того, что граждане игнорируют простейшие правила.

Фото: РИА Новости/А. Денисов

— Кто запрещает доступ в лес из-за пожароопасной обстановки? И в каких регионах уже введены такие запреты?

— Это делают региональные власти — есть механизм запрета доступа в лес, особенно когда жаркая или сухая погода, сильный порывистый ветер. И эти ограничения меняются в ежедневном режиме в зависимости от условий погоды. Сейчас более 40 регионов ввели ограничения на посещение лесов. Как правило, запреты действуют не по всему региону, а вводятся точечно.

Раньше к нам поступали жалобы, что сложно найти о них информацию. Сейчас мы договорились с коллегами из Минцифры, что о запретах и ограничениях на посещение лесов будем уведомлять граждан через «Госуслуги». Надеюсь, эта система заработает в ближайшие пару недель.

«Коллеги подошли к тушению расслабленно»

— Как регионы подготовились к пожароопасному сезону? Может, есть те, кто эту подготовку провалил?

— Рослесхоз традиционно проводит проверку готовности регионов к лесопожарному сезону. В этом году мы ее почти завершили, осталось только несколько северных территорий. Из всех регионов не готовы к сезону оказались девять. Пять из них — в Дальневосточном федеральном округе. Это, например, Бурятия, Забайкальский край, Еврейская АО. Также есть проблемы у Карелии, Марий Эл и еще нескольких субъектов. Им мы предписали к 10 мая завершить все подготовительные работы. Уверен, большинство из них справится, и 10 мая мы войдем в лесопожарный сезон полностью подготовленными.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Можно ли прогнозировать, в каких регионах пожароопасная ситуация летом будет самой сложной?

— Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. К сожалению, у нас на карте нет мест, где не нужно ничего делать. Вспыхнуть может везде. У нас с Гидрометцентром есть карта, по которой мы делаем долгосрочные прогнозы. Например, сейчас мы делаем прогнозы до июня. Есть также среднесрочный прогноз. И ежедневно мы доводим прогноз пожарной опасности по муниципалитетам до регионов.

Но даже если сейчас регион на этой карте находится в зеленой зоне, это не значит, что там не бывает пожаров. Всегда возможны отдельные возгорания, даже если идет дождь. Конечно, территориям, у которых есть сложности по погоде, — жарко, сухо, ветрено, нужно особенно собраться. Такие регионы работают без выходных и праздников.

Сейчас мы видим проблемы на юге Дальнего Востока и юге Урала. В Центральной России и Приволжье также местами нет осадков, поэтому мы наблюдаем за ситуацией там с напряжением и просим коллег быть в повышенной готовности. А в майские праздники в таком режиме в принципе должны быть все пожарные формирования.

— Рослесхоз направил в Генпрокуратуру материалы о ненадлежащих действиях в борьбе с лесными пожарами в ЕАО. По каким регионам еще возможны такие решения?

— В этом сезоне коллеги из Еврейской автономной области нас действительно подвели. К сожалению, там был принят целый ряд совершенно неверных управленческих решений. Коллеги подошли очень расслабленно к тушению лесных пожаров. И это просто вынудило нас направить обращение в Генпрокуратуру. Сейчас их изучают. Я уверен, что будут приняты самые серьезные правовые решения о халатности, как мне кажется, конкретных лиц в Еврейской АО.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Были ли кадровые решения относительно тех регионов, которые показали себя не в лучшем свете в прошлом сезоне?

— Мы регулярно добиваемся кадровых решений по тем, кто плохо работает. Допустим, в Саратове был уволен замминистра, который курировал лесную сферу, в ряде других регионов у нас сменились министры ровно потому, что они не справлялись со своими обязанностями.

У нас с прошлого года действует указ президента, который для каждого региона определил предельные площади лесных пожаров. И 23 региона превысили эти отметки. В конце года мы детально разобрали каждый регион. Некоторые превысили показатели, но реально старались работать как следует, просто обстоятельства были выше их. Это, к примеру, Архангельская область или Коми — там были сложные погодные условия, которые не позволили уложиться в показатели.

Но были регионы, которые объективно не справились. Допустим, известный рязанский пожар. Его можно было потушить раньше. Мы сделали максимально детальный разбор этой ситуации и направили наши выводы в администрацию президента и в правительство.

Указ президента начал действовать только в прошлом году. По итогам этого года мы сделаем такой же разбор, за которым, не исключаю, последуют кадровые решения.

«Мы провели эксперимент по размещению камер»

— Есть ли у вас предложения по изменению законодательства?

— Самое актуальное для нас сейчас — внести изменения в законодательство о федеральном резерве Авиалесоохраны. Сегодня действует сложный бюрократический механизм направления нашего лесного спецназа в регионы. Мы хотим его упростить, чтобы можно было по госзаданию направлять наших людей в те точки, где наиболее сильно горит. Плюс иметь возможность отправлять их заранее, чтобы не допустить ЧС.

На прошлой неделе я докладывал об этом президенту, просил его нас поддержать и сделать возможным, чтобы поправки были приняты уже в весеннюю сессию. Очень надеемся, что в течение месяца-полутора это законодательное решение будет принято.

— Удалось ли взять под контроль ситуацию с незаконными вырубками?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Борьба с незаконными вырубками — один из приоритетов работы лесного хозяйства. В последние годы мы видим устойчивую динамику по снижению объема незаконной рубки. Этому способствовал целый блок факторов, начиная от развития дистанционного мониторинга земли, когда мы из космоса смотрим на лес и выявляем такую рубку, и заканчивая введением системы ЛесЕГАИС (Единая государственная информационная система учета древесины) — когда каждая партия древесины, которая перемещается по России на автотранспорте, железнодорожном транспорте, на водном транспорте, содержит электронные сопроводительные документы. Мы видим в режиме реального времени каждую партию леса, и становится очень сложно добавить в легальные партии нелегальные объемы.

Мы также провели эксперимент по размещению на дорогах камер, аналогичных тем, которые штрафуют за нарушение скорости и других ПДД. Если такая камера с помощью искусственного интеллекта определяет, что везут лес, она сравнивает в системе, законно его перевозят или нет. То есть камеры позволили нам в режиме реального времени определять, какие партии древесины перемещаются по дорогам нелегально, ловить их и привлекать нарушителей закона к ответственности.