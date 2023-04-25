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С луком или уксусом: как приготовить вкусный шашлык

В ожидании майских праздников россияне запасаются мясом и мангалами
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Приближаются майские праздники — время отдыха на природе и шашлыков. В 2023 году выходные продлятся 7 дней: с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая включительно. Между праздниками россиян ждет короткая рабочая неделя со 2 по 5 мая. Синоптики прогнозируют в центральном регионе хорошую погоду, и, согласно опросам, почти две трети соотечественников планируют отдохнуть на природе или уехать на дачу. Где можно пожарить шашлык бесплатно и как приготовить вкусный маринад, выясняли «Известия».

Где пожарить шашлык в Москве бесплатно

Юноша готовит шашлык
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Устроить пикник и не нарушить закон можно на многочисленных площадках Москвы и Подмосковья. В городе шашлык разрешено жарить только в специально оборудованных для этого зонах — в Москве их 245. Они есть в большинстве парков и скверов (Крылатское, Коломенское, Кузьминки, Сокольники, Битцевский лес и длинная зона вдоль канала имени Москвы) и оснащены противопожарными мангалами, ящиками с песком, урнами, а некоторые — даже туалетами и Wi-Fi. Больше всего площадок действуют на природных территориях «Тушинский», «Покровское-Стрешнево», «Царицыно» и «Битцевский лес». Полную карту с бесплатными зонами барбекю в Москве можно найти на сайте столичной мэрии. Эксперты рекомендуют приходить на площадку заранее, поскольку желающих в праздники больше, чем бесплатных мангалов.

Где пожарить шашлык в Подмосковье бесплатно

В «пятерку» лучших входят зона барбекю на набережной озера Сенеж, усадьба Середниково, зона отдыха «Бухта радости» на Пироговском водохранилище, Ильинский пляж Можайского водохранилища и зона барбекю у Клязьминского водохранилища.

В России с 2021 года действуют правила противопожарного режима (Постановление № 1614), согласно которым разводить костры и устанавливать мангалы также можно только в специально отведенных для пикников зонах. Они должны быть отделены противопожарной полосой шириной от полуметра, а после жарки кострище необходимо залить водой и засыпать землей. Правила действуют со дня, когда сошел снег и до осенних дождей.

Площадка для приготовления шашлыка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Если же вы решили пожарить шашлыки в лесу, помните, что по правилам огонь нельзя разводить:
— в хвойных молодняках;
— на гарях и на участках поврежденного леса;
— в зонах залегания торфа;
— на лесосеках, не очищенных от остатков древесины;
— в местах с подсохшей травой;
— под кронами деревьев.

Комитет лесного хозяйства Московской области еще в 2020 году определил более 200 зон, где можно устроить пикник, не нарушая правил. Полная карта с оборудованными зонами отдыха размещена на сайте Мосприроды.

Какие штрафы за шашлык на даче, на природе, во дворе, в лесу, на балконе, в парке в 2023 году

За костры и мангалы, поставленные в городе и на природе все пикниковых зон, придется заплатить штраф до 5 тыс. рублей. За поджог хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов штраф может вырасти до 50 тыс. рублей.

Приготовление шашлыка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Чуть легче в 2023 году стало садоводам: с 1 марта 2023 года дачники смогут жарить шашлыки на мангале в 5 м от любых зданий, но на расстоянии 2 м от мангала не должно быть воспламеняющихся материалов и сухостоя. Огонь разрешено разводить в безветренную погоду, соблюдать меры предосторожности и ни в коем случае не поручать присмотр за огнем детям. При этом в сезон засухи и при сильном ветре разводить огонь категорически запрещено.

Балконы и лоджии, равно как городские дворы и скверы по закону не предназначены для того, чтобы готовить здесь шашлык. Штраф за это нарушение начинается с 5 тыс. рублей и может кратно возрасти, если случится возгорание или будет нанесен ущерб соседям.

Вкусный маринад для шашлыка, как замочить шашлык

Маринадов для шашлыка существует великое множество, но особой популярностью у соотечественников пользуются луковый и уксусный маринады. Между тем, и повара, и медики уксусный маринад единогласно не советуют, поскольку от него вкус мяса ухудшается. Воздержаться стоит и от кетчупа с майонезом. Один из самый популярных кулинарных авторов Сталик Ханшикиев провел эксперимент, приготовив одно и то же мясо в восьми различных маринадах, лучшими из которых гости признали йогурт (или кефир), луковый маринад, а также шашлык, пожаренный только с перцем и солью. При этом мясо, замаринованное в уксусном, лимонном и томатном маринаде оказалось более жестким и менее сочным.

Мужчина готовит мясо
Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Лучшим маринадом, по мнению диетолога Маргариты Королевой, остается гранатовый сок. Он делает мясо мягким, сохраняя всю его питательную ценность и помогает организму быстрее усвоить сложный продукт. Для такого маринада понадобятся 2 кг мяса (свинина или баранина), 4 шт репчатого лука, 2 л гранатового сока, соль, перец горошком, свежая петрушка и кинза. Мариновать можно в течение часа, но, если время позволяет, лучше оставить на всю ночь в холодильнике.

Правильный выбор мяса — еще одна гарантия вкусного шашлыка. Изначально это блюдо готовили только из баранины, однако в наши дни используют и другие виды мяса. Диетологи и вовсе рекомендуют обратить внимание на куриный шашлык — наиболее диетическую версию популярного блюда. Из свинины на шашлык лучше всего брать отрез с области шеи, корейку или мясо со спинной части. Для шашлыка из телятины берут заднюю часть, грудинку или филе. А для куриного шашлыка или блюда из индейки выбирают грудки и бедрышки.

Приготовление шашлыка
Фото: РИА Новости/Томас Тхайцук

Шашлык не жарят на открытом огне, иначе он быстро подгорит и приготовится неравномерно. Эксперты рекомендуют сначала обжарить мясо, а затем распределить угли по дну мангала и готовить его дальше, периодически проверяя готовность.
За один прием пищи стоит съесть не более 200–300 г шашлыка, уточняет нутрициолог, член союза Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич. Диетолог также обратила внимание на то, что количество съеденного шашлыка зависит не только от его качества, но и от физической активности человека, его возраста и даже пола.

Как правильно резать мясо на шашлык

Мясной шашлык
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Мясо для шашлыка рекомендуют по возможности резать поперек волокон, чтобы его было проще жевать: так шашлык будет мягче, а нитки волокон не будут мешать. Кусочки должны быть ровными и по возможности одинаковой ширины около 3 см. При разделке птицы бедро, голень и крылышко на огонь идут цельными фрагментами.

Сколько стоит шашлычный набор в 2023 году

В 2023 году стандартный шашлычный набор подорожал на 8%. Как пояснили «Известиям», мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг обойдутся россиянам в 2,2 тыс. рублей. Однако рост цен покупателей не остановил: на фоне хорошей погоды продажи «шашлычного набора» взлетели на 19%. Серьезный вклад в сумму набора внесли мангалы, за год их цена увеличилась на треть. Тогда как стоимость мяса для шашлыков снизилась — люди стали выбирать вместо свинины курицу.

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