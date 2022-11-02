МЧС разрешило жарить шашлыки на дачах в пяти метрах от дома

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев рассказал, что устанавливать мангал для жарки шашлыков, а также сжигать листву на приусадебных участках теперь можно ближе к домам.

В беседе с ТАСС в среду, 2 ноября, Еникеев отметил, что в ведомство поступило много вопросов о том, почему на участке в шесть соток нельзя сжечь листву по правилам противопожарного режима.

«И действительно, у нас противопожарное расстояние от зданий и сооружений, чтобы развести костер, было 50 м, либо 20 м — в железном контейнере. Соблюсти данные нормативы практически невозможно», — отметил Еникеев.

Согласно внесенным МЧС правкам, теперь расстояние от домов до мангалов должно быть 5 м вместо 50, пишет НСН. Листву сжигать можно в 7,5 м от зданий вместо 15 м, уточняет Life.ru. Между тем, подчеркнул представитель ведомства, делать это можно только в безветренную погоду при соблюдении мер безопасности, отмечает телеканал «360».

В мае 2021 года в МЧС России назвали несколько требований по приготовлению шашлыков и разведению костров. В частности, место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована на глубине не менее 0,3 м и диаметром не менее метра. В ином случае это должна быть площадка с установленной негорючей металлической емкостью, например, мангал.