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Гастроэнтеролог назвала самый полезный шашлык

Гастроэнтеролог Листопадова назвала шашлык из курицы самым полезным
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Шашлык из курицы — самый полезный из всех его видов, рассказала 17 апреля гастроэнтеролог клиники «Мой медицинский центр» Ольга Листопадова.

В беседе с «Лентой.ру» специалист отметила, что мясо курицы является самым щадящим для организма. Для подготовки маринада она посоветовала использовать лук, специи и минеральную воду. Этого достаточно для приготовления шашлыка из курицы на мангале или гриле.

«Не следует сочетать шашлык с кетчупом и майонезом, которые сделают блюдо еще жирнее и тяжелее для усвоения, а также со сладкими и газированными напитками», — сказала врач.

Она добавила, что не стоит употреблять вместе с шашлыком пиво, так как оно раздражает слизистую желудка, провоцируя вздутие.

Листопадова обратила внимание, что обильное употребление жирного мяса может привести к обострению болезней печени, желчного пузыря, поджелудочной железы.

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В начале апреля врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала не есть обуглившийся шашлык. В таких кусках мяса содержатся канцерогены. Если мясо подгорело, горелую корку необходимо обязательно срезать, сказала специалист.

Также врач посоветовала шашлык запекать, а не жарить.

В феврале в России обновили требования противопожарной безопасности. В частности, расстояние от источника открытого огня (к таковым относится мангал) на участке до построек сократили в 10 раз — с 50 до 5 м.

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