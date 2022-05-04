Живот не мешок: что делать при изжоге на пикнике или во время застолья
Традиционно во время длинных праздничных майских дней выдается много всяких торжеств и застолий. Это происходит дома или на дачах, на природе в лесах или в городских парках. Мало кто откажется в эти теплые дни от пикников. А от обильной жирной, жареной и соленой пищи, употребления алкоголя нередко возникает изжога. Как справиться с проблемами с пищеварением — в материале «Известий».
Застолье с последствиями
Отмечать майские праздники на природе уже давно вошло в традицию. Как правило, этому способствуют и длительные выходные дни, и погода. Это замечательная возможность провести время с семьей, пообщаться с друзьями. Практически неотъемлемой частью праздничной программы становится шашлык, который сопровождается горячительными напитками. Во время продолжительных застолий люди нередко теряют самоконтроль.
— Как врач могу сказать, что подобный отдых — большой стресс для организма, — предупреждает заслуженный врач России, депутат Госдумы Татьяна Кусайко. — Яркой иллюстрацией этого является увеличение вызовов скорой помощи как в сами праздники, так и в первые дни после них. Основные причины — отравления, травмы, ожоги. Обилие жирной и жареной пищи провоцирует обострение таких хронических заболеваний, как панкреатит, холецистит.
Гастроэнтерологи настаивают, что нужно соблюдать чувство меры. Одним из тревожных сигналов того, что пора остановиться, может стать чувство изжоги. Как правило, ее причиной является раздражающая пища — жареная, острая, жирная, а также алкоголь и газированные напитки. Сильная изжога — это вовсе не простое явление, оно может стать причиной серьезного заболевания, отмечает доктор Кусайко.
Лекарство есть
Главный врач гастроэнтерологического центра «ЭкспертЪ» Сабир Мехтиев советует: если во время застолья возникла изжога, самым эффективным способом снять ее будет прием антацидных препаратов, которые быстро повышают рН в желудке и создают защитный барьер. Поэтому, если вы планируете праздник с большим количеством пищи, употреблением жирных и жаренных продуктов, алкоголя, — стоит заранее подготовить пару пакетиков (таблеток) такого лекарства.
Но как лучше и быстрее всего погасить симптомы изжоги, если рядом нет аптеки или простой аптечки? Вот что рекомендует доктор Мехтиев: если же препаратов под рукой не оказалось — можно выпить теплой щелочной минеральной воды, предварительно выпустив из нее газ (активно перемешать). Не рекомендуется снимать изжогу пищевой содой: нейтрализовав кислоту, она превращается в углекислый газ, который может приводить к отрыжке и даже усилить течение заболевания.
Конечно же, при возникновении неприятного жжения внутри всегда возникает вопрос: нужно ли резко менять питание во время застолья, если наступила тянущая изжога? Специалисты рекомендуют в таких обстоятельствах прекратить прием пищи, расслабить или снять поясной ремень, немного походить, выпить теплого некрепкого травяного чая или воды, избегать физической нагрузки (поднятия тяжестей, наклонов, даже для завязывания шнурков), ни в коем случае не ложиться (это гарантированно усиливает изжогу). В течение 1–2 часов вам станет легче, но к обильному питанию в этот день лучше не возвращаться, замечает доктор Мехтиев.
— Во время еды старайтесь избегать употребления «провокаторов» изжоги: жирных, острых блюд, кофе, цитрусовых, алкоголя любой крепости, газированных напитков, консервов, — напоминает доктор Мехтиев. — Если изжога будет сохраняться после застолья — обязательно обратитесь к врачу.
Нелишним будет соблюдение простого правила: отправляясь на пикник, всегда стоит помнить о дорожной аптечке. Самое главное, при первой же возможности обратиться за консультацией к врачу-гастроэнтерологу. Ведь изжога может быть следствием заболеваний желудочно-кишечного тракта, о существовании которых человек может даже не подозревать, отметили в Московском клиническом научном центре им. А.С. Логинова.
Какой бы высокой ни была кислотопродуцирующая возможность нашего желудка, нормальный здоровый организм с ней справиться, как правило, способен. Состояния же, которые вызывают попадание кислоты из желудка в пищевод, врачи характеризуют диагнозом гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. При наличии такой проблемы, даже если у человека нормальная кислотность, соляная кислота попадает в пищевод и провоцирует изжогу, ощущение которой можно ощущать даже на уровне горла.
Специалисты Центра им. А.С. Логинова предлагают во время изжоги (рефлюкса) однозначно избегать таких продуктов, как ржаной и любой свежий хлеб, мясные консервы, соленая, копченая, жирная рыба, белокочанная капуста, репа, щавель, шпинат, лук, огурцы, квашеные и маринованные овощи, грибы, квас, газированные напитки, шоколад и мороженое.