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Живот не мешок: что делать при изжоге на пикнике или во время застолья

Гастроэнтерологи дали советы на случай дискомфорта или жжения
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Живот не мешок: что делать при изжоге на пикнике или во время застолья
2022-05-03 16:29:28
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Традиционно во время длинных праздничных майских дней выдается много всяких торжеств и застолий. Это происходит дома или на дачах, на природе в лесах или в городских парках. Мало кто откажется в эти теплые дни от пикников. А от обильной жирной, жареной и соленой пищи, употребления алкоголя нередко возникает изжога. Как справиться с проблемами с пищеварением — в материале «Известий».

Застолье с последствиями

Отмечать майские праздники на природе уже давно вошло в традицию. Как правило, этому способствуют и длительные выходные дни, и погода. Это замечательная возможность провести время с семьей, пообщаться с друзьями. Практически неотъемлемой частью праздничной программы становится шашлык, который сопровождается горячительными напитками. Во время продолжительных застолий люди нередко теряют самоконтроль.

— Как врач могу сказать, что подобный отдых — большой стресс для организма, — предупреждает заслуженный врач России, депутат Госдумы Татьяна Кусайко. — Яркой иллюстрацией этого является увеличение вызовов скорой помощи как в сами праздники, так и в первые дни после них. Основные причины — отравления, травмы, ожоги. Обилие жирной и жареной пищи провоцирует обострение таких хронических заболеваний, как панкреатит, холецистит.

Живот не мешок
пикник
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Гастроэнтерологи настаивают, что нужно соблюдать чувство меры. Одним из тревожных сигналов того, что пора остановиться, может стать чувство изжоги. Как правило, ее причиной является раздражающая пища — жареная, острая, жирная, а также алкоголь и газированные напитки. Сильная изжога — это вовсе не простое явление, оно может стать причиной серьезного заболевания, отмечает доктор Кусайко.

Лекарство есть

Главный врач гастроэнтерологического центра «ЭкспертЪ» Сабир Мехтиев советует: если во время застолья возникла изжога, самым эффективным способом снять ее будет прием антацидных препаратов, которые быстро повышают рН в желудке и создают защитный барьер. Поэтому, если вы планируете праздник с большим количеством пищи, употреблением жирных и жаренных продуктов, алкоголя, — стоит заранее подготовить пару пакетиков (таблеток) такого лекарства.

Но как лучше и быстрее всего погасить симптомы изжоги, если рядом нет аптеки или простой аптечки? Вот что рекомендует доктор Мехтиев: если же препаратов под рукой не оказалось — можно выпить теплой щелочной минеральной воды, предварительно выпустив из нее газ (активно перемешать). Не рекомендуется снимать изжогу пищевой содой: нейтрализовав кислоту, она превращается в углекислый газ, который может приводить к отрыжке и даже усилить течение заболевания.

Живот не мешок
дача
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Конечно же, при возникновении неприятного жжения внутри всегда возникает вопрос: нужно ли резко менять питание во время застолья, если наступила тянущая изжога? Специалисты рекомендуют в таких обстоятельствах прекратить прием пищи, расслабить или снять поясной ремень, немного походить, выпить теплого некрепкого травяного чая или воды, избегать физической нагрузки (поднятия тяжестей, наклонов, даже для завязывания шнурков), ни в коем случае не ложиться (это гарантированно усиливает изжогу). В течение 1–2 часов вам станет легче, но к обильному питанию в этот день лучше не возвращаться, замечает доктор Мехтиев.

— Во время еды старайтесь избегать употребления «провокаторов» изжоги: жирных, острых блюд, кофе, цитрусовых, алкоголя любой крепости, газированных напитков, консервов, — напоминает доктор Мехтиев. — Если изжога будет сохраняться после застолья — обязательно обратитесь к врачу.

Нелишним будет соблюдение простого правила: отправляясь на пикник, всегда стоит помнить о дорожной аптечке. Самое главное, при первой же возможности обратиться за консультацией к врачу-гастроэнтерологу. Ведь изжога может быть следствием заболеваний желудочно-кишечного тракта, о существовании которых человек может даже не подозревать, отметили в Московском клиническом научном центре им. А.С. Логинова.

Живот не мешок
пикник
Фото: ТАСС/Анатолий Жданов

Какой бы высокой ни была кислотопродуцирующая возможность нашего желудка, нормальный здоровый организм с ней справиться, как правило, способен. Состояния же, которые вызывают попадание кислоты из желудка в пищевод, врачи характеризуют диагнозом гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. При наличии такой проблемы, даже если у человека нормальная кислотность, соляная кислота попадает в пищевод и провоцирует изжогу, ощущение которой можно ощущать даже на уровне горла.

Специалисты Центра им. А.С. Логинова предлагают во время изжоги (рефлюкса) однозначно избегать таких продуктов, как ржаной и любой свежий хлеб, мясные консервы, соленая, копченая, жирная рыба, белокочанная капуста, репа, щавель, шпинат, лук, огурцы, квашеные и маринованные овощи, грибы, квас, газированные напитки, шоколад и мороженое.

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