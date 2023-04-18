Запахло жареным: в России подорожал «шашлычный набор»

В России подорожал «шашлычный набор» — мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг. Его средний чек вырос на 8% по сравнению с прошлым годом и составил почти 2,2 тыс. рублей, а продажи в натуральном выражении подскочили на 19% . Серьезный вклад в сумму набора внесли мангалы, за год их цена увеличилась на треть. Тогда как стоимость мяса для шашлыков снизилась — люди стали выбирать вместо свинины курицу. Об этом «Известиям» рассказал представитель оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Грядущие майские праздники в случае благоприятной погоды будут способствовать еще большему росту продаж такой категории товаров, полагают эксперты.

Взялись за шампур

В стране начались активные продажи «шашлычного набора». В него входят мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг. Общая реализация комплекта этих товаров оказалась больше прошлогоднего показателя на 19%. Об этом «Известиям» рассказали в «Платформе ОФД» — крупнейшем в РФ операторе фискальных данных, который получает фактуру с более чем 1 млн онлайн-касс. Эксперты сравнивали данные за 1–13 апреля 2023-го с аналогичным периодом 2022-го. Учитывалась реализация в федеральной и несетевой рознице.

— Скачок продаж «шашлычного набора» связан с хорошей погодой в центральной части страны. Это особенно актуально в начале сезона , — заметили специалисты компании.

Кроме того, теплая погода в начале апреля совпала с праздником Пасхи, на выходных это придало динамику продажам . Многие семьи собирались вместе с друзьями и близкими, а значит, больше готовили домашнюю еду, а заодно и шашлыки.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Средний чек на «шашлычный набор» вырос на 8% по сравнению с прошлым годом и составил почти 2,2 тыс. рублей , следует из данных «Платформы ОФД».

Серьезный вклад в эту сумму внесли мангалы — в среднем за год они подорожали на 34%, до 838 рублей . Но покупателей это не остановило: объем продаж в натуральном выражении был на 6% выше, чем в 2022-м.

Средний чек других составляющих набора снизился относительно прошлого года. Например , покупка шампуров обошлась на 4% дешевле и составила 352 рубля, продажи в штуках увеличились на 14% . Они выросли и в случае с древесным углем, а также розжигом — на 21% и 24% соответственно.

Развернули цены вспять

При этом уже мясо, которое готово для жарки на мангале, потеряло в стоимости 5% по сравнению с прошлым годом, в апреле его покупка обходится в среднем в 624 рубля . Это могло подстегнуть продажи в натуральном выражении, они увеличились на 12% по сравнению с прошлым годом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Это связано с тем, что люди чаще стали выбирать мясо птицы, а не свинины. Еще в прошлом году в это время превалировал именно этот вид продукции , — заметили в «Платформе ОФД». — Готовое для жарки мясо люди по большей части покупали в стационарных магазинах, доля онлайн-продаж не превысила 4%. Однако мангалы и другие принадлежности приобретали через интернет-канал, на долю таких покупок там пришлось 10–15% .

Согласно данным NielsenIQ, за 12 месяцев к марту 2023 года продажи шашлыка в деньгах выросли на 6%, а в натуральном выражении незначительно снизились — на 1% , сказали «Известиям» в компании.

Готовясь к сезону шашлыков в Москве, покупатели традиционно приобретают в торговых сетях X5 Group (развивает бренды «Пятерочка» и «Перекресток») разные виды мяса, а также соусы, кетчупы, приправы, маринады , рассказали «Известиям» в компании.

— Например, покупатели магазинов «Перекресток» предпочитали открывать сезон гриля такими позициями, как традиционный свиной шашлык, шашлык из курицы в кефире, свиные колбаски для жарки, куриные крылья в маринаде , — пояснили в сети. — Наиболее популярные виды мяса, которые люди используют для приготовления шашлыка, — свинина и курица . За год в магазинах «Перекресток» они подешевели: стоимость бескостной свинины на начало апреля была на 4% меньше, чем в 2022-м. Цена куриных окорочков упала на 8,3%.

Данные официальной статистики подтверждают информацию сети. Например, бескостная свинина подешевела на 4%, до 390 рублей за 1 кг, по состоянию на март 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Куры охлажденные «скинули» в цене 8%, до 170 рублей за 1 кг. Баранина между тем подорожала на 6%, до 545 рублей за 1 кг .

Цены на мясо птицы и свинину действительно падают, они уже традиционно не догоняют инфляцию, подчеркнул «Известиям» президент Мясного союза Мушег Мамиконян.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников



— Последние несколько лет стоимость этой продукции в динамике не дотягивает до инфляции. Прежде всего это связано с тем, что производители нацелены на увеличение экспорта: внутренний рынок уже обеспечен товаром, плюс к этому высококонкурентен , — пояснил эксперт.

Тенденция, при которой люди чаще выбирают для шашлыка мясо птицы вместо свинины, наметилась еще в прошлом году , сказал он. Дело в том, что разница в цене между этими видами продукции сокращается, но покупателям нужно разнообразие , поэтому они чаще выбирают птицу. По словам эксперта, в целом ее потребление в России превалирует над свининой: 45% против 37% соответственно .