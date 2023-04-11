Врачные перспективы: торговле изменят порядок обращения с мясом

Минсельхоз подготовил новые правила обращения с мясной продукцией в торговле: от поставщика ее должен принимать ветврач, а не сотрудник ритейлера, как сейчас . Документ уже вызвал возмущение в отрасли — в ассоциациях АКОРТ и АКИТ заявили, что изменения грозят ростом расходов на дополнительных сотрудников. Это спровоцирует подорожание логистики и повышение цен. На маркетплейсах поставки мяса и вовсе рискуют остановиться, говорится в письме представителей торговли в Минпромторг. В Россельхознадзоре не разделяют опасений бизнеса. Там отметили, что речь идет о некоторых категориях такой продукции: регуляторы прорабатывают наиболее конструктивный вариант для сокращения ветеринарных рисков.

Новые порядки

Минсельхоз подготовил новые правила обращения с мясной продукцией в торговле, сказано в проекте приказа ведомства. В середине марта документ представили на общественное обсуждение, «Известия» ознакомились с ним. Регулятор уверен, что ветеринарно-сопроводительные бумаги должны оформлять только соответствующие врачи: государственные или аттестованные . Например, когда поставщик передает товары распределительному центру или магазину. Эти правила начнут действовать уже в 2025 году. Сейчас с сопроводительными документами работают линейные сотрудники торговых точек, причем весь процесс автоматизирован .

Цель Минсельхоза — снизить количество нарушений при оформлении сопроводительных бумаг, ведомство обсуждает разные возможности для этого , отметили «Известиям» в министерстве. Никаких решений еще не принято: регулятор выбирает оптимальный вариант, в том числе совместно с союзами и ассоциациями , подчеркнули там.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В конце марта бизнес попросил Минпромторг сформировать негативный отзыв на этот проект Минсельхоза, говорится в письме Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в ведомство (есть у «Известий»). Для интернет-торговли требование абсолютно невыполнимо: с такими правилами агрегаторы не смогут заниматься доставкой субпродуктов и мяса. В АКИТ изданию подчеркнули, что продукция животного происхождения занимает порядка 40% от всех пищевых заказов .

— Курьеры забирают продукты из каждой отдельной точки. Поэтому стационарной торговле для оформления заказа понадобится государственный или аттестованный ветеринарный врач в каждом магазине в течение всего рабочего дня , — заметил президент объединения Артем Соколов. — При этом ветврачей на рынке сейчас не хватает: сейчас таких специалистов в шесть раз меньше, чем нужно .

Более того, такие изменения абсурдны, уверен эксперт. Ведь продукция попадает в оборот, пройдя все этапы оценки безопасности, плюс она находится в индивидуальной упаковке с маркировкой производителя, для нее уже не нужен ветеринар . Эксперт также пояснил, что сейчас в нарушения записывают всё, даже неверно указанный номер прибывшего транспорта. Но данных о том, какой объем товаров попал в оборот как опасный, нигде нет.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

Согласно официальной статистике, в 2021 году сотрудники торговли ошибались при оформлении документов, в результате они легализовали 75 тыс. т продукции неизвестного происхождения, а в 2022 году — 35 тыс. т, заметили в АКИТ. Для сравнения: за прошлый год суммарно произвели около 7 млн т мяса свинины, малого и крупного рогатого скота и птицы, подчеркнули в ассоциации. Получается, ошибки совершили при оформлении 0,5% от общего объема .

«Известия» направили запрос в Минпромторг.

В ручном режиме

Новые правила не позволят участникам оборота самостоятельно оформлять документы на мясо и субпродукты, их в ручном режиме будут выдавать ветврачи в сетях. Это создаст коллапс в системе снабжения продавцов товаром , сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. А дополнительные затраты на врачей в этом случае составят миллиарды рублей в месяц — стоимость доставки продукции неизбежно возрастет и, как следствие, цена , добавил он.

— Образуется искусственный дефицит товаров из-за того, что торговая точка больше не сможет производить приемку мясной группы напрямую от производителя, даже несмотря на то, что она находится в производственной вакуумной упаковке и не контактирует с внешней средой , — уверен эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Производители контролируют качество на всех этапах изготовления, а ритейл уже наладил работающие протоколы по транспортировке и хранению продукции , подчеркнули в Институте развития предпринимательства и экономики. Если по новым правилам ветеринар нужен будет в каждой торговой точке, то под регулирование может попасть порядка 390 тыс. объектов . При этом уже не первый год сервисы по поиску работы и представители отрасли АПК заявляют о нехватке таких специалистов. Даже если один ветеринар сможет обслуживать сразу несколько магазинов, всё равно потребуется перестраивать логистические и операционные процессы, новые риски сети могут заложить в конечную цену , подчеркнули в институте.