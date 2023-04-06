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Пчелиный строй: в Минсельхозе поддержали закон о меде

Что это значит для отрасли и как отразится на покупателях
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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
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Минсельхоз поддержал законопроект об определении меда и продукции пчеловодства — документ внесут в Госдуму до конца весенней сессии. Об этом «Известиям» рассказал первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин. В министерстве подтвердили, что инициатива рассмотрена, а формулировка термина «продукция пчеловодства» доработана с учетом предложений ведомства. Инициативу поддерживают в Межрегиональном союзе пчеловодов, где называют кондитерскими все медовые изделия, которые имеют небиологическое происхождение.

Больше 70% фальсификата

В Госдуму до конца весенней сессии планируется внести законопроект «Об изменениях статьи 2 закона «О пчеловодстве в РФ», выяснили «Известия». Документ имеется в распоряжении редакции. Он вводит новые понятия — «мед» и «продукция пчеловодства». Под первым предлагается понимать природный сладкий продукт, который образуется в результате жизнедеятельности пчел. Под вторым — мед, воск, маточное молоко, гомогенат расплода медоносных пчел и трутней, пергу, прополис, пыльцевую обножку, пчелиные матку и яд, а также другие изделия, которые определены документами по стандартизации.

— Законопроект получил поддержку Министерства сельского хозяйства и госкомиссии по противодействию незаконному обороту продукции. Сейчас мы будем вносить его в Госдуму, он туда поступит до конца весенней сессии, — пояснил «Известиям» один из авторов инициативы, первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин.

По его словам, базовый закон о пчеловодстве был принят еще в 2020 году, однако определения меда в нем нет. Это одна из причин того, что под видом природного продукта сейчас продается большое количество других товаров, не имеющих к нему никакого отношения, уточнил сенатор.

— Сегодня мед производят около 110 тыс. хозяйствующих организаций. Это либо личные подсобные хозяйства, либо фермерские предприятия, которые относятся к микробизнесу. Они, конечно, не могут сами сбывать весь продукт. В основном отдают его либо перекупщикам, либо переработчикам. Именно с этим товаром происходят различные манипуляции, — пояснил Сергей Митин.

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В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» подтвердили, что ведомство рассмотрело указанный документ.

— В соответствии с предложениями министерства в законопроекте доработан термин «продукция пчеловодства» для определения видов продукции, производимой непосредственно пчелами, — пояснили в ведомстве.

В Роскачестве «Известиям» рассказали, что в 2020 году провели исследование 46 наиболее популярных торговых марок меда, реализуемого в России. Оно показало, что 22% из них — это фальсификат, то есть глюкозно-фруктозный сироп или глюкозно-мальтозная патока, а в 48% недостоверно указан ботанический вид меда.

В организации уточнили, что важная причина фальсификации — это именно отсутствие законодательного определения меда, а также сформулированных его идентификационных характеристик. Понятие «мед натуральный» сформулировано только ГОСТом 25629–2014 «Пчеловодство. Термины и определения», в то же время большая часть продукции выпускается по техническим условиям производителя и маркируется только словом «мед», отметили в Роскачестве.

Нужна инфраструктура

Новый документ готовы поддержать в большинстве фракций Госдумы.

— С учетом того, что закон о пчеловодстве был принят несколько лет назад, в нем есть еще над чем работать. Безусловно, главная задача — убрать с рынка фальсификат. Поэтому инициатива сенаторов заслуживает поддержки, но этого мало, — сказал «Известиям» первый зампред комитета ГД по аграрным вопросам, зампред фракции «Справедливой России — За правду» Олег Нилов.

По его словам, чтобы понять, какой мед натуральный, а какой поддельный, нужны лаборатории, которых сегодня нет, и об этом тоже надо подумать.

— Действительно, мед — это натуральный, полезный природный продукт, который всегда очень востребован гражданами. Именно из-за такого спроса и высокой цены недобросовестные коммерсанты, чтобы увеличить объемы продаж, начали химичить и разбавлять его другими ингредиентами, в том числе сахаром, — заявил первый зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов, который также считает, что инициатива СФ заслуживает поддержки.

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По словам зампреда фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошева, законопроект очень важен.

— Безусловно, мы должны сделать всё, чтобы защитить наших граждан от недобросовестных предпринимателей и некачественного продукта, — отметил он.

Но для полного исчезновения с прилавков фальсификата должна активнее работать служба Роспотребнадзора, считает представитель КПРФ, первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев.

По словам президента Межрегионального союза пчеловодов Александра Кукса, все пасечники поддерживают законопроект.

— Должно быть четкое название — «мед натуральный пчелиный». Все остальные продукты никакого отношения к нему не имеют. Это кондитерские изделия, разработанные хорошими технологами, но у них небиологическое происхождение. Хотя люди их порой даже охотнее берут, чем мед, — отметил эксперт.

По его словам, например, у бренда «Русский мед» компании «Медолюбов» около 300 названий, но практически все они связаны с ненатуральным продуктом. Это, в частности, различные миксы с добавлением орехов, шоколада, манго и прочего. Кроме того, можно обратить внимание на стоимость меда, который продается от 195 рублей за 1 кг, в то время как, например, соты с медом стоят 650 рублей за 1 кг.

«Известия» направили запрос в компанию с просьбой прокомментировать законопроект.

Справка «Известий»

Первая версия законопроекта о появлении понятия «мед» была внесена в Госдуму еще 2021 году, однако была отозвана. Как сообщалось в заключении правового управления нижней палаты парламента, она не была согласована с рядом других российских законов. В ней, например, предлагалось ввести термин «фальсифицированный мед». Его нужно было согласовать с понятием «фальсифицированные пищевые продукты, материалы и изделия», которое регулируется ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

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