Шире перечень: консервам и сушеной рыбе предлагают дать налоговую льготу

С этого года рыбопромышленные компании, которые производят продукцию глубокой переработки, могут ожидать послабления при уплате ставок сбора за добычу рыбы. На рассмотрении правительства находится проект, предусматривающий список ресурсов, которые попадают под льготу. Согласно планам, ее получат производители филе и мяса (включая фарш), муки и гранул, а также других видов продукции. Однако отраслевики просят расширить перечень. Представители нескольких рыбопромышленных компаний полагают, что отсутствие налогового вычета может привести к подорожанию отдельных товаров в рознице. Подробности — в материале «Известий».

Налоговое сурими

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) направила вице-премьеру Виктории Абрамченко письмо с просьбой поручить Минсельхозу и Росрыболовству доработать перечень рыбной продукции, для которой положен налоговый вычет. Еще одно письмо вслед за этим подготовил и Союз рыбопромышленников Севера. «В настоящее время документы отправлены на рассмотрение в Минсельхоз и Росрыболовство», — сказали «Известиям» в аппарате зампредправительства.

Изменения в Налоговый кодекс по сбору за пользование водными биоресурсами вступили в силу месяц назад. Теперь платежи рассчитываются по новым ставкам, при этом существует система вычетов. Основанием для него является производство продукции глубокой степени переработки из определенного правительством перечня на судах или на береговом заводе.

По новым правилам, до 2027 года предусмотрена пониженная ставка сбора, равная 15% для градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций.

Как рассказали в Росрыболовстве, новые положения повышают налог на вылов высокорентабельных ценных водных биоресурсов. Для неценных и добываемых для личного потребления видов рыб предлагается сохранить действующий размер ставки — 20 рублей за тонну. За каждый объект ставка рассчитана на уровне 4,8% средней цены, устанавливаемой производителями при реализации продукции.

Шире перечень Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Однако представители рыбодобывающей отрасли обеспокоены тем, что многие будут платить полную природную ренту. За филе и мясо (включая фарш), муку и гранулы, не пригодные в пищу из пяти видов водных биоресурсов: минтай, сельдь и треску для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, треску и пикшу — для Северного рыбохозяйственного бассейна — будут платить пониженный налог (15%), для всех же остальных видов продукции глубокой переработки налог будет полным, а это значит, что цены на розницу способны подрасти (например, могут подорожать копченые, соленые, сушеные виды рыбы, полуфабрикаты, консервы).

При этом, следует из письма ВАРПЭ, «продукция глубокой переработки, для стимулирования производства которой предусмотрен налоговый вычет, включает более широкий ассортимент продукции». Это в том числе рыбные консервы и пресервы, икра, печень и молоки рыбы, рыбные полуфабрикаты и т.д., говорится в тексте документа. На них приходится около 13% объема производства рыбопродукции (564 тыс. т), в то время как на мясо рыбы, филе и муку, требующие дополнительной обработки перед употреблением, — менее 9% (396 тыс. т).

— Сбор за пользование водными биоресурсами — это только один вид налоговых платежей рыбной отрасли, — сказал в беседе с «Известиями» президент ВАРПЭ Герман Зверев. — После его увеличения налог будет составлять около 15–16% от совокупной нагрузки на рыбопромышленные предприятия, поэтому говорить о том, что рост только этого вида сбора негативно повлияет на цены в рознице, не совсем правильно. Вместе с тем неравенство в налоговом регулировании между предприятиями, которые производят консервы из лосося или соленую и копченую селедку, и предприятиями, которые делают филе минтая или трески, — неправильно. Потому что спрос ориентирован на разные виды продукции. Рынок, например, хочет крабовые палочки, которые делают из сурими. При этом на них налоговый вычет (85%) не распространяется, согласно проекту.

Шире перечень Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Одновременно было отправлено еще одно письмо на имя Виктории Абрамченко Союзом рыбопромышленников Севера (СРПС). Организация отмечает, что в проекте перечня для Северного бассейна указаны районы добычи, для которых планируется предоставить налоговой вычет, но среди них нет экономической зоны Королевства Норвегии (НЭЗ), в то время как квоты на вылов трески и пикши предоставляются для всего района действия смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству без разделения по районам промысла.

— При этом в НЭЗ в среднем за год вылавливается 30% трески и 20% пикши Баренцева моря, — рассказал «Известиям» глава объединения Константин Древетняк. — Нет ясности, что будет с продукцией, добытой в этом месте: необходимо ли платить за пользование биоресурсами в районе, и если да, то будет ли распространяться вычет на улов из НЭЗ.

Для загрузки береговых предприятий России очень важно установить налоговый вычет в отношении водных биологических ресурсов, выловленных судами прибрежного рыболовства, отмечается в письме от СРПС. Кроме того, в целях стимулирования в перечень предлагают включить ресурсы, запасы которых практически не эксплуатируются (водоросли, сайку и др.).

Соленой рыбе стимул не нужен

В Минсельхозе, однако, настаивают, что расширение списка увеличит экспортную долю продукции глубокой степени переработки (филе, фарш, мука). Проектом распоряжения предлагается утвердить виды товаров с высокой добавленной стоимостью.

— Данные предложения будут способствовать стимулированию предприятий рыбохозяйственного комплекса к переходу от сырьевой направленности экспорта к экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью, востребованной на мировом рынке, и обеспечат производство на территории России, что, в свою очередь, позволит создать дополнительные рабочие места в прибрежных субъектах РФ, — объяснили «Известиям» в пресс-службе Минсельхоза.

Шире перечень Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Отмечается, что в проект распоряжения не включены виды деликатесной продукции, произведенной из уловов водных биологических ресурсов (крабы, креветки, моллюски), в связи с тем, что они не являются массовыми у потребителя. Кроме того, отсутствует необходимость стимулировать производство из-за высокой ликвидности.

В ФНС и ФАС на запросы «Известий» на момент публикации материала не ответили.

Что влияет на цены в магазинах

Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка предлагает другой подход — нулевые ставки сбора при поставках на внутренний рынок и кратные на экспорт (например, по минтаю не 4, а 40 рублей). «Всё остальное полумеры, и они далеки от вопросов насыщения внутреннего рынка и повышения доступности рыбы для населения», — уверены в объединении.

— Новые ставки сбора — это вопрос ни о чем, — считают в Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. — При розничных ценах на минтай 170–200 рублей за кг повышение на 4 рубля никто не заметит. Или если брать камчатского краба — повышение на 80 рублей при его розничной цене 3,5–4 тыс. рублей за кг. Почему 15% для отдельных видов продукции — непонятно и нелогично, видимо, их производители хорошие лоббисты.

На внутренний рынок и цены на нем влияет объем поставляемой продукции, напоминают в ассоциации. Если предложение превышает спрос — цены низкие, если дефицит — цены растут, отмечают отраслевики.

Шире перечень Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Реальность такова, что, например, на зарывающиеся моллюски ставка за водные биоресурсы выросла в 1600 раз по сравнению с прошлым годом, — говорит президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. — А некоторые предприятия живут именно добычей этих видов. Они составляют 16% от стоимости всей продукции. Это значит, что уже скоро предприятия не смогут добывать такой валютоемкий объект. Точно так же ставка по минтаю Японского моря в подзоне Приморье — она критично возросла.

Ситуация ведет к тому, что поставлять рыбу на внутренний рынок становится невыгодно, рассуждает Мартынов. По его словам, « всё подталкивает рыбодобытчиков работать больше на экспорт ». Он считает, что на ряд водных биоресурсов ставка высока и ее надо снизить, чтобы насытить внутренний рынок.

— Минтай, сельдь, треска — вся эта продукция вскоре может быть очень дорогой, — говорит Георгий Мартынов. — Причем даже понижение ставок не позволит ей быть реализованной на внутреннем рынке. Также это связано с инвестиционной политикой, когда строительство одного крупнотоннажного судна для добычи и переработки минтая и сельди стоит не менее $100 млн, которые берутся кредитами в банках с учетом понижения покупательской способности в нашей стране. Мы считаем, что внутренний рынок РФ сейчас остался незащищенным.

По оценкам экспертов, рост цен на продукцию из «льготного» перечня может составить до 5–10%. При этом на другие виды рыбы, такие как камбала и нерка, возможен больший скачок, полагает эксперт по рыбному рынку Инна Гольфанд.

Шире перечень Фото: ТАСС/Лев Федосеев

— Льготы введены для филе, фарша, рыбокостной муки из основных промысловых видов рыб как мера стимулирования для наращивания собственного производства, — говорит собеседница издания. — Сейчас эта продукция преимущественно направляется на экспорт, но и внутренний рынок необходимо также насыщать. Прочая глубоко переработанная продукция (копченая, вяленая, соленая рыба, консервы и пресервы) и без льгот широко распространена на товарных полках страны.