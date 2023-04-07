Дать с дачи: какие штрафы ждут садоводов в 2023 году

Дачный сезон уже начался, и россияне планируют открыть его активно. Согласно опросам, до 60% соотечественников готовы потратить крупные суммы в первые месяцы на благоустройство и застройку участков, в том числе на ремонт и зону барбекю. Чтобы эти планы не были омрачены штрафами, «Известия» разбирались, за что могут наказать дачников в 2023 году, а за что санкции не предусмотрены.

Штраф за шашлыки и штраф за открытый огонь на участке

Владельцы участков в СНТ и индивидуального жилья обязаны соблюдать правила пожарной безопасности. В 2023 году требования в этой части для садоводов смягчили: в МЧС разрешили легально сжигать мусор и жарить шашлыки на своей земле. С 1 марта 2023 года разводить огонь и сжигать мусор с листвой разрешили в 15 м от построек (а не в 50, как было раньше). Жарить шашлыки на мангале можно в 5 м от любых зданий, но на расстоянии 2 м от мангала не должно быть никаких горючих материалов и сухостоя. Бочки для сжигания мусора разрешено установить в 7,5 м (вместо 50) от зданий.

Огонь разрешено разводить в безветренную погоду, соблюдать меры предосторожности и ни в коем случае не поручать присмотр за огнем детям. Кроме того, с 1 марта вступило в силу понятие о садовых или огородных участках, которое позволяет землевладельцам готовить пищу на придомовой территории. При этом в сезон засухи, при сильном ветре, а также на торфяных почвах разводить огонь категорически запрещено. Равно как и жечь на участке резину и лакокрасочные изделия.

За нарушения грозит штраф в 2–4 тыс. рублей. В условиях особого противопожарного режима штраф вырастет до 20 тыс. рублей, а если в результате случится настоящий пожар, наказание составит до 50 тыс. рублей. За незаконное использование открытого огня в населенном пункте штраф взыщут региональным нормативным актом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Штраф за мусор на дачном участке, штраф за сорняки на даче

Сохраняются штрафы за превращение дачи в свалку. По-прежнему запрещено складывать мусор на участке, закапывать его в землю или разбрасывать на территории вокруг участка. Строительный мусор, стекло и прочий крупный хлам нужно вывозить с помощью контейнера. Если по вине дачника на участке появятся овраги, провалы и промоины, наказание возрастет. Всего штраф за сорняки и свалку на даче в 2023 году составит от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Эти правила регулирует ч. 4 ст. 8.8 КоАП РФ.

Кроме того, садоводы обязаны убирать вредные растения и сухостой на участке, а также косить траву. Штраф за так называемые карантинные растения (прежде всего за борщевик) составит 5 тыс. рублей для дачника и до полумиллиона — для владельца сельхозземель.

Штраф за мойку машин на даче и другие штрафы для водителей-дачников

Появился штраф за мойку и ремонт автомобилей на территории СНТ, он составит 3–5 тыс. рублей. Если выявится загрязнение почвы, наказание возрастет до 10 тыс. рублей в зависимости от обстоятельств. Н еожиданным для водителя-дачника может оказаться штраф за отдых у реки. Длина водоохранной зоны зависит от протяженности водоема, от небольших рек до 10 км нужно держаться на расстоянии 50 м, к водоемам длиной до 50 км подъезжать не ближе чем на 100 м, а морская водоохранная зона составляет полкилометра. Подъехать к реке или озеру ближе, чем разрешают нормы, можно, если речь идет о дороге с твердым покрытием — асфальтом или щебнем. Штраф за это нарушение составит до 5 тыс. рублей для физлиц и до 400 тыс. рублей для организаций.

Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova

Наказать могут и за стоянку на участках с зелеными насаждениями. Согласно КоАП Московской области, физлица заплатят за это нарушение 5 тыс. рублей, а организации — до 100 тыс. рублей. Поездка на автомобиле по национальным паркам, заказникам, заповедникам и ботаническим садам без специального разрешения карается штрафом в 3–4 тыс. рублей для физлиц и до 500 тыс. для юрлиц.

Штраф за скважину и колодец без сертификата

По-прежнему запрещено самовольно устраивать на даче колодцы. И у скважины, и у колодца должны быть сертификаты. При этом скважина не должна доходить до водоносного горизонта. Если нарушение обнаружат, скважину придется ликвидировать и заплатить штраф от 3 до 5 тыс. рублей. Правила недропользования оговорены в ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ.

Штраф за туалет на участке с нарушением нормативов

Действуют правила и для установки туалета на земельном участке. Прежде всего для отходов жизнедеятельности нужна герметичная емкость: они не должны попадать в плодородную почву и подземные воды.

Расстояние от туалета до других построек, согласно санитарным правилам, должно составлять минимум 12 м, а до колодца — не меньше 8 м. Этот вопрос регулируют ст. 8.2 и ст. 8.12 КоАП РФ, штраф составляет 3–5 тыс. рублей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

За что могут изъять земельный участок

Согласно поправкам (федеральный закон от 5 декабря 2022 года № 507-ФЗ), участок из земель сельхозназначения могут изъять, если:

— территория не используется по целевому назначению в течение трех лет, в том числе возведенные на ней строения не зарегистрированы в ЕГРН;

— использование участка ведет к существенному снижению плодородия земли либо причиняет вред окружающей среде;

— новый собственник ранее изъятого земельного участка не приступил к его использованию по целевому назначению в течение первого года.

По прошествии этого времени владельцев начнут штрафовать по уже утвержденной сетке штрафов, а в некоторых случаях землю могут и изъять. Если собственнику земельного участка выдали предписание об устранении нарушений, он не сможет заложить землю, подарить или продать до выполнения требований суда.

Штраф за сбитый дрон над дачей

На дачников, которые решат сбить соседский беспилотник, распространяется действие закона о неприкосновенности частной собственности. Бороться с надоедливым дроном предлагают также по закону: уточнить в Росавиации, зарегистрирован ли беспилотник и есть ли у владельца разрешение на полеты.

Штраф за нарушение закона о тишине

Периоды времени, когда шуметь запрещено, устанавливают местные власти. Обычно речь идет о промежутке с 21:00 или 22:00 до 8:00 или 9:00. Штраф за это нарушение составляет 1–3 тыс. рублей.

Фото: Global Look Press/dpa/Uwe Zucchi

Можно ли разводить кроликов и кур для себя

С 2023 года дачникам можно официально разводить на участке мелкую живность, например кур, уток, индюков и кроликов. Но только если планируется использовать их для себя, а не на продажу. Раньше за разведение животных на участке грозил штраф до 20 тыс. рублей. Кроме того, продолжает действовать дачная амнистия, а газ к границам участка можно провести бесплатно.