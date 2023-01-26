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Остались с взносом: в России предложили изымать дачи и участки за долги

Какие риски есть у инициативы и можно ли их нивелировать
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В России предложили изымать дачи за долги, если владелец три года и более не платит целевые и членские взносы. Инициативу в правительство направили крупные риелторские компании (есть у «Известий»). Речь идет о заброшенных участках, которых обычно 10-20% в садово-товарищеских сообществах (СНТ). По действующим правилам, изъять и продать такую землю можно только в случае соразмерности долга стоимости, что бывает крайне редко, а срок исковой давности по задолженности составляет три года. Но нужно исключить риск изъятия дачи, если для человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию, это единственное жилье, говорят эксперты.

Недобросовестные дачники

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В России предложили изымать дачи в садово-товарищеских сообществах, если владелец три года и более не платит целевые и членские взносы. Отчисления, в том числе, включают налоги на земли общего пользования, обслуживание инфраструктуры, электроэнергию и другие, рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков. Компания обратилась с такой инициативой в правительство. С документом ознакомились «Известия».

Обычно это заброшенные земли (владелец умер, наследники не вступили в пользование, просто бросили и так далее), таких участков в садовых товариществах порядка 10-20%, сообщил Антон Сауков. Но по действующим правилам, изъять и продать их можно только в случае соразмерности долга стоимости, что бывает крайне редко, а срок исковой давности по задолженности составляет всего три года, добавил эксперт.

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листва
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В качестве альтернативы предлагается увеличить срок исковой давности для целевых и членских взносов с трех до десяти лет. «Это позволит дачным обществам изымать земельные участки у наиболее злостных неплательщиков, поскольку за такой период задолженности, стоимость участка может стать соразмерна сумме долга перед дачным сообществом», говорится в письме «Этажей» в кабмин. «Известия» направили запрос в пресс-службу правительства.

— Инициатива разумна, от решения этого вопроса напрямую зависит уровень инфраструктуры садовых сообществ. Сейчас изъятие участков происходит либо на основе механизма погашения долга, который редко бывает соразмерен, либо по общей практике «заброшенных домов». Для этого заинтересованные лица, например, соседи пишут заявление в администрацию о невозможности установления местонахождения собственника, — сказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Сегодня изъятие участков СНТ происходит по суду, уточнил юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

— В нашей практике таких споров было достаточно. Но все они заканчивались либо ничем (то есть, СНТ проигрывало), либо были какие-то полумеры, — сказал юрист.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В итоге долги недобросовестных дачников часто просто списываются, и садовые общества не получают достаточных средств для своего развития, отметил Антон Сауков. Кроме того, по его словам, действующий механизм реализации участков должников сложный и подразумевает торги через муниципальные органы.

Поэтому риелторы предложили также заниматься реализацией таких участков самим СНТ, предлагая их в первую очередь членам дачного сообщества для выкупа, а затем уже выставлять в свободную продажу.

Подводные камни

Инициатива создана не на пустом месте: эта проблема обозначилась еще в 1990-х годах. Она связана не только с тем, что есть заброшенные участки, с которыми десятилетиями никто не знает, что делать, но и с тем, что владельцы участков действительно не сдают деньги на общие расходы СНТ, сказал Вадим Ткаченко.

Частным образом
дача участок
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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— Проблема есть, и ее никак не может решить законодательство. Поэтому инициатива правильная, но главное, чтобы она не ушла в крайность, когда будут просто изымать участки из-за того, что кто-то не сдает два месяца деньги или не оплачивает коммунальные платежи и из-за этого лишается права пользования участком, — сказал юрист.

В первую очередь реализация такой меры — это восстановление социальной справедливости, ведь часть таких должников не оплачивают взносы не потому, что оказались в сложной жизненной ситуации, а из-за того, что чувствуют свою безнаказанность, отметил Антон Сауков.

При этом любая инициатива, связанная с изъятием частной собственности, очень коварна и опасна, сказала председатель совета директоров «Бест-Новострой» управляющий партнер Dombook Ирина Доброхотова.

Право гражданина на частную собственность закреплено в Конституции РФ и является одним из важнейших. Если предположить, что само СНТ будет заниматься реализацией изъятого участка, то это открывает широкое поле для злоупотреблений и даже махинаций, — пояснила она.

Частным образом
дача сад ограда
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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С одной стороны, неуплата взносов не самым позитивным образом сказывается на формировании бюджета СНТ, но с другой, должник, который не пользуется участком, также не пользуется и инфраструктурой, коммуникациями, заметил член генсовета «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров. Решение об изъятии участков все равно должно быть за судом, добавил он.

Для минимизации рисков следует предусмотреть механизм поддержки слабо защищенных слоев населения, которые накопили долги из-за того, что попали в трудную жизненную ситуацию, сказал Антон Сауков. Также нужно нивелировать риск изъятия дачного участка с домом, если для человека, попавшего в сложную жизненную ситуацию, это единственное жилье, добавил он.

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