О том и рельс: в России хотят изымать участки под стройку трамвайных путей

В России предлагают изымать частные земельные участки под строительство трамвайных путей. Такой законопроект подготовили депутаты «Единой России» от комитетов по экономической, аграрной политике, транспорта, промышленности и торговли и др. Документ внесут в Госдуму в июле. Мера необходима для реализации госпрограммы по обновлению электротранспорта в регионах, отмечают в нижней палате парламента. Власти ряда регионов столкнулись с невозможностью строительства трамвайных путей из-за частных владений. В случае реализации инициатива может нести риски для собственников участков при несправедливой оценке стоимости их имущества, отмечают представители бизнеса.

Правда собственности

В России предложили разрешить изъятие земельных участков под строительство трамвайных путей. Соответствующий законопроект подготовили депутаты «Единой России» от комитетов по экономической, аграрной политике, транспорта и развития транспортной инфраструктуры, промышленности и торговли и др. Об этом «Известиям» рассказали в Госдуме.

Речь идет об уточнении ст. 49 Земельного кодекса РФ, что позволит изымать земельные участки для строительства трамвайных путей, а также путевого оборудования. Сейчас власти имеют право изымать участок только ради соблюдения решений международных договоров, строительства военной и энергетической инфраструктуры, автомобильных дорог, а также в случае невозможности строительства инфраструктуры по альтернативным маршрутам , следует из кодекса. В этом случае собственнику компенсируется стоимость имущества, а также сопутствующие убытки деньгами или другой недвижимостью.

Фото: ТАСС/Бизнес Online

— В ходе выездов в регионы обратили внимание, что муниципалитеты, в частности, в Краснодаре и Ростове-на-Дону столкнулись с трудностями, так как не могут изымать земельные участки для строительства трамвайных путей и сопутствующей путевой инфраструктуры. Таким образом, реализация программы по обновлению электротранспорта в регионах оказалась под угрозой , — заявил «Известиям» один из авторов законопроекта депутат комитета по экономической политике Госдумы от Краснодарского края Эдуард Кузнецов.

В 2022 году правительство утвердило программу по обновлению электротранспорта для повышения доступности новых застраиваемых микрорайонов в региональных муниципалитетах. До 2028 года должны быть построены и реконструированы 618 км трамвайных путей и сопутствующей инфраструктуры в Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Пермском краях.

«Известия» направили запросы в Минтранс и Минстрой, а также в администрации этих регионов.

Проблема и решения

Принятие этого закона позволит продолжить работу по комплексному развитию городского электротранспорта и повысить доступность в отдаленных новых микрорайонах городов, что сэкономит время пути для жителей регионов и положительно скажется на экологической обстановке субъектов , отметил один из инициаторов законопроекта заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Сергей Морозов.

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Заместитель руководителя юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков считает, что проблему развития трамвайной инфраструктуры необходимо решать путем налаживания системы эффективного генерального планирования развития городов. Тогда участки, попадающие в зоны такого строительства, будут оставаться в собственности муниципалитетов либо же выкупаться в плановом порядке, а не в момент возникновения потребности в строительстве того или иного объекта, отметил эксперт.

Предложенная депутатами мера может нести риски для собственников, особенно если речь пойдет о земельных участках с расположенными на них объектами недвижимости (причем как жилой, так и коммерческой). И главный риск — это справедливая оценка, чтобы компенсации было достаточно для приобретения аналогичной недвижимости в той же локации , добавил Сергей Чужаков.

Руководитель направления по транспортной инфраструктуре и проектному финансированию адвокатского бюро «Качкин и Партнeры» Игорь Поляков отметил, что создание муниципальных транспортных объектов — а трамвайные пути в подавляющем большинстве случаев таковыми и являются — действительно не относится к основаниям для изъятия земель, согласно Земельному кодексу. В редких случаях, когда трамвайные пути признаются объектами транспорта регионального значения, формальных препятствий для изъятия нет, добавил юрист.

— Однако основной причиной медленного развития проектов в сфере электротранспорта в городах становятся не столько правовые препоны, сколько недостаток финансирования. Высокая стоимость капитальных вложений, которую далеко не каждый субъект, а уж тем более городская власть, могут принять на себя в одиночку, вынуждает региональные власти обращаться за поддержкой к федеральному центру . Запущенная в прошлом году федеральная программа комплексного развития городского электрического общественного транспорта помогла дать старт проектам создания и обновления транспортной инфраструктуры в десяти городах — однако это лишь малая доля того, что необходимо для стабильного развития отрасли, — отметил Игорь Поляков.

По мнению эксперта, вряд ли изъятие земель под трамвайные пути станет массовым в будущем. При этом собственник изъятого участка вправе рассчитывать на компенсацию его рыночной стоимости, а при несогласии с оценкой — оспорить ее в суде.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Безусловно, должны учитываться интересы собственников земельных участков в части возможной справедливой компенсации, однако ситуаций, при которых целый город не может развивать свою сеть экологичного общественного транспорта из-за нежелания одного собственника, быть не должно , считает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Развитие сетей общественного транспорта — это залог формирования комфортной городской среды, повышения уровня жизни горожан, снижения издержек, связанных с транспортными расходами и временными затратами, подчеркнул депутат.