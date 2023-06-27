О том и рельс: в России хотят изымать участки под стройку трамвайных путей
В России предлагают изымать частные земельные участки под строительство трамвайных путей. Такой законопроект подготовили депутаты «Единой России» от комитетов по экономической, аграрной политике, транспорта, промышленности и торговли и др. Документ внесут в Госдуму в июле. Мера необходима для реализации госпрограммы по обновлению электротранспорта в регионах, отмечают в нижней палате парламента. Власти ряда регионов столкнулись с невозможностью строительства трамвайных путей из-за частных владений. В случае реализации инициатива может нести риски для собственников участков при несправедливой оценке стоимости их имущества, отмечают представители бизнеса.
Правда собственности
В России предложили разрешить изъятие земельных участков под строительство трамвайных путей. Соответствующий законопроект подготовили депутаты «Единой России» от комитетов по экономической, аграрной политике, транспорта и развития транспортной инфраструктуры, промышленности и торговли и др. Об этом «Известиям» рассказали в Госдуме.
Речь идет об уточнении ст. 49 Земельного кодекса РФ, что позволит изымать земельные участки для строительства трамвайных путей, а также путевого оборудования. Сейчас власти имеют право изымать участок только ради соблюдения решений международных договоров, строительства военной и энергетической инфраструктуры, автомобильных дорог, а также в случае невозможности строительства инфраструктуры по альтернативным маршрутам, следует из кодекса. В этом случае собственнику компенсируется стоимость имущества, а также сопутствующие убытки деньгами или другой недвижимостью.
— В ходе выездов в регионы обратили внимание, что муниципалитеты, в частности, в Краснодаре и Ростове-на-Дону столкнулись с трудностями, так как не могут изымать земельные участки для строительства трамвайных путей и сопутствующей путевой инфраструктуры. Таким образом, реализация программы по обновлению электротранспорта в регионах оказалась под угрозой, — заявил «Известиям» один из авторов законопроекта депутат комитета по экономической политике Госдумы от Краснодарского края Эдуард Кузнецов.
В 2022 году правительство утвердило программу по обновлению электротранспорта для повышения доступности новых застраиваемых микрорайонов в региональных муниципалитетах. До 2028 года должны быть построены и реконструированы 618 км трамвайных путей и сопутствующей инфраструктуры в Липецкой, Ярославской, Нижегородской, Курской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях, а также в Краснодарском, Красноярском и Пермском краях.
«Известия» направили запросы в Минтранс и Минстрой, а также в администрации этих регионов.
Проблема и решения
Принятие этого закона позволит продолжить работу по комплексному развитию городского электротранспорта и повысить доступность в отдаленных новых микрорайонах городов, что сэкономит время пути для жителей регионов и положительно скажется на экологической обстановке субъектов, отметил один из инициаторов законопроекта заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Сергей Морозов.
Заместитель руководителя юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков считает, что проблему развития трамвайной инфраструктуры необходимо решать путем налаживания системы эффективного генерального планирования развития городов. Тогда участки, попадающие в зоны такого строительства, будут оставаться в собственности муниципалитетов либо же выкупаться в плановом порядке, а не в момент возникновения потребности в строительстве того или иного объекта, отметил эксперт.
Предложенная депутатами мера может нести риски для собственников, особенно если речь пойдет о земельных участках с расположенными на них объектами недвижимости (причем как жилой, так и коммерческой). И главный риск — это справедливая оценка, чтобы компенсации было достаточно для приобретения аналогичной недвижимости в той же локации, добавил Сергей Чужаков.
Руководитель направления по транспортной инфраструктуре и проектному финансированию адвокатского бюро «Качкин и Партнeры» Игорь Поляков отметил, что создание муниципальных транспортных объектов — а трамвайные пути в подавляющем большинстве случаев таковыми и являются — действительно не относится к основаниям для изъятия земель, согласно Земельному кодексу. В редких случаях, когда трамвайные пути признаются объектами транспорта регионального значения, формальных препятствий для изъятия нет, добавил юрист.
— Однако основной причиной медленного развития проектов в сфере электротранспорта в городах становятся не столько правовые препоны, сколько недостаток финансирования. Высокая стоимость капитальных вложений, которую далеко не каждый субъект, а уж тем более городская власть, могут принять на себя в одиночку, вынуждает региональные власти обращаться за поддержкой к федеральному центру. Запущенная в прошлом году федеральная программа комплексного развития городского электрического общественного транспорта помогла дать старт проектам создания и обновления транспортной инфраструктуры в десяти городах — однако это лишь малая доля того, что необходимо для стабильного развития отрасли, — отметил Игорь Поляков.
По мнению эксперта, вряд ли изъятие земель под трамвайные пути станет массовым в будущем. При этом собственник изъятого участка вправе рассчитывать на компенсацию его рыночной стоимости, а при несогласии с оценкой — оспорить ее в суде.
Безусловно, должны учитываться интересы собственников земельных участков в части возможной справедливой компенсации, однако ситуаций, при которых целый город не может развивать свою сеть экологичного общественного транспорта из-за нежелания одного собственника, быть не должно, считает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Развитие сетей общественного транспорта — это залог формирования комфортной городской среды, повышения уровня жизни горожан, снижения издержек, связанных с транспортными расходами и временными затратами, подчеркнул депутат.
Территория страны огромна и вряд ли нельзя найти для трамвайных путей другие маршруты, чтобы избежать изъятия земельных участков у собственников, считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. Возможно, потребуется провести тщательный анализ по каждому региону, наверняка будут найдены такие варианты, которые позволят избежать изъятия земельных участков, по меньшей мере для части трамвайных маршрутов, заключил он.