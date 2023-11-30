Вопрос общества: чем прямая линия Путина в 2023-м будет отличаться от предыдущих

Основными темами предстоящей прямой линии Владимира Путина, которая будет совмещена с итоговой пресс-конференцией, станут проведение специальной военной операции на Украине, помощь семьям военнослужащих, экономические санкции, ситуация на рынке труда и консолидация россиян , считают опрошенные «Известиями» эксперты. 30 ноября стало известно, что она состоится 14 декабря, а сбор вопросов начнется уже первого числа. Ожидается, что Совфед за день до прямой линии объявит дату президентских выборов 2024 года, и поэтому интересно, будет ли затрагиваться тема возможного переизбрания Владимира Путина .

Основные темы прямой линии

Прямая линия президента России Владимира Путина, где он в том числе подведет итоги года, состоится 14 декабря , сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Это будет совмещенный формат с итоговой пресс-конференцией главы государства.

Владимир Путин сам будет выбирать вопросы, на которые он даст ответы на прямой линии , сообщил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Объединенная редакция программы «Итоги года с Владимиром Путиным» разместится как раз в штаб-квартире ОНФ. В call-центре Народного фронта начнут принимать вопросы уже 1 декабря с 08:00 по Камчатке.

— Главными, конечно, будут вопросы о специальной военной операции : в первую очередь о сроках ее окончания. Вопросы, касающиеся санкций, развития внутреннего рынка, рабочей силы : в первую очередь ее нехватки и, в связи с этим, привлечения мигрантов, — считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По его мнению, также стоит ожидать вопросы по теме инфляции, особенно о росте цен на коммунальные услуги. Кроме того, определенная часть вопросов может быть связана с предстоящими выборами президента в 2024 году.

В этой связи стоит напомнить, что Совет Федерации, как ожидается, 13 декабря, то есть за день до прямой линии, назначит дату президентских выборов . Опрошенные «Известиями» политологи не стали давать прогнозы относительно того, может ли Владимир Путин объявить о своем участии в них уже 14 декабря , однако полностью не исключили такой возможности.

С высокой степенью вероятности большой блок вопросов будет посвящен социальной повестке , особый акцент стоит ожидать на теме демографии, уверен старший научный сотрудник факультета политологии МГУ Олег Ляховенко. Кроме того, будет затронута тема достижений экономической политики России, несмотря на западные санкции и проведение СВО.

— Мне кажется, президент уделит внимание и вопросам общественной консолидации и единства российского общества, несмотря на попытки его раскачать извне , — добавил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По мнению Ляховенко, обсуждение блока вопросов внешней политики будет во многом вестись в русле уже звучавших ранее заявлений президента: Россия выступает за многополярный мир, за равноправное сотрудничество, против колониализма, а также навязываемых Западом односторонних правил игры.

Диапазон поднимаемых во время прямой линии вопросов будет самый разный — от внешней политики до «проблемы конкретной деревни» , прогнозирует политтехнолог Анна Федорова. Как показывает опыт, президент всегда выбирает очень разные направления, поэтому предсказать конкретику не так уж просто, пояснила эксперт.

— Думаю, что будут вопросы, связанные с Годом семьи и системной поддержкой семей и родительства . Будет и тема поддержки семей бойцов СВО, — отметила Федорова.

Во многом согласен с коллегами и глава экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Он считает, что в том числе будут обсуждаться актуальная политическая обстановка как внутри страны, так в мире, а также экономические санкции. Не обделят вниманием социальную повестку и тему ценностей, которыми руководствуется Россия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Особое внимание во время обработки обращений на прямую линию Народный фронт уделит вопросам ЖКХ, здравоохранения, нуждам фронта и семей военнослужащих , рассказал «Известиям» Михаил Кузнецов.

— Это и получение статуса ветерана боевых действий, и социальные выплаты, и вопросы реабилитации . Также у жителей новых регионов остро стоит вопрос с оформлением пенсий и социальных выплат, — отметил он.

Как проходили прямые линии с президентом

В 2023 году прямая линия и пресс-конференция пройдут впервые после начала военной операции на Украине.

При этом у Кремля уже есть опыт организации такого мероприятия в гибридном формате . В 2020 году из-за пандемии коронавируса общение с журналистами прошло в форме видеоконференции с элементами прямой линии. Вопросы могли задавать не только представители СМИ, но и обычные граждане. Президент ответил на 68 вопросов за четыре часа 29 минут.

Президент России Владимир Путин и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В большинстве случаев, однако, Владимир Путин отдельно общался с журналистами и гражданами страны . К слову, впервые прямая линия прошла в 2001-м.

Последняя большая пресс-конференция президента в традиционном формате состоялась 23 декабря 2021 года. За три часа 56 минут президент ответил на 55 вопросов. Прямая линия 30 июня того же года продлилась три часа 42 минуты. Основными темами программы стали вакцинация и борьба с COVID-19, а также рост цен. Путин ответил почти на 70 обращений из 2,2 млн, которые поступили в общей сложности.

Говоря о продолжительности прямой линии и пресс-конференции в этом году, Дмитрий Песков сказал, что четкого хронометража для мероприятия нет . При этом рекорд по продолжительности был установлен в 2013-м — общение продлилось четыре часа 47 минут.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Находящиеся в зале журналисты во время пресс-конференций президента зачастую пытаются обратить на себя внимание Владимира Путина разными способами: громкими выкриками, традиционными костюмами и головными уборами, яркими образами и плакатами. Например, на пресс-конференции в 2013 году девушка в надежде задать вопрос написала на плакате, что у нее день рождения. В 2016-м в объективы попал плакат, где Владимир Путин был изображен в костюме Супермена. На пресс-конференцию главы государства в 2017 году журналисты пришли с плакатом в виде матрешки с надписью «Нас не завалить».