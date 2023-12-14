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Путин заявил о вкладе 170 млрд рублей в бюджет России со стороны новых регионов

Путин: новые регионы России в 2023 году заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Новые регионы России в 2023 году заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал 14 декабря в ходе «Итогов года», которые подводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, в московском Гостином Дворе.

По словам главы государства, ежегодно в федеральном бюджете предусмотрено свыше 1 трлн рублей на развитие этих регионов и их постепенное вхождение в экономическую, социальную жизнь России.

«У нас установились побратимские отношения между этими регионами и другими регионам РФ. Другие регионы уже вложили в новые где-то 150 млрд рублей. И еще планируется вложение другими регионами примерно 100 млрд. Но важно, что в этом году эти так называемые новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 млрд рублей. Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние. Конечно, там многое еще нужно сделать — мы сделаем это», — сказал он.

В ноябре Путин заявил, что новые регионы не являются новыми для России, они исторически были российскими территориями.

В сентябре российский лидер сообщил, что в ближайшие два года на развитие новых регионов планируется направить из федеральных источников 1,9 трлн рублей. Первым этапом развития станет достижение данными субъектами РФ общестранового уровня в вопросах социального характера, а именно медицины, образования, восстановления и развития инфраструктуры, уточнил глава государства.

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Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

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