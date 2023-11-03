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«Надо же было защищать людей от этой нацистской мрази»

Путин на встрече с новым составом ОП РФ рассказал, в чем ключ происходящих сегодня событий
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Решения по воссоединению Крыма с Россией в 2014 году не было бы, если бы на Украине не устроили госпереворот и нормально относились к русским людям. И у нашей страны не было другого выбора, кроме как начать спецоперацию. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с новым составом Общественной палаты восьмого состава. На ней также обсудили и недавние беспорядки в Дагестане — участники единогласно назвали это попыткой раскола многонационального общества извне, но вряд ли подобный инцидент станет тенденцией для республики. О чем еще говорил Владимир Путин с членами Общественной палаты и что происходит с экономикой страны — в материале «Известий».

Действия России в Крыму

Встреча с новым составом ОП, в который впервые вошли представители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, прошла в преддверии Дня народного единства. Лейтмотивом разговора общественников с президентом стали исторические события как современной России, так и давних времен. Поэтому обсуждалось не только воссоединение Крыма с РФ, но и эпоха Александра Невского, когда русский князь ездил к ханам получать ярлык на княжение — грамоту, которая давала право русским князьям править в своих землях. И делал он это для того, чтобы не допустить разрушения русской культуры и традиций.

«Почему мы так почитаем Александра Невского как святого? Именно за этот выбор. Он думал о том, чтобы сохранить русский народ, а затем и все народы, проживающие на территории нашей огромной страны, — заметил Владимир Путин. — Во многом то же самое происходит и сегодня, когда мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою историю, свою культуру, свой язык, в том числе и помогая это сделать нашим братьям и сестрам на Донбассе и в Новороссии. В этом ключ происходящих сегодня событий».

Стела с надписью «Крым» у пункта пропуска «Джанкой»
Фото: РИА Новости/Александр Полегенько

Поэтому Россия не могла оставаться в стороне от событий, которые происходили на Украине.

«Если бы у нас складывались отношения с братской Украиной <...> нормально, по-современному, доброжелательно, в голову бы никому не приходило совершать действия, например, связанные с Крымом. Ну как? Если б там всё было хорошо и к русским людям, к русскому языку, культуре относились нормально, не было бы вот этих государственных переворотов, то разве бы в голову кому-нибудь в России пришло действовать в Крыму так, как мы действовали? Ну, конечно же, нет. Надо же было защищать людей от этой нацистской мрази», — сказал он.


Он в очередной раз напомнил, что в советский период Украину сформировали в значительной степени за счет русских земель. При этом сейчас в соседней стране царит коррупция, когда «всё продается и покупается». В частности, как заявил президент, оружие с Украины попадает в страны Ближнего Востока или даже в руки «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ в Центральном музее Великой Отечественной войны

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с новым составом Общественной палаты РФ в Центральном музее Великой Отечественной войны

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Искоренить коррупцию на Украине будет сложно. И даже смена элит, о которой в последнее время регулярно пишут СМИ на фоне возможных выборов в этой стране в 2024-м (хотя дата еще не установлена парламентом), вряд ли позволит кардинально изменить ситуацию.

«Там эта коррупция фактически узаконена. Почему американцы всё пытаются бороться с этой коррупцией и ничего не получается? Я думаю, что и не получится. Они сейчас задумали смену элит — и экономических, и политических, всё будет то же самое», — заявил Владимир Путин.

«Не добиваясь результатов на поле боя, хотят расколоть нас изнутри»
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Cобытия в Дагестане

Затрагивались на встрече и события сегодняшнего дня. Глава РФ обратил внимание на то, что руками Украины Запад сейчас пытается организовать еврейские погромы в РФ. Это он назвал «невероятным свинством». С одной стороны, США и их союзники после теракта ХАМАС встали на сторону еврейского государства, с другой — они преследуют свои интересы и событиями в Дагестане лишь хотели раскачать Россию изнутри. Напомним, что беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября после прибытия рейса из Тель-Авива.

Произошедшие события в Дагестане нужно воспринимать с трезвой головой, понимая «где корень зла» — «вбросы» идут через соцсети от людей за границей, в том числе с Украины. Тем не менее Владимир Путин пообещал, что власти отреагируют на беспорядки в Махачкале по закону. И он уверен, что подобные события не станут тенденцией для республики.

Местные жители во время акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы, куда приземлился регулярный рейс из Тель-Авива. 29 октября 2023 года

Местные жители во время акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы, куда приземлился регулярный рейс из Тель-Авива. 29 октября 2023 года

Фото: ТАСС/Рамазан Рашидов

Мирные добрососедские отношения между представителями всех национальностей в РФ всегда были залогом стабильности и никакие события в мире не должны влиять на это единство, заявил «Известиям» раввин, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода. Однако на мусульманское сообщество явно идет давление извне. События в Дагестане раввин назвал не только антиеврейскими, но и «антимусульманскими и антиправославными».

Духовное собрание мусульман России осудило произошедшее и с сожалением обсуждает эту тему, констатировал его председатель муфтий Альбир Крганов.

Неужели сложно понять, кто хочет расколоть нас по национальному, религиозному признаку. Мы все осознаем, кто с обеих сторон поджигает этот пожар войны, и соответствующие решения у нас должны быть. Мы столкнулись с тем же шайтаном и на Украине. То же самое сегодня происходит и там, — отметил он в беседе с «Известиями».

Президент подчеркнул: выходцы с Кавказа героически воюют в зоне СВО и занимают высшие командные должности. При этом Владимир Путин заметил, что у России не было другого выбора, кроме как начать спецоперацию.

Военнослужащий мотострелкового батальона Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации

Военнослужащий мотострелкового батальона Центрального военного округа на краснолиманском направлении спецоперации

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Начало СВО привело к огромному количеству рестрикций в отношении Москвы, поэтому России, по словам главы государства, нужно сосредоточиться на внутренней повестке и решать стоящие перед страной задачи. Экономика РФ уже работает ритмично, и власти не отказываются от социальных планов. Более того, развивается перерабатывающее производство, на которое уже приходится 43% в структуре роста экономики. Также возможен и рост ВВП по итогам года вплоть до 3%, в то время как в странах ЕС произойдет падение.

«Нам когда-то говорили, тыкали пальцем в нас, что мы «бензоколонка», а не экономика, вот когда всё это меняется, когда мы становимся самодостаточными, тогда будет меньше желающих исключать нас из каких-то организаций, а будет всё больше и больше желающих извиниться и пригласить к совместной работе по самым различным направлениям деятельности», — резюмировал Владимир Путин.

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