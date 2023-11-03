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Путин указал, что новые регионы являются «нашими историческими территориями»

Путин: «новые регионы» для России не новые, это наши исторические территории
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Фото: ТАСС/Александр Река
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«Новые регионы» не являются новыми для России, они исторически были российскими территориями, заявил в пятницу, 3 ноября, президент РФ Владимир Путин.

«Новые [территории], они же не новые для нас, это российские территории, но «новые старые» как-то тоже [странно]. Какие старые? Можно сказать, наши исторические территории», — сказал российский лидер в ходе встречи с новым составом Общественной палаты РФ.

Таким образом глава государства прокомментировал предложение называть данные территории «новыми старыми» регионами.

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30 сентября Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с Россией. Он подчеркнул, что предстоит проделать большую работу, решить сложные задачи, а также реализовать масштабную программу возрождения и социально-экономического развития российских исторических территорий.

Ранее, 1 сентября, российский лидер сообщил, что в ближайшие два года на развитие новых регионов планируется направить из федеральных источников 1,9 трлн рублей. Первым этапом развития станет достижение данными субъектами РФ общестранового уровня в вопросах социального характера, а именно медицины, образования восстановления и развития инфраструктуры, уточнил глава государства.

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

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