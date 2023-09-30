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Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с Россией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Президент России Владимир Путин 30 сентября поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с Россией.

«Год назад, 30 сентября, произошло определяющее, поистине историческое и судьбоносное событие. Был подписан договор о принятии в состав России четырех новых субъектов Федерации. Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами», — заявил он.

Как отметил российский президент, регионы проявили мужество и непреклонный характер, хотя их пытались запугать.

Путин поблагодарил всех граждан страны за сплоченность и патриотический настрой.

«Сегодня мы также вместе созидаем наше общее будущее, восстанавливаем и строим школы и больницы, дома и дороги, музеи и мемориалы. Все наши регионы оказывают по-настоящему братскую помощь городам и поселкам Донбасса и Новороссии», — указал президент.

Также, по его словам, важным шагом в укреплении нашего общего государственного политического правового пространства стали недавние выборы в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Как подчеркнул Путин, предстоят большая работа и решение сложных задач, реализация масштабной программы возрождения и социально экономического развития наших исторических регионов. Он выразил уверенность в том, что страна обязательно добьется поставленных целей.

«Хочу особо обратиться к жителям Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности Россия стала еще сильнее. Мы один народ и вместе все преодолеем. Ответим на любые вызовы. С праздником, дорогие друзья, с Днем воссоединения с Россией!» — добавил лидер РФ.

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Накануне Путин подчеркнул, что выборы в четырех новых регионах прошли впервые, и назвал их важным шагом на пути полноценного вхождения новых регионов в единое правовое и государственное пространство России.

Также 28 сентября российский лидер подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с РФ. Соответствующие изменения были внесены в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

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