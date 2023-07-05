Путин призвал восстанавливать объекты культуры в новых регионах

В этом году в новых регионах восстановят 14 библиотек, 15 театральных учреждений, 11 музеев, 10 виртуальных залов и 40 домов культуры, сообщила на встрече с Владимиром Путиным министр культуры Ольга Любимова 5 июля. Президент России отметил важность помощи присоединенным территориям. Также во время беседы обсуждались открытие и реставрация культурных объектов в Москве, Ленобласти и Туле.

Поддержка регионов

Во время беседы в центре внимания оказались вопросы, связанные с созданием дополнительных культурных объектов. Глава Минкультуры сообщила, что в Ленинградской области открылся крупный международный центр реставрации, который занимает 10 тыс. кв. м. Ольга Любимова пригласила президента посетить этот объект. «Они на самом деле очень ждут вас в гости», — заметила она. Владимир Путин ответил, что ему «было бы интересно посмотреть» на центр.

Кроме того, глава ведомства сообщила, что в Самаре в здании фабрики-кухни готовится к открытию филиал Третьяковской галереи. Она отметила, что там будет вестись не только серьезная выставочная деятельность, но также будет крупный молодежный центр с лекциями, дополнительной образовательной программой и детскими кружками.

Еще одно открытие планируется в Туле. В 2025 году в городе полностью завершат создание музейного квартала. Министр культуры сообщила, что на этой территории уже работают филиалы Государственного исторического музея, музеев-заповедников «Куликово поле», «Поленово» и «Ясная Поляна».

— Впереди театральный Бахрушинский музей, и Политехнический музей, филиал, и Музей имени Андрея Рублева с иконописью. Такие большие события. Сейчас уже с большим удовольствием трудятся и музейные команды, которые получают новые площадки, — перечислила она.

В Москве в 2024 году планируется завершить реставрацию 36 объектов ансамбля Новодевичьего монастыря к его 500-летию. Министр отметила, что в начале работ были сложности: горела колокольня, также были большие проблемы с подрядчиком. «И вот сейчас, слава Богу, хорошие и ответственные реставраторы, очень довольна настоятельница», — подчеркнула глава ведомства.

Кроме того, во время беседы поднимались вопросы, связанные с поддержкой регионов, которые недавно вступили в состав РФ. Президент отметил важность восстановления социальных и культурных объектов в этих субъектах.

— К сожалению, я не имел возможности посмотреть социальные объекты, когда был в Херсонской области, в Луганской. Но было видно, что там, где нет боевых действий, где более или менее стабильно, все чистенько, убрано. Но, конечно, сами учреждения — из машины много не увидишь, из вертолета, — сами учреждения, я знаю, нуждаются в поддержке, в реставрации, в восстановлении на современном уровне так, как у нас во многих местах делается в России, — заметил Владимир Путин.

Ольга Любимова рассказала, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в этом году восстановят 14 библиотек, 15 театральных учреждений, 11 музеев, 10 виртуальных залов и 40 домов культуры. Она также добавила, что до февраля 2022-го на Донбассе было всего два кинотеатра, сейчас их уже 21.

— Ребята смотрят то же самое, что и мы. Мы обсуждаем, кому понравился «Чебурашка», кто ждет вторую часть. Ровно те же вопросы, которые дети задают в остальных регионах, они задают моим коллегам и в новых регионах. И до конца года еще 28 кинотеатров, то есть это будет такая сеть кинотеатров, которая уже к декабрю будет работать, — сказала министр культуры.

Она добавила, что в библиотеки новых регионов уже передано 540 тыс. новых книг.