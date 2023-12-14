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Путин ответил на вопрос восьмилетней девочки о развитии ИИ

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Предотвратить развитие искусственного интеллекта (ИИ) невозможно, но нужно сделать всё, чтобы стать лидерами в данном направлении. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе «Итогов года» 14 декабря.

К главе государства обратилась восьмилетняя Арина Симонова, которая опасается, что в будущем роботы заменят ее, ее маму, папу, бабушек и дедушек.

«Арина, могу тебе сказать одно совершенно точно, ты можешь запомнить: бабушку никто не заменит. Это заменить невозможно», — ответил Путин девочке.

Говоря о том, стоит ли бояться ИИ, Путин указал, что сейчас ИИ начинает чувствовать, различать запахи, у него появляются когнитивные возможности и он сам себя развивает. Однако предотвратить это развитие невозможно.

«Предотвратить развитие невозможно, а значит, нужно возглавить. Во всяком случае нужно сделать всё для того, чтобы мы могли стать одними из лидеров в этом направлении», — сказал он, при этом отметив, что никто не знает, чем это закончится.

По его словам, мировые лидеры начнут договариваться по данному вопросу только тогда, когда осознают, что возникают угрозы. До этого реальных договоренностей достичь не удастся, добавил он.

После восьмилетней Арины вопрос президенту также задал студент СПбГУ, который сгенерировал с помощью ИИ свое изображение в образе российского лидера. Путин указал, что это его «первый двойник».

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«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040 или через форму на сайте moskva-putinu.ru.

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