Цифровое будущее: в России обновят стратегию развития искусственного интеллекта

В России обновят стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ). Она станет частью нового нацпроекта «Экономика данных», призванного при помощи цифровых технологий вывести самые разные сферы жизни страны на принципиально новый уровень. «Известия» выяснили, как в России будут развивать искусственный интеллект и какую роль он играет на государственном уровне.

Обновления стратегии

В России обновят стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) . Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

«По поручению президента правительство работает над обновлением стратегии развития ИИ. В логике новой редакции документа будет сформирован новый федеральный проект, который станет частью нового нацпроекта «Экономика данных», — говорится в публикации.

Как отмечается в документе, теперь Минэкономразвития, Минцифры и Минфину нужно определить перечень показателей нацпроекта в части развития ИИ, рассчитать их плановое значение и необходимое финансирование.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Помимо этого, Минцифры поручили проработать российские инструменты обработки данных, которые используют ИИ, и создать доступную для органов власти платформу по ИИ на базе «ГосТеха». А Минэнерго, Минэкономразвития и Минфину — проанализировать вопросы льготного присоединения к электросетям новых специализированных центров обработки данных (ЦОД) и предоставления им льготных тарифов на электроэнергию.

Также ответственные министерства разработают программы для вузов по подготовке специалистов в сфере ИИ. Минэкономразвития и Минтруд будут ежегодно анализировать риски, связанные с внедрением искусственного интеллекта в отрасли экономики и социальной сферы, а также его влияние на рынок труда.

Экономика данных

В сентябре президент Владимир Путин поручил правительству утвердить нацпроект по формированию экономики данных на период до 2030 года. «Экономика данных» предусматривает мероприятия в разных сферах обработки сведений: их сбор, создание инфраструктуры для вычисления и хранения с использованием российских технологий. Поручение должно быть выполнено к июлю 2024-го.

Говоря о необходимости создания проекта, президент назвал его «принципиальной задачей», которая повысит качество производительности, поможет росту зарплат, доступности сервисов и услуг . «При этом у нас должны быть не просто научные разработки и базовые решения, а вся технологическая и производственная цепочка», — подчеркнул Владимир Путин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В Минцифры рассказали, что новый проект поможет перевести экономику, социальную сферу и органы власти на новые принципы работы, внедрить управление на основе данных, а также выйти на новый уровень в логистике, телемедицине, онлайн-образовании и предоставлении госуслуг. Фокус в нем будет на шести направлениях:

Сбор данных. Основная задача — развитие применения высокочувствительных датчиков, в том числе квантовых сенсоров. Они применяются не только в промышленности, но и в системах спутниковой и наземной связи, в медицине. К примеру, сенсоры позволяют обнаруживать заболевания на самых ранних стадиях.

Передача данных и развитие систем связи. Информация должна передаваться в режиме реального времени, на большой скорости и без задержек. Это важно для развития робототехники, систем беспилотного транспорта и автоматизации городской среды.

Хранение данных. Речь прежде всего идет о развитии российских облачных платформ, центров обработки данных и вычислительных мощностей собственного производства. Например, компьютеров с использованием квантовых и фотонных технологий.

Безопасность данных. Работа над технологиями квантовых коммуникаций и квантового шифрования. Они помогают отражать любые кибератаки, как классические, так и с применением квантовых компьютеров. Благодаря таким технологиям системы безопасности страны будут неуязвимы для взлома.

Стандарты и протоколы работы с данными. Они нужны для обеспечения безопасности, а также надежной обработки и хранения данных. Особенно в части хранения персональных сведений граждан.

Обработка и анализ данных. Алгоритмы должны основываться на технологиях ИИ. Важно, чтобы эта работа велась на базе российского ПО.

Направления нацпроекта

21 ноября премьер-министр Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по формированию нацпроекта «Экономика данных» и рассказал о его главных направлениях. Он отметил, что в России уже есть основа для реализации инициативы.

«Развиваются электронные экосистемы, онлайн-платформы, — сказал глава кабмина. — К интернету подключено большинство социально значимых объектов. Построены магистральные оптические линии связи от Калининграда до Чукотки. Поддерживаем и IT-компании, предоставляя льготы и гранты».

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

По его словам, в рамках нацпроекта необходимо развивать решения, направленные на модернизацию инфраструктуры. Кроме того, добавил премьер-министр, в России должны быть созданы «надежные решения для хранения данных», в том числе национальные облачные платформы. Это будут только отечественные продукты, способные поддерживать бесперебойную деятельность органов власти, операторов связи и предприятий.

Другим важным направлением проекта Мишустин назвал информационную безопасность.

По прогнозам экспертов, к 2030 году объем оборотов экономики данных в России достигнет примерно 800 млрд рублей, а применение технологий ИИ прибавит к ВВП страны более 11 трлн рублей, добавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В стране будет поддержано не менее 1 тыс. ИТ-стартапов, создано порядка 2 тыс. решений и продуктов, а также подготовлено более 850 тыс. специалистов. Скорость работы госсервисов вырастет на 25%.



«Люди смогут быстро и качественно получать государственные услуги буквально в одно касание, значительно повысится сохранность и безопасность личных данных гражданина, и, соответственно, это должно привести к повышению доверия к современным технологиям», — отметил вице-премьер.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Время перемен

Как объясняет «Известиям» руководитель центра искусственного интеллекта факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Алексей Масютин, сегодня стратегии в области ИИ работают более чем в 60 странах мира. Россия приняла первую версию еще в 2019 году: прошло четыре года, и документ требует обновления.

— Развитие ИИ в стране проходит динамично, особенно в части так называемых больших фундаментальных моделей, мультиагентных систем, генеративного моделирования. Эти технологии позволяют значительно ускорить проведение персонализированной диагностики, генерацию новых материалов, проектирование производств, а также помогают человеку в его рутинных задачах, — говорит эксперт.

По его словам, изменения важны для того, чтобы учитывать и фокусировать активности для развития технологий. К примеру, в новой версии запланированы меры поддержки для адаптации больших языковых моделей для прироста доли российских исследователей, представленных на торговых конференциях по ИИ, а также еще более тесной кооперации вузов и индустрии в прикладных научных исследованиях.

В целом, добавляет руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко, стратегия определяет базовые принципы, сферы и направления политики развития ИИ в России. В дальнейшем, когда в стране будут приниматься законы об ИИ, эти принципы будут в них заложены.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

— Именно поэтому необходимо определить их «на старте». В нынешней стратегии, например, нет такого важного принципа регулирования ИИ, как надежность, то есть необходимость определения сторон (разработчиков, операторов и т.д.), ответственных за правомерность действий и обеспечение ответственного использования ИИ на всех этапах его жизненного цикла . Без него в законодательстве будут возникать проблемы с определением ответственности, например, разработчиков, — говорит собеседница «Известий».

Дорожная карта

По словам преподавателя кафедры киберспорта университета «Синергия» Егора Скокова, сегодня ИИ плотно занимает место среди всех сфер жизни человека — медицины, образования, логистики, получения госуслуг. Он упрощает работу специалистов, выступая в роли «советчика», анализирует большие данные и автоматизирует работу.

— Стратегия развития ИИ необходима так же, как и любая дорожная карта любого другого проекта. Она нужна для общего понимания того, куда мы движемся, чего нам ожидать. И возможности в случае необходимости изменить направление движения, — говорит эксперт.

Сегодня, согласно положениям российских нормативно-правовых актов, ИИ практически отождествляется с машинным обучением и, по сути, имеет два основных назначения: прогнозирование и поддержка принятия решений , добавляет IT-эксперт аналитического центра «Синергии» Алексей Ермаков.

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

— Упрощая, можно рассмотреть это на примере автомобильного навигатора, который анализирует ситуацию на дороге и предлагает план маршрута. Сначала устройство может ошибаться, но потом оно обучается, совершенствуется и реально помогает водителю. Также происходит в масштабах страны: процесс внедрения технологий идет не так быстро, но со временем ИИ займет свое место и станет важным инструментом как в прогнозировании, так и в поддержке принятия решений, — считает собеседник «Известий».