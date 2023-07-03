Высшие достижения: как будет проходить трансформация вузов

В конце мая этого года в России принята Концепция технологического развития до 2030 года. Этот программный документ направлен на достижение технологического суверенитета страны, что стало особенно важно в условиях санкций. Значительная роль в реализации концепции отведена образованию, которое должно в том числе восполнить потребность в научных кадрах, специалистах в области IT и т.д. Как в связи с этим уже меняется и будет меняться образование в России, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

Утолить кадровый голод

Цели, которые ставятся в концепции, действительно масштабные. Так, коэффициент технологической зависимости должен снизиться с 68,3% в 2023 году до 27,3 в 2030-м. При этом огромная роль отводится в реализации этих планов образованию, которое должно стать своего рода ядром инноваций. Планируется развивать такие форматы, как передовые инженерные школы, центры трансфера технологий, экосистемы технологического развития.

— Можно сказать, что образование играет ключевую роль в реализации концепции технологического развития, поскольку оно даёт будущим специалистам знания и навыки, необходимые как для применения новых технологий, так и для их разработки, — сказал Евгений Ивашкевич, ректор Центрального университета — первого в России частного STEM-университета, о запуске которого объявил «Тинькофф» в июне.

Роль образования к Концепции технологического развития России до 2030 года действительно огромная, уверена и директор Центра трансформации образования Школы управления «Сколково» Ольга Назайкинская.

— Во-первых, новые технологические уклады требуют новых знаний и компетенций — причём не только в университетах, но и в школах, и в среднем профессиональном образовании. И это зона ответственности образовательных организаций. Во-вторых, если брать конкретно университеты, то у них важная роль в части и исследований, и разработок.

В Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ подчеркнули, что поставленные концепцией задачи напрямую связаны с преодолением «кадрового голода», развитием «мягких навыков и компетенций», фокусировкой программ подготовки кадров на технологических приоритетах.

Сейчас же, как выразился однажды вице-премьер Дмитрий Чернышенко, потребность в квалифицированных IT-кадрах растёт быстрее, чем мы успеваем эти кадры готовить.

Изменение ландшафта

По мнению ректора Центрального университета Евгения Ивашкевича, происходящая сегодня цифровая трансформация уже меняет ландшафт образования. Эксперт выделяет несколько основных тенденций:

— возрастание роли цифровых технологий в самом учебном процессе;

— персонализация образовательной программы для каждого студента;

— развитие цифровых инструментов подтверждения отдельных квалификаций и навыков для IT-специалистов, отличных от привычных университетских дипломов;

гибкая адаптация образовательных программ к потребностям рынка труда и усиление связей между образовательными учреждениями и работодателями;

— усиление связей между университетами, обмен учебными курсами и создание сетевых образовательных структур.

В НИУ ВШЭ также отмечают, что многие из поставленных задач уже решаются в рамках мер государственной образовательной политики. Так, указывают там, для наполнения рынка труда IT-специалистами ежегодно увеличиваются бюджетные места в вузах по программам, направленным на изучение информтехнологий, в том числе искусственного интеллекта (ИИ).

Предметы, направленные на изучение языков программирования и основ ИИ, внедряются и в школьную программу.

— На базе технических университетов страны в партнёрстве с высокотехнологичными компаниями создаются передовые инженерные школы, которые реализуют программы подготовки квалифицированных инженерных кадров с дальнейшим трудоустройством, а также повышения квалификации преподавателей со стажировкой, в том числе в компаниях высокопроизводительных экспортоориентированных секторов экономики, — прокомментировали в Высшей школе экономики.

Развитие передовых инженерных школ — это одна из важных задач для системы образования. Одним из инструментов доведения научных разработок до стадии коммерческой реализации и промышленного внедрения является создание на базе вузов и научных организаций сети инжиниринговых центров, уверены в НИУ ВШЭ.

В центре и на стыке

В Высшей школе экономики прогнозируют, что необходимость быстро реагировать на запросы рынка и возрастающую скорость технологических инноваций приведёт к пересмотру всей системы образования и развитию экосистемного подхода.

— Важно, чтобы образовательная среда была открыта для максимального раскрытия потенциала её пользователей с учётом происходящих изменений спроса на труд, обеспечения эффективного сквозного процесса формирования программ, трансфера технологий и целеориентированного обучения, включающего опережающее развитие компетенций и навыков, — пояснили в Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

И добавили, что образовательные экосистемы могут быть сформированы как на уровне университета или предприятия, так и на уровне региона в целом.

О большом значении, которое будут приобретать научно-образовательные системы, сказала и Ольга Назайкинская из «Сколково».

— Их называют экосистемами, холдингами, кластерами — все эти сущности представляют разные модели. Системы, в ядре которых находятся университеты, отвечают за производство нового знания, научного и технологического, формирование нового поколения профессионалов, способных работать с этим знанием, а также, что крайне важно, создание и воспроизводство новой культурной и профессиональной нормы.

Такие подходы уже начали реализовываться в передовых инженерных школах, уточнила эксперт. По её мнению, это только начало и только один из форматов.

— Университеты, научные организации и индустриальные партнёры должны формировать те модели кооперации, которые максимально результативно работают на поставленные в концепции цели. Надеюсь, что под это правительство предоставит некоторую широту автономии и свободу действий в нормативном и финансовом поле, — считает Ольга Назайкинская.

И Евгений Ивашкевич отметил, что ускоренный научно-технический прогресс происходит как на стыках различных научных дисциплин между собой, так и на стыках науки и прикладных проблем из самых разных индустрий. Поэтому, по его мнению, современный образовательный процесс должен максимально использовать всевозможные сочетания опыта разных индустрий.