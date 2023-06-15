Пять в одного: в России появился первый университет на основе STEM-модели

В России появился первый частный университет на основе STEM-модели (Science, Technology, Engineering, Mathematics), которая заключается в объединении науки, технологий, инженерии и математики для создания целостного подхода к обучению. О запуске Центрального университета в среду объявил председатель правления Тинькофф Станислав Близнюк на сессии, посвященной будущему рынка труда и месту искусственного интеллекта в нем, в рамках Tinkoff MediaDome. Именно эта компания приняла решение о создании такого учебного заведения. Опрошенные «Известиями» эксперты сочли новость позитивной, но предупредили, что новому университету придется побороться за талантливых студентов.

Лифт для «умняш»

Образование по STEM-модели – явление в мировом масштабе не новое. Эта новация появилась в начале 21 века в США и получила широкое распространение. В ее основе лежит создание стойких логических связей между различными образовательными дисциплинами, чтобы человек мог смотреть на мир широко, понимать взаимосвязи. Для того, чтобы стать хорошим инженером, мало быть инженером, нужно обладать знаниями и навыками из многих областей. В России также уже имеются программы, основанные на STEM-модели, однако университет, полностью построенный на ней, появился впервые.

Предправления Тинькофф Станислав Близнюк объяснил, почему родилась такая идея. Во-первых, банк с самого начала деятельности был причастен к образованию, поскольку изначально в компанию набирались самые молодые люди, свежие выпускники вузов.

— За это время родилось много партнерских программ с вузами, мы проводим множество курсов, Олимпиад. Десятки тысяч студентов и школьников прошли через наше образование, — отметил он.

Кроме того, в стране, да и в мире, имеется огромный дефицит инженеров, технологов, IT-cпециалистов с технологическим капиталом. При этом потенциал в этом смысле огромен. В основе STEM-модели не только комплексный подход к образовательным дисциплинам, но такие принципы, как фокус на решении проблем, умение использовать творческий подход и работать в команде, оттачивание коммуникационных навыков, а также развитие критического мышления.

Во-вторых, когда при выборе вуза обнаруживается, что конкурс составляет какие-то запредельные сотни баллов, то многие молодые люди понимают, что в вузе первой когорты им не место, продолжил предправления Тинькофф. И не факт, что баллы являются реальным отражением слабости абитуриента. Просто, может, в его школе плохо преподавали один и предметов, предположил Станислав Близнюк. Поэтому задачу Центрального университета он видит в том, что подтянуть таких ребят, предоставить им социальный лифт, раскрыв весь их потенциал. В России много «умняш», образно добавил он.

Комплексное совместительство

Как рассказал «Известиям» ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич, с осени стартует первая двухгодичная программа на 50 человек, а в следующем году начнется первый набор на программу бакалавриата, которая будет будет включать 500 студентов и 55 преподавателей.

Концепция Центрального университета построена вокруг объединения фундаментальной науки и реальных бизнес-потребностей современных компаний. Эта концепция предполагает тесную работу со всем образовательным и бизнес-сообществом. Как пояснил ректор Центрального университета на начальном этапе не планируется развивать абсолютно все направления и специальности на своей базе. Университет намерен сотрудничать с другими вузами и работодателями.

- Если у работодателя есть потребность в какой-то узкой дисциплине, например, в криптографии, а мы знаем, что хороший профессор есть, скажем, в Высшей школе экономики, то мы отправим студента именно к этому профессору. Именно в этом и заключается идея центральности. Университет дает базовую подготовку, но хочет стать чемпионом в направлениях, которые нам интересны, - рассказал Евгений Ивашкевич.

Вторая тема - постоянные партнёры.

- Университет - это сообщество: студенты, преподаватели и будущие работодатели. Вуз создается на начальном этапе Тинькофф, но это не единственный партнер университета будет в дальнейшем, - сказал ректор Центрального университета, и добавил, что планируется и привлечение других партнеров.

Обучение в университете будет не бесплатным – 70 тыс. рублей в месяц для бакалавриата. Для тех, кто не может при помощи родителей выплачивать эти деньги, могут воспользоваться особыми условиями программы образовательного кредита под 3% годовых, причем во время обучения плата составит 3 тыс. рублей, а все остальные платежи вступят в силу после окончания обучения и трудоустройства.

Впрочем, как сообщил «Известиям» ректор Евгений Ивашкевич, талантливым ребятам могут предоставить скидку на плату за обучение вплоть до 50%. Но, как он считает, уже со второго курса, студенты должны снижать свою нагрузку по кредитам за счет сотрудничества с работодателем и выполнения для него задач.

В общем, комплексный подход, за счет которого банк, создавая вуз, приобретает студентов, заемщиков, потенциальных работников, партнеров и т.д., а заодно пытается решить проблему с кадрами для высокотехнологичных направлений.

Вне стандарта

Директор Президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич отметил, что большая проблема образования состоит в том, что практикуется не персональный подход, а стандартизированный. Что мешает ребенку правильно развиваться. Кроме того, один учитель может хорошо преподавать алгебру, а геометрию хуже.

— В результате получается что-то такое усредненное. Возможно, применение технологий, педагогически соответствующим образом обработанных, позволит нам в рамках вот этой стандартизированной системы применять индивидуализировать подход, - прокомментировал он.

По мнению директора МВА, Executive MBA и магистерских программ Школы управления Сколково Булата Нуреева, новость об открытии университета, безусловно, знаковая.

— Россия входит в топ-5 стран в мире по количеству выпускников STEM, располагаясь на четвертом месте между США и Ираном. При этом уже несколько лет дефицит только IT-специалистов в стране оценивается в среднем в 1 млн. человек. То есть, чтобы закрыть данный разрыв российскому образованию еще предстоит обучать и переобучать сотни тысяч человек ежегодно, дополнительно к уже существующим программам вузов. Поэтому очень понятно на какую потребность отвечает данная инициатива, — подчеркнул он.

При этом эксперт обратил внимание на то, что в России уже достаточно много качественных STEM-программ. Поэтому новому игроку придется конкурировать за талантливых студентов с такими вузами как ФизТех, ИТМО, Иннополис и СколТех.

— Современная дискуссия происходит в обсуждении STEM to STEAM, где a — art: как добавить выпускнику, который освоил инженерное, математическое или естественнонаучное мышление, гуманитарные представления: психологию, социологию и т.д., — сказал представитель Сколково.

Иначе, пояснил эксперт, ему тяжело проектировать потребительский опыт, понимать общественную востребованность на тот или иной продукт, и в целом осознавать социальные последствия тех или иных решений и изобретений.

Тем не менее, дефицит талантов в этом направлении все еще есть. И в этом контексте создание STEM-университета кажется логичным шагом, который может дать экосистеме «Тинькофф» преимущество в конкурентной борьбе за таланты.