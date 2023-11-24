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«Человечество начинает новую главу своего существования»

Как Путин оценил успехи РФ в развитии искусственного интеллекта и чем опасна монополия западных платформ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Технологический мир будущего должен быть многополярным и строиться совместно на основе доверия и сотрудничества, заявил 24 ноября Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». На этом фоне человечеству предстоит совместно разработать приемлемые для всех правила в сфере работы с искусственным интеллектом, чтобы противодействовать возможным рискам. В России угрозы для граждан при внедрении новых технологий должны быть сведены к минимуму, отчасти для этого в стране появится новая редакция стратегии развития ИИ. На какие программы обучения в вузах расширится прием и как Илон Маск смог «появиться» на конференции — в материале «Известий».

Как прошел основной день IT-конференции

Представители IT-индустрии и ведущие политики страны 24 ноября встретились на конференции Сбербанка «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в московском Центре международной торговли. Мероприятие посетил президент России Владимир Путин, перед пленарным заседанием он успел ознакомиться с новыми технологиями по распознаванию фейков: исследователи предложили программе проанализировать фотографию лунной миссии США — нейросеть практически полностью отметила снимок красным, то есть почти все объекты ей кажутся ненастоящими. «Интересно», — задумчиво отметил российский лидер.

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф (справа налево)

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В фойе главной площадки конференции были также представлены различные стенды с современными разработками. Самой популярной стала нейросеть GigaChat API. Кроме того, участники могли побеседовать с ИИ о книгах. К примеру, как изменился бы «Евгений Онегин», если бы действие романа происходило в Бразилии. Искусственный интеллект представил: петербургские дворцы и парки сменились бы экзотическими джунглям Амазонки или побережьем Рио-де-Жанейро. Под влиянием жаркого климата изменился бы и характер главного героя: он мог быть более открытым для новых впечатлений и опыта.

Среди гостей конференции был пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он решил протестировать работу стенда с распознаванием языка жестов: экран показывает слово и его изображение руками, далее его повторяет гость. Представителю Кремля ИИ предложил продемонстрировать на языке жестов слово «деньги». Пресс-секретарь главы государства опробовал еще одну новую технологию, которая позволяет перенести изображение лица одного человека на другого. Так, нейросеть «превратила» Дмитрия Пескова в американского предпринимателя Илона Маска, слухи об участии которого в этой конференции ходили на площадке до последнего.


На вопрос, не станет ли дипфейк проблемой в мировой политике, Дмитрий Песков ответил «Известиям»: «Станет обязательно, уже потихоньку становится». «Но если можно создать дипфейк, значит, его можно и как-то детектировать, то есть засечь. Вот ребята алгоритмы разрабатывают», — сказал он.

Перспективы развития искусственного интеллекта в России

Жизнь кардинальным образом меняется, поэтому в России необходимо создавать инфраструктуру для широкого использования новых технологий — с таким посылом Владимир Путин обратился к участникам пленарного заседания. Общие усилия, к слову, уже приносят свои результаты: за последние годы отрасли экономики и социальной сферы в России в 1,5 раза расширили использование подобных решений. Тем не менее регионы от этих показателей отстают: глава государства попросил их более активно вкладываться в эту работу.

С внедрением искусственного интеллекта в науку, образование, здравоохранение, во все сферы нашей жизни человечество начинает новую главу своего существования. Это, на мой взгляд, совершенно очевидные вещи, — подчеркнул президент.

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на конференции по искусственному интеллекту AI Journey

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На этом фоне в России появится новая редакция стратегии развития искусственного интеллекта — президент утвердит ее своим указом уже в ближайшее время. В документе официально определят цели и задачи отрасли, в частности расширение фундаментальных и прикладных исследований в области генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей. По мнению главы государства, стране следует существенно расширить подготовку ученых-разработчиков в сфере ИИ. Для этого Владимир Путин поручил ряду вузов 1 сентября 2024 года расширить набор на такие программы подготовки.

Мы готовы подумать о том, чтобы изменить структуру финансирования науки, и направить дополнительные средства на исследования и разработки в сфере применения генеративного искусственного интеллекта и больших языковых моделей, — сказал Владимир Путин.

Опасаться развития отрасли не стоит, потому что технологии не способны заменить живых специалистов, считает президент. Они, наоборот, могут стать для них хорошим подспорьем — к примеру, предоставить педагогу больше времени на работу с детьми или помочь врачу вести дистанционный мониторинг здоровья людей. Как рассказал на сессии глава Сбербанка Герман Греф, по итогам одного из исследований, педагоги и врачи тратят на технические вещи вроде заполнения документации по 40–50 минут, что вполне можно поручить новым технологиям. Однако президент подчеркнул, что угрозы для граждан при внедрении искусственного интеллекта в РФ всё же должны быть сведены к минимуму.

Мы должны задумываться о том, как будет ощущать себя человек среди машин? Где границы развития искусственного интеллекта? Подобные этические, нравственные, социальные вопросы вызывают серьезные споры и в нашей стране, да и во всем мире, — сказал он.

Так, продолжил президент, человечество должно совместно, не дожидаясь угрозы, разработать приемлемые для всех правила в сфере работы с искусственным интеллектом по аналогии, к примеру, с использованием ядерных технологий, в том числе в военной области.

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Есть ли угрозы новому миропорядку

Технологический мир будущего должен быть многополярным, подчеркнул Владимир Путин, поэтому строить его необходимо вместе на основе доверия и сотрудничества. Он также назвал опасной и недопустимой монополию западных платформ искусственного интеллекта в РФ, поэтому необходимо привлекать российских специалистов для разработки надежных и безопасных технологий в отрасли. Так, президент предложил обсудить использование отечественного опыта в сфере ИИ на площадке БРИКС в следующем году.

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин во время выступления на международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Монополия недопустима и в мире: некоторые западные поисковые системы работают ангажированно, «отменяют» российскую культуру, а впоследствии страны коллективного Запада могут также поступить и с другими цивилизациями. «Вот такой ксенофоб может получиться из искусственного интеллекта, созданного по некоторым западным стандартам и лекалам», — отметил Владимир Путин.

— Видеть будущее и создавать его в формате сохранения нравственных ценностей и идентичности, не стирая индивидуальность и культуру, создавая стимулы к развитию человека и его возможностей, — это сложная задача, в которой Россия, несомненно, должна быть не наблюдателем, а лидером, — сказала «Известиям» вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Особенно подобные инициативы важны в условиях глобальной конкуренции и попыток отрезать Россию санкциями именно от технологического прогресса, отметила она. Сегодня говорить о сотрудничестве РФ с Западом в сфере новых технологий не приходится, констатировал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Потому необходимо создавать определенные рамки в этой работе, ведь потенциально опасные разработки будут во всех странах мира, включая Китай, США, Великобританию и Россию, сказал он «Известиям». Но остановить развитие этой сферы нельзя, подчеркнул президент. «Я убежден, что будущее не за запретами развития технологий. Это просто невозможно, запретить невозможно», — заключил Владимир Путин.

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