ИИ в законе: что такое этика искусственного интеллекта

Искусственный интеллект (ИИ) стал неотъемлемой частью продуктов и услуг, вследствие чего возникла потребность в разработке принципов этики. Этика искусственного интеллекта — это единая система рекомендательных принципов и правил, предназначенных для создания среды доверенного развития технологий ИИ. Как регулировать использование нейросетей и какие проблемы это может повлечь за собой — разбирались «Известия».

Этика машин

Регламентирование использования искусственного интеллекта с законодательной и этической стороны постоянно обсуждается как в экспертном сообществе, так и в массовой культуре. И чем активнее развивается искусственный интеллект, тем этот вопрос становится острее. В первую очередь необходимо понимать, что ответственность за любые действия нейросети всегда должна лежать в плоскости человеческих отношений, у машинного алгоритма нет фактора ответственности. Но при этом в алгоритме можно допустить ошибку . Об этом изданию рассказал основатель и СЕО Mirey Robotics Андрей Наташкин.

— Если мы рассматриваем аргументы экспертов, критикующих бурное развитие технологий искусственного интеллекта, то лидирующим аспектом в этой полемике почти всегда будет этический вопрос. Эта тема настолько объемна и сложна, что некоторые ученые предлагают изучать этику искусственного интеллекта в разрезе современных цивилизационных процессов, — отметил эксперт.

В сентябре 2023 года журнал Time опубликовал список из 100 самых влиятельных людей в сфере искусственного интеллекта. Интересным фактом является то, что в этом списке можно найти достаточное количество имен, которые резко критикуют искусственный интеллект с точки зрения этики. По словам Наташкина, американский писатель Тед Чан считает, что нейросети провоцируют пользователей на то, что они не могут отличить правду от лжи. Потому что нейросети убивают в нас критическое мышление.

Фото: ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN

Еще один представитель из топ-100 — это британский ученый Джеффри Хинтон. Фактически Хинтон разработал всю систему искусственного интеллекта для компании Google. Но в 2023 году он покинул свое кресло по причине того, что хотел открыто высказывать свою точку зрения о развитии технологий. Хинтон уверен, что искусственный интеллект во много раз превосходит мыслительный процесс человека и это несет за собой значительные риски для всего человечества в целом.

— Мы можем отпустить ситуацию, не мешать вообще развитию технологий. Есть опыт Израиля, когда мы общались с израильскими партнерами, они говорили о том, что у них так мало законодательной базы по той причине, что они не хотят лишний раз вмешиваться в развитие технологий. Соответственно, это не наш путь, потому что у нас большая страна, и мы выбираем сбалансированный подход между правовым регулированием и этическим, — рассказала менеджер Центра регулирования AI «Сбера» Елена Мимоглядова в рамках форума «Лидеры цифрового развития», организованного компанией «АктивБизнесКонсалт».

По словам эксперта, этическое регулирование заключается в том, что это саморегулирование, а не закон, это рекомендательные нормы, которые принимает на себя бизнес, государственные и некоммерческие организации. Первые шаги к правилам регулирования и правилам взаимодействия с этими технологиями были предприняты крупными корпорациями. Например, «Десять законов для искусственного интеллекта» от Microsoft, «Семь принципов ИИ» от Google.

— Этика ИИ — это не про этику машины, компьютера, на котором он [ИИ] крутится, а именно этика отношения разработчиков и разработки этих технологий. Допустим, при обучении мы проверяем и валидируем data-сеты и несем за это ответственность, гарантируем, что наши технологии не навредят человеку, — рассказала Мимоглядова.

Фото: ТАСС/dpa/Philipp von Ditfurth

При помощи технологий ИИ создаются различные инструменты, эксплуатация которых может быть связана с теми или иными рисками. Сложности могут быть связаны как со злонамеренным использованием знаний и технологий, так и с ошибками в их применении.

— Можно ли сказать, что технология при этом вышла из-под контроля? В какой-то степени да. Именно поэтому в тех областях, где применение ИИ может быть связано с теми или иными рисками, разрабатываются специальные меры по их снижению и обеспечению безопасности. При этом важно понимать, что системы ИИ, создаваемые нами, не обладают ни собственным сознанием, ни собственными целями, ни собственной волей — всё это инструменты в руках людей. И то, принесут они пользу или вред, зависит в первую очередь от тех, кто эти инструменты использует, — рассказал в беседе с «Известиями» руководитель управления экспериментальных систем машинного обучения SberDevices Сергей Марков в рамках форума «Лидеры цифрового развития».

Регуляция

Первой попыткой международного урегулирования деятельности ИИ стала конференция в Азиломаре (США), в ходе которой были приняты основные положения, касающиеся искусственного интеллекта, которые получили название «Азиломарские принципы». Из них следует, что команды, разрабатывающие системы ИИ, должны активно сотрудничать между собой и не пытаться победить за счет игнорирования стандартов безопасности . Системы ИИ должны разрабатываться и работать таким образом, чтобы быть совместимыми с идеалами человеческого достоинства, его прав и свобод, многообразия культур. Кроме того, экономическое процветание, достигнутое благодаря ИИ, должно широко использоваться в интересах всего человечества.

В России 26 октября 2021 года на площадке международного форума «Этика искусственного интеллекта: начало доверия» был принят российский Кодекс этики в сфере ИИ. Документ был подписан крупнейшими российскими компаниями. Андрей Наташкин отмечает, что это соглашение носит рекомендательный характер и распространяется только на гражданские разработки. В 2023 году к нему присоединились 10 стран Африканского континента.

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— Если говорить о мировой практике, то в одно время с Россией в Китае приняли Кодекс этических принципов для искусственного интеллекта, в котором особое внимание уделено контролю над ним. В США всегда акцент был смещен на использование искусственного интеллекта в военных целях, поэтому в 2020 году они инициировали создание этических принципов использования искусственного интеллекта в вооружениях , — рассказал основатель Mirey Robotics.

Возникшие проблемы

При отсутствии регулирования ИИ на уровне этических принципов можно столкнуться с «предвзятостью» информационных систем . Например, разработчик создает рекомендательную систему на базе ИИ и может настроить ее так, чтобы в первую очередь предлагать товары определенного производителя. Такой подход не дает равных прав для всех игроков рынка и может привести к нездоровой конкуренции и рискам для бизнеса. Другой пример — «предвзятая» система распознавания лиц, которая изначально может идентифицировать людей определенных национальностей как потенциальных нарушителей закона, рассказала «Известиям» эксперт департамента аналитических решений ГК «КОРУС Консалтинг» Светлана Вронская.

Этические проблемы использования ИИ уже возникают. Так, в 2018 году инструмент рекрутинга на основе ИИ дискриминировал женщин. Около 60% кандидатов, выбранных ИИ, были мужчинами, что было связано с закономерностями в данных об историческом наборе персонала конкретного разработчика. В этом году в США искусственный интеллект полгода преподавал в университете, но никто из учеников не понял, что взаимодействует не с человеком, а с системой ИИ. В 2019 году искусственный интеллект, определяющий, кому из пациентов необходима дополнительная медицинская помощь, стал принимать решения, в первую очередь основываясь на уровне материального положения пациента.