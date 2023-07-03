Интеллект человеку кто: заменит ли ИИ людей

Искусственный интеллект (ИИ) занимает всё больше места в нашей жизни. Вроде совсем недавно мы забавлялись, задавая Алисе умные и не очень вопросы, а уже программы обыграли человека в шахматы, пишут тексты, рисуют картины, создают образы городов. ИИ уже превзошёл человека в скорости и объёме обрабатываемой информации. Молниеносность развития ИИ и способность заменять человека в различных отраслях многих пугает. Есть специалисты, которые предсказывают, что уже в 70-х годах нынешнего столетия он сможет полностью превзойти человека во всех областях. Но есть и голоса в пользу того, что странно бояться программу. «Известия» собрали мнения экспертов, как же стоит воспринимать ИИ. Кто он — помощник или угроза, а также, может, нужно перестать его бояться и начать им управлять?

Вызов брошен

Действительно, сфера искусственного интеллекта — одна из самых ярких, живых — очень быстро меняется, считает директор Центра технологий искусственного интеллекта «Тинькофф» Виктор Тарнавский.

— Новые генеративные нейронные сети открывают новые возможности, которые меняют мир вокруг. И все мы являемся частью этого процесса, — сказал он. — Эти изменения происходят в разных сферах жизни, касаются обычных людей.

По мнению эксперта, сейчас будет широко распространяться концепция «копилот».

— Например, в самолёте есть пилот, а есть ещё «копилот» (автопилот. — «Известия»), искусственный интеллект, который им и управляет. Во всех сферах сейчас такие «копилоты» будут постепенно появляться.

Кстати, именно об этом говорит большинство специалистов по ИИ. Ещё несколько лет назад был проведён масштабный опрос экспертов в этой области и из их ответов составлен прогноз. Любопытно, что он уже начал сбываться. Так, коллективный разум пришёл к выводу, что к 2026 году машинные эссе заменят работы учеников и студентов. На дворе, как говорится, только 2023 год, а ChatGPT создаёт вполне приемлемый текст.

Ещё из прогнозов — к 2027 году грузовики и некоторые другие виды транспорта станут беспилотными. И в Японии, Китае, скажем, уже распространяются беспилотные поезда. Предсказывали, что в 2031 году ИИ «захватит» розничную торговлю, а к 2053 году будет выполнять работу хирурга. В целом респонденты на 50% выразили уверенность, что к 2075 году искусственный интеллект превзойдёт людей во всех областях. Стоит ли этого опасаться или приветствовать?

Нужна ли ему моя одежда и мотоцикл?

Важно понимать, подчеркнул Виктор Тарнавский, что искусственный интеллект сейчас — это не враг, как многие воспринимают, в виде терминатора.

— У всех образ в голове — приходит машина, уничтожает людей. На самом деле искусственный интеллект — это помощник, система, которая усиливает возможности людей и делает просто людей сверхлюдьми. Ближайшие 10 лет будет бурное развитие именно инструментов, усиливающих личные и профессиональные возможности людей на базе ИИ, — пояснил он.

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин считает, что искусственный интеллект может быть как помощником, так и угрозой в зависимости от того, как он применяется и контролируется.

— ИИ уже оказывает человечеству огромную помощь в решении глобальных проблем и в ускорении роста экономики. Он участвует в создании новых материалов, оптимизирует производство, повышает урожайность, удешевляет логистику, помогает лечить болезни и предотвращать природные бедствия, улучшает качество и безопасность жизни каждого человека, — отметил он.

Но, как и любая новая технология, продолжил Александр Ведяхин, искусственный интеллект несёт не только возможности, но и риски.

— Например, к ним относят недостаточную устойчивость и надёжность систем принятия решений, использование ИИ для создания дипфейков, предвзятость по отношению к определённым категориям людей и другие, — подчеркнул топ-менеджер Сбера.

По его словам, всеми этими рисками можно и нужно управлять с помощью этического и правового регулирования искусственного интеллекта. И Россия, заметил Александр Ведяхин, сейчас находится в авангарде стран, развивающих это направление.

— Наше регулирование ИИ можно назвать сбалансированным, оно нацелено на развитие технологий. Принят Национальный кодекс этики ИИ, к которому присоединилось уже более 180 компаний. России есть что предложить миру для создания глобальной системы регулирования этой сферы.

Нас не заменят

Оба эксперта также призывают не демонизировать ИИ как конкурента, который оставит большую часть человечества без работы.

— Несомненно, ландшафт рынка труда изменится, — прогнозирует Виктор Тарнавский. — Но, как мне кажется, масштаб этих изменений преувеличен. Люди станут создавать больше полезного, смогут работать на более высоких уровнях абстракции и просто делать больше всем на благо.

И Александр Ведяхин полагает, что внедрение искусственного интеллекта необязательно приводит к высвобождению сотрудников.

— В первую очередь оно трансформирует существующие профессии, в частности сокращая объём рутинных задач. Сотруднику при этом приходится учиться, эффективно взаимодействовать с внедряемыми системами, решать более сложные аналитические задачи, креативно мыслить, предлагать инновации и в целом развивать цифровые и когнитивные навыки, — сказал он.

А ректор МФТИ, бывший министр образования и науки Дмитрий Ливанов призвал не очеловечивать ИИ. По сути, заметил он, тот же ChatGPT или GPT-4 — это интерфейс между человеком и большим, огромным массивом текстов, которые накоплены.

— По сути, что делает ChatGPT? Он просто по контексту восстанавливает следующее слово, которое выполняет последовательно сформулированный запрос. Всё, больше ничего здесь нет. То есть ещё несколько лет назад для того, чтобы такой ответ сформулировать, мощности компьютера позволяли анализировать страницу текста, то сейчас уже 50 страниц. И выяснилось, что при этом переходе ответы очень похожи на те, которые дал бы средний человек. Это породило массу когнитивных искажений, — пояснил он.

Как выразился бывший министр, люди стали думать, что это действительно интеллект, он обладает эмоциями, душой, сознанием. Но это ис­кажение, добавил он, ничего такого нет.

— Главный риск — это приписывание этим программам того, чего в них нет и не может быть, того, что действительно отличает человека от всех других живых и неживых существ. То есть реальный интеллект, эмоции, душа, сознание и так далее, — подчеркнул Дмитрий Ливанов.

И Виктор Тарнавский тоже отмечает, что ИИ — это не человек. Это помощник, усилитель, инструмент для работы. В какой-то момент ИИ станет больше похож на симуляцию людей, но не закроет потребность в общении с людьми полностью.

А те люди, которые готовы использовать искусственный интеллект в качестве инструмента усиления своих возможностей, смогут найти своё место даже в период массового внедрения этого интеллекта.