Искусный интеллект: почему автопилот водит машину лучше человека

В России начали активно внедрять беспилотный транспорт под управлением искусственного интеллекта (ИИ). При этом, как показало исследование, почти половина опрошенных россиян против установки ИИ в свои автомобили. Еще треть и вовсе опасаются автопилотируемых транспортных средств. Достаточно ли безопасны подобные средства передвижения и как производители завоевывают доверие водителей — разбирались «Известия».

Противоречивые результаты

Беспилотные автомобили двигаются под управлением программного комплекса на базе ИИ. Он принимает решение, основываясь на данных, которые получает с установленных на транспортном средстве датчиков и видеокамер.

Исследование «АльфаСтрахования» показало, что треть (31,8%) опрошенных россиян опасаются беспилотных технологий в автомобилях. Еще треть уверены, что появлению автопилотируемых машин на дорогах должно предшествовать длительное тестирование. Почти половина (48%) заявили о неготовности установить ИИ в свою машину. При этом порядка 30% опрошенных видят в этой технологии будущее, каждый четвертый водитель (27%) согласился бы на автопилот в своей машине. В опросе принял участие 1231 человек из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России. 61,8% из опрошенных мужчины. Более половины респондентов в возрасте от 31 до 40 лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Страх перед ИИ — не только российская тенденция. Исследование Ford Trends Report 2019 показало, что 44% женщин и 37% мужчин во всем мире опасаются искусственного разума. При этом, несмотря на страх перед ИИ, 67% респондентов заявили, что лучше доверили бы своего ребенка машине с автопилотом, чем незнакомцу за рулем. Но только 43% жителей США и Великобритании и 42% жителей Германии считают, что автопилот водит безопаснее живого человека. Самый высокий показатель доверия в Индии и Среднем Востоке — там в преимуществе ИИ уверены 64% опрошенных.

Более свежее исследование свидетельствует, что автовладельцы в других странах по-прежнему не спешат доверяться ИИ. Согласно отчету S&P Global Mobility 2023, автолюбители больше полагаются на традиционные системы безопасности, а не на полный автопилот. Так, самыми популярными системами помощи водителю стали системы мониторинга слепых зон (82,5%), камеры заднего вида (80,3%), предупреждения столкновений (80%), экстренное автоматическое торможение с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов (80%) и система ночного видения (79,8%). Только 61% из 7732 респондентов по всему миру проявили интерес к функции автопилота, что делает его наименее желательной системой. При этом лишь 47% выразили готовность ездить на автономной машине и рассмотреть такой транспорт к покупке. «Оптимизм по поводу беспилотных автомобилей остается в лучшем случае сдержанным», — констатируют авторы доклада.

По мнению директора по аналитике и планированию компании по транспортному моделированию Simetra Всеволода Морозова, это связано с определенным уровнем консерватизма, который присущ значительной доле автовладельцев, а его причинами являются два главных фактора.

— Это нежелание «усложнять» конструкцию, что в перспективе может повысить затраты на ремонт. Именно поэтому долгое время даже такая опция, как АКПП, у многих не находила признания, так как считалась ненужной и дорогой вещью, которую сам потом не починишь. Лечится это временем и опытом успешной эксплуатации у более «отважных» пользователей, — говорит эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Второе объяснение, продолжает собеседник, — это возможность потери контроля за автомобилем. Именно это обычно называется в качестве причины неприятия того же автомата. Как показывает практика, различные помощники водителя отключаются пользователями, только если они доставляют больше неудобств и делают движение автомобиля нелогичным с точки зрения человека. Но если всё настроено хорошо, потребитель быстро привыкает к новым функциям, отметил Морозов.

Полный автопилот

Первый случай смерти в ДТП по вине ИИ произошел в 2016 году в штате Флорида, США, когда Tesla Model S столкнулась с трейлером, пересекавшим шоссе в неположенном месте. Водитель электромобиля, погибший в результате аварии, полностью доверил управление транспортным средством автопилоту. Расследование аварии привело к выводу, что ошибок в программе автомобиля не было. В Tesla сочли, что причиной ДТП стал белый цвет прицепа грузовика, который машинное зрение не распознало вовремя на фоне яркого неба. По еще одной версии автопроизводителя, ИИ дал сбой из-за длинного свеса прицепа и большого дорожного просвета — якобы эти факторы помешали электронике увидеть препятствие.

Спустя два года в штате Аризона, США, случилось еще одно смертельное ДТП с участием беспилотника. Инцидент произошел по вине автопилота компании Uber, интегрированного в кроссовер Volvo XC90. Машина насмерть сбила пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте . Женщина вышла из тени со смартфоном в руках и не заметила приближающийся автомобиль, двигавшийся со скоростью 60 км/ч. При этом, как выяснилось в ходе расследования, ИИ успел распознать преграду на своем пути, но по непонятным причинам решил продолжить движение. В результате наезда женщина скончалась в больнице от полученных травм.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Jorge Gil

С 2019 по 2023 год в 736 авариях с участием автопилота Tesla в США погибли 17 человек, 11 из них с мая 2022 года , подсчитала The Washington Post. При этом основатель Tesla Илон Маск еще в октябре 2020 года заявил, что компания завершила разработку полного автопилота Full Self-Driving, который позволяет машине ездить самостоятельно без вмешательства человека. Некоторые эксперты раскритиковали миллиардера, обвинив в том, что его заявления — всего лишь маркетинговый ход. Вместе с тем многие из них признали, что Tesla ближе всех подошла к реализации полного автопилота.

Сам Маск заявил, что автомобили Tesla, работающие в режиме автопилота, безопаснее, чем автомобили, управляемые людьми, сославшись на частоту аварий при сравнении режимов вождения. Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) отметило, что факт аварии с участием автопилота сам по себе не означает, что технология стала ее причиной.

Корреляционный анализ

Статистика по авариям, связанным с автопилотом Tesla в США, может вызвать определенные опасения. Однако для более обоснованного ответа на этот вопрос следует провести корреляционный анализ числа аварий, смертей и пострадавших от автомобилей с автопилотом относительно общего числа автомобильных аварий, отметил в разговоре с «Известиями» инженер по компьютерному зрению 2people IT Алексей Коновалов.

Эксперт по беспилотным технологиям, главный системный архитектор АО «НИИАС» Юрий Минкин обратил внимание, что каждую аварию с Tesla активно обсуждают, потому что это очень популярный автомобиль, в отличие от других моделей.

Фото: Global Look Press/dpa/Hendrik Schmidt

— Никто не говорит об авариях, которые происходят с машинами Nissan или Toyota, Volkswagen, потому что это обычное дело, но зато когда происходит авария с Tesla, эту аварию со всех сторон рассматривают. Это говорит о простой вещи — такие аварии случаются, но они очень редки, — указал специалист.

Он выразил уверенность, что Tesla является одним из самых безопасных автомобилей в мире именно благодаря системам активной помощи водителю.

Обкатать технологии

Российские компании тоже активно осваивают беспилотные технологии как в пассажирских, так и в грузовых перевозках. Ключевыми игроками на российском рынке беспилотного транспорта являются «Сбер», «Яндекс», КамАЗ и StarLine. При этом первопроходцами в этом направлении стали «Яндекс» и КамАЗ.

В Набережных Челнах приступили к тестированию первого грузовика с автопилотом еще в 2015 году. Тогда на серийный КамАЗ-5350 установили компоненты, необходимые для отработки разных режимов автономного движения и протестировали на полигоне. Оборудование включало в себя радары, лидар, видеокамеры, системы связи и бортовые компьютеры.

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

«Яндекс» занимается разработкой автопилота для такси с 2017 года. В 2020-м IT-корпорация выделила беспилотный бизнес, который входил в «Яндекс Такси», в отдельное подразделение Yandex Self-Driving Group.

Процесс по развитию автопилотируемых машин в России движется поступательно, но полноценно обкатать отечественный беспилотный транспорт бизнес еще не успел. На сегодняшний день роботакси «Яндекса» курсирует по ограниченному маршруту на юго-западе Москвы с водителем-испытателем, который принимает на себя управление автомобилем в критических ситуациях. Грузовые беспилотники КамАЗа пока завершили лишь один рейс по федеральной трассе М-11 также с испытателями и частично в ручном режиме , когда управление на себя брал водитель.

Вопросы настройки

Беспилотные технологии всё еще требуют доработки. Как сообщил министр транспорта Виталий Савельев, двум беспилотным «КамАЗам» из трех, которые участвуют в эксперименте по беспилотной доставке грузов на М-11, после запуска эксперимента потребовалась корректировка алгоритмов.

« Три «КамАЗа» доехали нормально, сейчас работает пока один «КамАЗ», в двух мы переписываем математику, но это нормальный процесс. По уверению [гендиректора КамАЗа Сергея] Когогина, вопросы сейчас есть, это вопросы настройки», — отметил глава Минтранса РФ.

В Сети можно найти много жалоб москвичей на неудобства, которые создает роботакси «Яндекса». В частности, жители столицы жалуются на то, что беспилотники «тормозят» на пустых перекрестках, препятствуют движению пешеходов.

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков

— Я бы обратил больше внимания на тот факт, что у нас в России еще не было информации о ДТП с участием автопилотов, а если они и были, то отсутствует информация о разбирательствах и урегулировании. Насколько я знаю, если не все, то большинство инцидентов с участием автопилотов в США урегулированы в досудебном порядке, — указал амбассадор AI-платформы Doczilla.Pro, кандидат юридических наук Александр Трифонов.

В «Яндексе» и «СберАвтоТехе» не ответили на запрос «Известий» о статистике по ДТП с их беспилотниками.

Человеческий фактор

В целом эксперты сходятся во мнении, что уже на данном этапе развития технологий автопилот водит существеннее безопаснее, чем средний водитель.

— Безусловно, риски отказа сложных систем существуют, но если бы человек боялся всех технических новшеств, то вряд ли человечество вышло бы из пещеры. Увы, правила обычно пишутся кровью, однако никаких предпосылок для того, чтобы считать беспилотники более опасными, чем автомобили, которые управляются водителями, нет, — считает Всеволод Морозов.

По словам специалистов, основной причиной ДТП служит человеческий фактор. С этим соглашается Алексей Коновалов из 2people IT.

— Важно учитывать, что многие аварии происходят из-за человеческих ошибок, в том числе из-за отвлечения внимания, усталости, влияния алкоголя и прочих факторов, которые не относятся к ИИ. Искусственный интеллект работает с применением алгоритмов машинного обучения и не подвержен многим человеческим слабостям, — пояснил он.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Sylvio Dittrich

Эксперты успокаивают автовладельцев — ИИ может совершить ошибку, но делает это точно реже живого человека и тем более никогда не навредит окружающим специально .

— Система помощи водителю обычно видит лучше и дальше, чем человек, поэтому она более безопасна. Здесь всё как с компьютерами, которые уже давно считают лучше и быстрее нас, — говорит Юрий Минкин. — ИИ в автомобиле не будет воспринимать человека как угрозу. Он может ошибиться — зацепить или сбить человека, — но это будет именно ошибка, такая же, какую может сделать человек.

На данный момент технологии находятся в начале пути. До момента полномасштабного запуска таких машин в пассажирских и грузовых перевозках на дорогах общего пользования все технологии будут многократно протестированы, создана необходимая инфраструктура, разработана правовая база.

— В России десятки тысяч человек погибают в ДТП каждый год. И практически всегда причина этих аварий — люди, которые плохо управляют и совершают ошибки при управлении. Поэтому, учитывая, что сейчас системы — помощники водителя уже приближаются к среднему человеку, то к моменту, когда беспилотные машины появятся на дорогах, они точно будут не хуже среднего человека, даже почти наверняка будут его превосходить. Тем самым количество аварий на дорогах гарантированно уменьшится с внедрением беспилотников, — заключил Минкин.