Само копание: экскаваторы автоматизируют с помощью нейросетей

Российские специалисты разработали алгоритм и устройство для автоматического управления экскаваторами при добыче полезных ископаемых . Обработка данных производится с помощью нейронных сетей, которые были обучены на разных типах машин и карьеров. Опытная эксплуатация подтвердила перспективность изобретения. Оно запатентовано и готово к запуску в производство. Профессиональные участники горнодобывающей отрасли считают, что разработка уральских ученых может стать важным этапом на пути к автоматизации экскаваторов.

Настройки сети

Ученые из Уральского горного государственного университета создали программный модуль, который поможет увеличить производительность карьерных экскаваторов . Новый способ основан на оптимизации движения ковша. В основе методики — применение нейросетевых принципов и автоматизация управления техникой .

Нейронная сеть — это программа, которая использует полученные данные для собственного обучения. Такой искусственный интеллект (ИИ) позволяет анализировать большие объемы информации за короткое время . Уральские специалисты применили нейросети для определения точного положения ковша экскаватора и описания среды, в которой он работает. Аппаратная часть комплекса состоит из двух видеокамер, установленных на кабине экскаватора, и вычислительного устройства . Камеры объединены в стереопару и откалиброваны, чтобы получать трехмерную картину производственного процесса . Настройка камер производилась с использованием лазерных дальномеров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Мы обучаем нейросеть, чтобы она могла распознать в видеопотоке ковш и другие объекты. С учетом полученной информации и встроенного алгоритма программа формирует эффективную траекторию перемещения рабочего инструмента и отдает команды приводам управления экскаватора , — объяснила «Известиям» принцип разработки руководитель проекта, старший преподаватель кафедры информатики УГГУ, кандидат технических наук Евгения Волкова.

Специалист добавила, что самые энергозатратные операции — разгон и торможение ковша, поэтому эффективная траектория стремится к наиболее короткому пути между точкой окончания черпания и зоной разгрузки . При этом нужно учитывать, что эти пункты каждый раз изменяются и поэтому их нужно пересчитывать в реальном времени .

Расчеты ученых показывают, что внедрение новой методики может повысить производительность машин от 3 до 10% .

Сделать лучше

Новые технологии, такие как нейросети, ИИ, машинное зрение, распознавание образов и обработка массивов данных, стали важным подспорьем для решения задачи по увеличению эффективности карьерных экскаваторов , считает профессор кафедры автоматики и компьютерных технологий УГГУ Александр Бабенко. По мнению эксперта, технические новшества позволили специалистам в реальном времени определять координаты ковша и выстраивать объемную математическую модель его окружения, что раньше прежними классическими инструментами сделать было невозможно .

Фото: ТАСС/Николай Тришин

— Алгоритм представляет собой ансамбль нейронных сетей. На основе одной из них реализованы механизмы стереозрения и оценки расстояния до объектов. Другая программа отвечает за координаты и электрические параметры главных приводов . Третья определяет текущую технологическую операцию (черпание, перенос груженого или порожнего ковша, разгрузка). Далее ИИ определяет оптимальную точку разгрузки и траекторию движения к ней , — рассказала Евгения Волкова.

Карьерный экскаватор — сложный технический объект, который включает в себя множество механических и электрических подсистем. В алгоритме, предложенном уральскими специалистами, рассмотрены разные параметры эффективности .

— Для качественного обучения моделей сбор данных проводился в разное время года — зимой и летом, на асбестовом и угольном разрезах. Также использовались экскаваторы разных типов , что подтверждает универсальность нашей разработки, — поделилась Евгения Волкова.

Программный комплекс ученые разрабатывали в сотрудничестве с горнодобывающими предприятиями. Это обеспечило обратную связь и возможность доработки алгоритмов под непосредственные задачи.

Будущее не за горами

Профессиональные участники горнодобывающей отрасли считают, что разработка уральских ученых может стать важным этапом на пути к автоматизации экскаваторов . В частности, такую точку зрения выразил заведующий кафедрой автоматических систем Российского технологического университета МИРЭА Алексей Лютов.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Важно с помощью современных интеллектуальных технологий решать задачи автоматизации на новом уровне, освобождая человека-оператора от тяжелых, опасных, рутинных работ. Одновременно нужно повышать энергоэффективность и экологичность технологических процессов , — подчеркнул он.

Перспективы решения этих задач, по мнению Алексея Лютова, в применении беспилотных средств погрузки и транспортировки породы .

— Построение безлюдных горных предприятий, на которых машины работают на дистанционном управлении или автономно, — это мировой тренд . Причем опыт показывает, что траектории и способы работы, которые генерирует компьютер, в большинстве случаев эффективнее, чем те, которые применяет человек . Разработка, сделанная в Уральском горном университете, — значимый шаг в этом направлении, — прокомментировал Александр Бабенко.

Работа по развитию программного модуля продолжается в рамках стратегического проекта УГГУ «Цифровые производственные технологии», входящего в программу Министерства образования и науки «Приоритет-2030».