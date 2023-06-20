Почти половина опрошенных россиян выступили против беспилотных автомобилей

48% из 1,2 тыс. опрошенных совершеннолетних россиян заявили, что не готовы доверить свой автомобиль технологиям искусственного интеллекта. Об этом сообщают эксперты «АльфаСтрахования» со ссылкой на собственное исследование.

Как оказалось, каждый четвертый водитель, проживающий в России, получает удовольствия от управления автомобилем. Еще треть респондентов отметила, что рано или поздно беспилотные автомобили станут нормой жизни, а 32% опрошенных отметили, что видят в беспилотных авто серьезную угрозу.

По словам 37% участников опроса, виноватым в аварии с участием беспилотного авто будет выставлен производитель, в то время как 33% россиян считают, что вина за ДТП с таким автомобилем будет всё равно оставаться на совести владельца машины.

26 мая беспилотные грузовики «КамАЗ», построенные на базе модели «КамАЗ-43118», успешно завершили многомесячные испытания. Проверка проводилась на Восточно-Мессояхском месторождении, расположенном на Гыданском полуострове ЯНАО.