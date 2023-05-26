Первые беспилотные «КамАЗы» прошли испытания за полярным кругом

Беспилотные грузовики «КамАЗ», построенные на базе модели КамАЗ-43118, успешно завершили многомесячные испытания, которые проводились на Восточно-Мессояхском месторождении, расположенном на Гыданском полуострове ЯНАО. Об этом сообщает 26 мая пресс-служба производителя грузовых автомобилей.

На протяжении нескольких месяцев два беспилотных грузовых автомобиля перевозили грузы по 140-километровому зимнику, который соединяет автономный нефтепромысел с поселком Тазовский.

Главное преимущество беспилотных «КамАЗов»: возможность их эксплуатировать даже в самые сложные погодные условия, когда обычным машинам с водителями выезды запрещены. Связь с беспилотными автомобилями осуществляется через промышленный Wi-Fi, 3G/4G и специальную частоту на УКВ-диапазоне.

Кроме того, автономные грузовики оснащены различными типами сенсоров, которые отслеживают окружающую обстановку. Благодаря этим датчикам можно смоделировать цифровую карту дорог, а также распознавать различные препятствия в радиусе 200 м и фиксировать статичные и движущиеся объекты.

6 февраля на КамАЗе выпустили первый магистральный тягач КамАЗ-54901 поколения К5, который не зависит от поставок комплектующих, произведенных за рубежом. На предприятии отметили, что первый обновленный тягач собрали на конвейере в общем потоке. Внешне он не отличается от дореформенной версии машины. Автомобиль оснащен кабиной K5, которая создана на основе модели Mercedes-Benz Actros образца 2012 года (в ней появился дополнительный шумоизоляционный слой на дверях кабины).

В грузовом авто вместо автоматической коробки передач ZF Traxon и заднего моста Daimler HL6 применены новые агрегаты, происхождение которых на заводе пока не раскрыли.