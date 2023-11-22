Искусный интеллект: изменит ли возвращение Альтмана в OpenAI рынок чат-ботов

Возвращение Сэма Альтмана на пост генерального директора компании OpenAI, создавшей бот с искусственным интеллектом ChatGPT, положительно скажется на будущем стартапа , считают эксперты. Ранее компания объявила о его увольнении, а спустя два дня специалист перешел на работу в Microsoft, которая владеет владеет 49% акций Open.AI. В итоге корпорация останется в плюсе, поскольку она продолжит сотрудничество с обеими сторонами конфликта , полагают специалисты. Кроме того, внимание к событиям вокруг американских компаний может положительно сказаться на интересе инвесторов к рынку интеллектуальных чат-ботов , уверены эксперты.

Почему Сэм Альтман вернулся в Open.AI

Компания OpenAI 22 ноября объявила о том, что Сэм Альтман вернется на пост генерального директора . То, что участники скандала достигли принципиального соглашения по этому вопросу, положительно скажется на будущем стартапа, разработавшего ChatGPT , считают опрошенные «Известиями» эксперты.

— Альтман известен своим инновационным подходом и глубоким видением в области искусственного интеллекта (ИИ), что способствует дальнейшему развитию и прогрессу компании , — рассказал директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов.

Фото: Global Look Press/dpa/Hannes P Albert

В первую очередь его возвращение приведет к усилению фокуса на стратегическом планировании и развитии . Специалист обладает важными навыками лидера, а также обширными знаниями и опытом работы в сфере ИИ , благодаря чему он может внести значительный вклад в разработку новых продуктов и услуг, сказал эксперт.

Во-вторых, Альтман усилит уверенность инвесторов в будущее OpenAI — у него репутация успешного предпринимателя и менеджера, что привлечет дополнительные капиталы , отметил Сергей Липов.

— Под его руководством OpenAI усилит свое влияние на глобальную сцену ИИ. Альтман умеет налаживать связи и строить партнерства , что может помочь компании установить еще более тесное сотрудничество с ключевыми игроками индустрии, — сообщил специалист.

Справка «Известий» 17 ноября стартап OpenAI объявил об увольнении Сэма Альтмана с поста генерального директора. В качестве причины тогда называлось то, что что руководитель был «недостаточно открыт в коммуникациях и в связи с этим он больше не может возглавлять корпорацию». 20 ноября совет директоров попросил Альтмана вернуться в организацию, однако переговоры провалились. Тогда же 505 из 700 сотрудников заявили о том, что готовы уйти вслед за гендиректором. В этот же день гендиректор Microsoft Сатья Наделла написал на странице в X (бывш. Twitter), что Альтман присоединится к корпорации. А уже 22 ноября OpenAI объявили о том, что достиг соглашения со специалистом насчет его возвращения на пост генерального директора компании.

— Сложилась патовая ситуация. Действительно, значительная часть сотрудников готова была уйти в поддержку Альтмана , — отметил аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов. По его мнению, в OpenAI осознали, что без Альтмана, специалистов по ИИ и денег Microsoft у них ничего не получится, поскольку работать будет некому .

Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler

Кому был нужен переворот в OpenAI

Главным «зачинщиком» увольнения Альтмана из Open.AI стал другой сооснователь компании — Илья Суцкевер , считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

— Однако затем на него надавили инвесторы, объяснив, что без Альтмана и команды компания превратится в пустышку , — полагает он.

Уход Сэма Альтмана из OpenAI мог привести к непредсказуемым последствиям , добавил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

— Что же касается дальнейших перспектив для OpenAI, то они крайне многообещающие. Скорее всего, компания продолжит активно развиваться, расширять свои исследования и разработки в области ИИ , и возможно, мы увидим запуск новых продуктов и услуг, — спрогнозировал Сергей Липов.

OpenAI — непубличная организация, однако эта ситуация могла привести к существенному сокращению оценки компании . До событий с увольнением Альтмана она составляла около $90 млрд , рассказал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман Фото: REUTERS/Carlos Barria

­— Пока говорить о возвращении старой оценки OpenAI рановато, такие резкие изменения в менеджменте могут привести к тому, что инвесторы с опаской будут смотреть в сторону организации . Мы считаем, что для Microsoft это нейтральное событие. Корпорация как минимум не проиграла бы и в случае, если бы Cэм Альтман перешел туда, — отметил он.