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- Искусный интеллект: изменит ли возвращение Альтмана в OpenAI рынок чат-ботов
Искусный интеллект: изменит ли возвращение Альтмана в OpenAI рынок чат-ботов
Возвращение Сэма Альтмана на пост генерального директора компании OpenAI, создавшей бот с искусственным интеллектом ChatGPT, положительно скажется на будущем стартапа, считают эксперты. Ранее компания объявила о его увольнении, а спустя два дня специалист перешел на работу в Microsoft, которая владеет владеет 49% акций Open.AI. В итоге корпорация останется в плюсе, поскольку она продолжит сотрудничество с обеими сторонами конфликта, полагают специалисты. Кроме того, внимание к событиям вокруг американских компаний может положительно сказаться на интересе инвесторов к рынку интеллектуальных чат-ботов, уверены эксперты.
Почему Сэм Альтман вернулся в Open.AI
Компания OpenAI 22 ноября объявила о том, что Сэм Альтман вернется на пост генерального директора. То, что участники скандала достигли принципиального соглашения по этому вопросу, положительно скажется на будущем стартапа, разработавшего ChatGPT, считают опрошенные «Известиями» эксперты.
— Альтман известен своим инновационным подходом и глубоким видением в области искусственного интеллекта (ИИ), что способствует дальнейшему развитию и прогрессу компании, — рассказал директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов.
В первую очередь его возвращение приведет к усилению фокуса на стратегическом планировании и развитии. Специалист обладает важными навыками лидера, а также обширными знаниями и опытом работы в сфере ИИ, благодаря чему он может внести значительный вклад в разработку новых продуктов и услуг, сказал эксперт.
Во-вторых, Альтман усилит уверенность инвесторов в будущее OpenAI — у него репутация успешного предпринимателя и менеджера, что привлечет дополнительные капиталы, отметил Сергей Липов.
— Под его руководством OpenAI усилит свое влияние на глобальную сцену ИИ. Альтман умеет налаживать связи и строить партнерства, что может помочь компании установить еще более тесное сотрудничество с ключевыми игроками индустрии, — сообщил специалист.
— Сложилась патовая ситуация. Действительно, значительная часть сотрудников готова была уйти в поддержку Альтмана, — отметил аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов. По его мнению, в OpenAI осознали, что без Альтмана, специалистов по ИИ и денег Microsoft у них ничего не получится, поскольку работать будет некому.
Кому был нужен переворот в OpenAI
Главным «зачинщиком» увольнения Альтмана из Open.AI стал другой сооснователь компании — Илья Суцкевер, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
— Однако затем на него надавили инвесторы, объяснив, что без Альтмана и команды компания превратится в пустышку, — полагает он.
Уход Сэма Альтмана из OpenAI мог привести к непредсказуемым последствиям, добавил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
— Что же касается дальнейших перспектив для OpenAI, то они крайне многообещающие. Скорее всего, компания продолжит активно развиваться, расширять свои исследования и разработки в области ИИ, и возможно, мы увидим запуск новых продуктов и услуг, — спрогнозировал Сергей Липов.
OpenAI — непубличная организация, однако эта ситуация могла привести к существенному сокращению оценки компании. До событий с увольнением Альтмана она составляла около $90 млрд, рассказал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман
— Пока говорить о возвращении старой оценки OpenAI рановато, такие резкие изменения в менеджменте могут привести к тому, что инвесторы с опаской будут смотреть в сторону организации. Мы считаем, что для Microsoft это нейтральное событие. Корпорация как минимум не проиграла бы и в случае, если бы Cэм Альтман перешел туда, — отметил он.
Глобально можно считать, что конфликт разрешился безболезненно для ключевых фигур, поэтому дальнейшее движение котировок будет зависеть от поступающей информации, полагает аналитик «Цифра брокер» Наталья Пырьева. Вместе с тем не стоит исключать сохранения повышенной волатильности в бумагах компаний. Привлечение внимания к технологическому сектору может дать толчок для роста отдельным игрокам, которые смогут представить инвестиционному сообществу перспективные свои разработки, резюмировала она.