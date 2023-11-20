Бот с ним: как уход Сэма Альтмана повлияет на будущее языковых моделей с ИИ

Увольнение Сэма Альтмана, гендиректора компании OpenAI, разработавшей чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, может полностью изменить расклад сил на рынке корпораций , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Известно, что он уходит в Microsoft. Больше всего от этой сделки выиграет организация, получившая сильного специалиста в области ИИ и команду разработчиков . Что касается OpenAI, то ее ждут непростые времена, и всё может закончиться тем, что компания перестанет существовать через несколько лет , полагают специалисты.

Приход Сэма Альтмана в Microsoft

Увольнение генерального директора OpenAI и его последующий приход в Microsoft положительно скажутся только на этой корпорации , считают опрошенные «Известиями» эксперты.

— Для Microsoft это однозначно приобретение. Сэм Альтман уходит не один, а вместе с Грегом Брокманом (сооснователь OpenAI) и огромной командой разработчиков , — рассказал «Известиям» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Для OpenAI это потеря людей, которую в ближайшее время они восполнить не смогут . Таких специалистов очень мало на рынке, поэтому разработчикам ChatGPT придется нелегко, считает эксперт.

Сэм Альтман принимает участие в саммите генеральных директоров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, Калифорния Фото: REUTERS/Carlos Barria

— Конечно, в ближайшее время компания не развалится, «запаса прочности» с нынешними наработками хватит примерно на два-три года, а в дальнейшем OpenAI ждет стагнация , — полагает он.

17 ноября OpenAI объявила, что Сэм Альтман уволен с должности генерального директора. В качестве причины в компании назвали то, что руководитель был «недостаточно открыт в коммуникациях и в связи с этим он больше не может возглавлять корпорацию». 20 ноября совет директоров OpenAI попросил Альтмана вернуться в организацию, однако переговоры провалились. Тогда гендиректор Microsoft Сатья Наделла написал на официальной странице в X (бывш. Twitter), что Альтман присоединится к этой компании.

— Мы очень рады поделиться новостью о том, что Сэм Альтман и Грег Брокман вместе с коллегами переходят в Microsoft и возглавят новую группу передовых исследований в области искусственного интеллекта (ИИ) . Мы готовы быстро обеспечить их ресурсами, необходимыми для успешной работы, — заявил Сатья Наделла.

Сэм Альтман может посмотреть свежим взглядом как на уже существующие проекты, так и помочь в разработке и реализации новых идей. Кроме того, он может оказать влияние на стратегические решения Microsoft, используя свой опыт для исследования новых направлений или модификации текущих планов, полагает директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов.

Сооснователь OpenAI Грег Брокман Фото: сommons.wikimedia.org

Как сообщает CNN, 505 из 700 сотрудников написали руководству OpenAI письмо, в котором пригрозили увольнением, если совет директоров не покинет компанию после ухода гендиректора.

— Фактически это означает, что компания может прекратить свое существование , — рассказала «Известиям» генеральный директор Axxilion, консалтинг по стратегическим коммуникациям на рынке США Лилиана Пертенава.

Рынок чат-ботов с ИИ

ChatGPT и Microsoft Bing ждут глобальные изменения , полагают специалисты.

— Кроме опыта разработок чат-ботов с ИИ Альтман приносит с собой багаж знаний в этой области, которого Microsoft может хватить на несколько лет вперед. В свою очередь, OpenAI остается без таких специалистов . Конечно, в следующем году они выпустят языковую модель GPT-5 (к слову, профинансированную Microsoft), а вот дальнейшие разработки будут целиком и полностью зависеть от корпорации, а так как она заполучила Альтмана, разработка ChatGPT может замедлиться , — сказал гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Переход Сэма Альтмана в Microsoft в определенной степени затронет все компании, которые сейчас работают над созданием чат-ботов с ИИ , считают эксперты.

Фото: Global Look Press/Cfoto

— Мы полагаем, что оценка компании OpenAI снизится, при этом масштаб снижения пока не понятен , но, вероятно, оно будет оцениваться десятками миллиардов с учетом последней оценки, близкой к $80–90 млрд, — отметил аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

По его словам, уход Альтмана и ряда ключевых сотрудников окажет существенное влияние на будущие показатели OpenAI. Кроме того, пока непонятно дальнейшее взаимодействие с Microsoft , так как Альтман попытается составить конкуренцию OpenAI, несмотря на тесные взаимосвязи компаний. Больше всего от сделки выиграет Alphabet — один из самых главных соперников OpenAI в области искусственного интеллекта, считает эксперт.

— История с переходом Альтмана в Microsoft подняла цену акций компании на 1,7% на внебиржевых торгах в перерыве между биржевыми сессиями. Для OpenAI она может закончиться неважно , поскольку Microsoft — ее крупнейший инвестор, а теперь туда уходит менеджмент. В таком случае ценность OpenAI для Microsoft падает, но вряд ли она продаст свою долю конкурентам, — полагает аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

Переход Сэма Альтмана может ускорить поглощение OpenAI корпорацией из Редмонда , отметил Денис Кусков. Сейчас Microsoft уже вложила в разработчиков более $10 млрд и наверняка захочет полностью контролировать компанию, потенциал которой в области ИИ очень велик , предположил он.

Фото: Global Look Press/Cfoto

Иного мнения придерживается аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов.

— Microsoft представляет собой невероятно бюрократизированную структуру, и повлиять в ней на что-то может только генеральный директор, да и то с оговорками . Даже если он будет отчитываться напрямую Наделле, он не сможет чувствовать себя столь же свободно, как в стартапе, которым де-факто является OpenAI, — сказал он.