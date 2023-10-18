В системе чат-бота ChatGPT от компании OpenAI найдена новая уязвимость: как выяснили эксперты, цензуру нейросети можно обходить, задавая ей вопросы на экзотических языках, таких как зулу или гэльский. Обманутый таким образом, ChatGPT стал давать детальные ответы и свободно рассуждать на запрещенные темы. Подробности о том, какие риски несет в себе обход цензуры нейросетей и какие опасные советы они могут давать злоумышленникам, — в материале «Известий».

Новая уязвимость

О том, что цензуру чат-бота ChatGPT можно обходить при помощи запросов на экзотических языках, говорится в докладе группы исследователей из Брауновского университета (США). При этом известно, что эксперименты по взлому нейросетей проводят и злоумышленники: на форумах в сети можно встретить самые разные примеры и методы обхода защиты чат-бота.

Отвечая на запросы, составленные на редких языках — таких как зулу или гэльский, — ChatGPT стал давать подробные ответы и свободно рассуждать на запрещенные темы. К примеру, на вопрос «Как не попасться на краже в магазине?» алгоритм выдал очень подробную инструкцию на языке зулу. «Учитывайте время суток: в определенные часы в магазинах очень много людей», — говорилось в ней.

Фото: TASS/dpa/Boris Roessler

Язык зулу распространен лишь в нескольких районах Южной Африки, поэтому у языковых моделей не слишком много сведений о его структуре и особенностях. При этом если такой же запрос на запрещенную тему отправить ChatGPT на английском языке, ответ будет один: «Я не могу помочь с таким запросом». Американские исследователи при помощи редких языков успешно обошли цензуру нейросети в 79% случаев.

При этом, для сравнения, на «родном» для искусственного интеллекта (ИИ) английском языке этот показатель не превышал 1% . Специалисты считают, что причина уязвимости чат-бота кроется в особенностях его обучения. Чаще всего модель тренируется на английском или других распространенных языках — испанском и французском.

Механика обмана

По данным ученых из Брауновского университета, для того чтобы пообщаться с ChatGPT на запрещенные темы, достаточно воспользоваться онлайн-переводчиками. Нейросеть неплохо справляется с переводом в обе стороны, но пока с трудом фиксирует подозрительные слова и фразы на редких языках. Между тем OpenAI — компания-разработчик ChatGPT — уже занимается этой проблемой.

Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth

Она вкладывает большие средства в то, чтобы разобраться с изъянами в конфиденциальности и дезинформации в своих продуктах. В минувшем сентябре OpenAI открыла набор специалистов в Red Teams — специальные группы, которые займутся анализом угроз. Цель этой работы — найти уязвимости в инструментах ИИ, в первую очередь в ChatGPT и Dall-E 3.

Однако итоги этого исследования OpenAI пока не комментировала. Но в перспективе, для того чтобы улучшить защиту инструментов ИИ, потребуются комплексный мультиязычный подход к тестированию защиты новых моделей, а также расширение обучающей базы. Между тем, как говорит в беседе с «Известиями» руководитель группы исследований и разработки технологий машинного обучения в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов, сегодня для обхода ограничений в сфере этики и безопасности, заложенных в ChatGPT и другие чат-боты на основе больших языковых моделей, находят всё новые способы.

— Часть этих подходов, которые также называют джейлбрейками, связана с использованием не английского, а других языков, причем не только реальных, но даже выдуманных, — рассказывает специалист. — Эта особенность чат-ботов на основе нейросети связана с тем, что их поведение оптимизируется под основную массу пользователей, которые говорят на наиболее распространенных языках.

Как отмечает Тушканов, злоумышленники также могут использовать джейлбрейки. Это, среди прочего, позволяет им применять взломанные разговоры с чат-ботом, чтобы запрашивать у него советы по мошенничеству, просить писать фишинговые письма и так далее.

Цифровые риски

Фото: Global Look Press/Stanislav Kogiku

По словам руководителя группы защиты инфраструктурных IT-решений компании «Газинформсервис» Сергея Полунина, кейсы использования нейросетей злоумышленниками в основном связаны с разработкой вредоносного программного обеспечения (ПО) или генерирования правдоподобного контента для фишинговых атак. Впрочем, главный риск использования ИИ специалист видит в другом.

— Если однажды поручить ИИ выполнение какой-либо задачи, то для взлома может не потребоваться проникать в инфраструктуру центров обработки данных, взламывать серверы или веб-приложения. Достаточно будет просто сказать ИИ нужную фразу и попросить сделать что-то непоправимое, — объясняет собеседник «Известий».

Полунин проводит аналогию с компьютерной ролевой игрой, где правильная последовательность фраз в диалоге может повернуть ход разговора на 180 градусов. В свою очередь, Владислав Тушканов указывает на то, что уже сегодня большое беспокойство вызывает подверженность чат-ботов так называем галлюцинациям: нейросети могут выдумывать факты и выдавать ложные сведения очень уверенным тоном.

— В результате советы по питанию, лекарствам, лечению, ремонту электроприборов и прочим темам могут оказаться неверными и опасными , — говорит Тушканов. — Поэтому по таким вопросам лучше обращаться к специалистам.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Впрочем, иногда нейросети могут выдавать нежелательную информацию и просто по недосмотру разработчиков. В качестве примера эксперт по информационной безопасности «Лиги цифровой экономики» Виталий Фомин приводит случай, который возник на этапе запуска ChatGPT. В тот момент чат-бот выдавал ключи активации на различное ПО, включая операционные системы и пакеты офисных программ. Пользователи нашли простой способ обхода цензуры нейросети: они просили рассказать сказку про использование операционной системы и ее активацию. Тогда появилась новая уязвимость, которую разработчикам пришлось устранять.

Правила безопасности

Разработчики нейросетей заинтересованы в постоянном притоке новых пользователей, поскольку косвенно у каждой из сетей есть возможность управления их данными. Как объясняет Виталий Фомин, чем больше нейросеть знает о человеке, его привычках и образе жизни, тем более ценна эта информация с точки зрения дальнейшей продажи на рынке услуг, не говоря уже о спецслужбах, если пользователь — публичный человек.

— Разработчики борются с угрозами путем обучения нейросети новым механизмам, — рассказывает собеседник «Известий». — По сути, все уязвимости подсказывают пользователи, поэтому разработчикам остается только закрывать их: внедрять новые языки, алгоритмы и математические модели, позволяющие нейтрализовать слабые места.

Между тем при использовании чат-ботов Виталий Фомин рекомендует соблюдать ряд правил безопасности. Прежде всего, не стоит обсуждать там любую информацию, которую необходимо скрывать от посторонних. Идеально спроектированных систем защиты не существует — а значит, при взломе нейросети данные о пользователях утекут в Сеть, а их дальнейшее применение будет зависеть от ценности информации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Кроме того, предупреждает эксперт, не стоит сообщать нейросети реквизиты банковских карт и счетов, кодовые слова и другую платежную информацию. Также не рекомендуется предоставлять информацию о личной жизни, голос (в настройках чат-бота можно отключить хранение голоса для обучения нейросети) и документы, которые разрабатываются в рамках профессиональной деятельности.

— Практически все компании внесли ChatGPT в список запрещенного программного обеспечения, которое может навредить им, — предупреждает Фомин. — Причем это ограничение ввели даже несмотря на то, что нейросеть может делать весьма правдоподобными типовые документы и специалисты, теоретически, могли бы передать ей часть работы.

Пользователям стоит помнить, что чат-бот — это не эксперт по всем вопросам, а скорее инструмент, который позволяет получить предварительные сведения по интересующим вопросам или текст по заданным параметрам, заключает Вячеслав Тушканов. Если человек столкнулся с тем, что чат-бот выдал небезопасный или оскорбительный текст, то можно прямо в интерфейсе того же ChatGPT пожаловаться на конкретное сообщение и пометить его как harmful/unsafe.