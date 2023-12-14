Путин после вопроса от цифрового аватара заметил своего «первого двойника»

Президент РФ Владимир Путин после вопроса от студента СПбГУ, который сгенерировал с помощью искусственного интеллекта (ИИ) свое изображение в образе российского лидера, заявил, что это его «первый двойник». Об этом он сказал 14 декабря в ходе «Итогов года», которые подводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Я смотрю, вы можете быть на меня похожим и говорить моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек — этим человеком буду я. Так шутил один из наших деятелей. Что касается искусственного интеллекта, да, это мой первый двойник, кстати сказать», — сказал президент.

Ранее, 4 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на выставке-форуме «Россия», опроверг слухи о якобы существующих двойниках президента Путина.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.