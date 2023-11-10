Разговор с президентом: когда пройдет прямая линия с Путиным

В 2023 году пресс-конференция главы государства Владимира Путина и прямая линия пройдут в совмещенном формате. Дата мероприятия пока не называется, однако известно, что оно пройдет до конца 2023 года, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В последний раз прямая линия проходила в июне, а пресс-конференция — в декабре 2021 года. Объединенная прямая линия уже проводилась в декабре 2020 года. Когда состоится мероприятие и как задать вопрос президенту — в материале «Известий».

Что известно о пресс-конференции и прямой линии

В 2023 году объединенное мероприятие будет первым после начала военной операции на Украине. В 2022 году Кремль отказался от проведения пресс-конференции и прямой линии. Ранее, 9 ноября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что общение Владимира Путина со СМИ и гражданами будет организовано своевременно, мероприятие пройдет по итогам года. Согласно заявлению официального представителя Кремля, к прямой линии Путина уже «потихоньку готовятся». До этого было предположение, что мероприятие состоится в ноябре или декабре 2023 года.

По сообщению РБК со ссылкой на два источника, датой проведения пресс-конференции Владимира Путина может стать четверг, 14 декабря.

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Кремль уже имеет опыт проведения пресс-конференции в гибридном формате. В 2020 году из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло в форме видеоконференции с элементами прямой линии. Вопросы могли задавать не только журналисты, но и обычные граждане. Президент ответил на 68 вопросов, пресс-конференция длилась 4 часа 29 минут.

Прямая линия: чем обусловлен выбор даты

Прямая линия с президентом существует с 2001 года и представляет собой общение главы страны с рядовыми гражданами и лидерами общественного мнения. В 2008–2011 годах, когда Владимир Путин занимал пост премьер-министра России, событие именовалось «Разговор с Владимиром Путиным» и «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение».

Во время прямой линии любой россиянин как внутри страны, так и находящийся в ближнем и дальнем зарубежье может отправить свои вопросы в специальный центр обработки сообщений. Подобное мероприятие считается самым важным социологическим опросом, который помогает гражданам России донести свою позицию и дать оценку руководству. Проведение прямой линии не является закрепленной обязанностью главы государства, однако за годы формат стал традиционным и ежегодным. По словам депутата Владимира Шемякина, прямая линия позволяет президенту в любой момент выступить на широкую аудиторию с изложением своей позиции.

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Пресс-конференция и прямая линия состоятся в преддверии выборов президента, которые пройдут 17 марта 2024 года. Во время президентской кампании 2017 года пресс-конференция состоялась 14 декабря. Тогда Путин объявил, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.

Как проходили предыдущие пресс-конференции

Впервые большую пресс-конференцию Путин провел 18 июля 2001 года, накануне саммита «большой восьмерки». В общении с главой государства приняло участие около 400 журналистов, было задано 22 вопроса. Обсуждение касалось экономического и политического развития страны, перспективы дальнейшей интеграции России в международное общество, а также позиции самого президента.

В гибридном формате пресс-конференция впервые состоялась в четверг, 17 декабря 2020 года, общение со СМИ происходило по видеосвязи. Во всех федеральных округах для участия в пресс-конференции были организованы специальные площадки, где представители региональных СМИ могли задать интересующие вопросы. Данное мероприятие включало в себя элементы прямой линии, граждане РФ могли заранее направить вопрос президенту через мобильное приложение или специальную платформу.

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В 2021 году пресс-конференция прошла в четверг, 23 декабря, в привычном формате на территории Манежа. Количество журналистов было ограничено до 500 человек. В прошлом году мероприятие не проводилось.

В 2023 году состоится 18-я большая пресс-конференция, совмещенная с прямой линией. Количество аккредитованных журналистов и других участников пока не известно.

Как можно задать вопрос президенту

На прямую линию с Путиным вопросы могут прислать как россияне, так и иностранные лица и организации. Для этого необходимо отправить заявление, указать контактные данные и текст вопроса. Принять участие в подобном мероприятии могут дети, однако для этого следует получить разрешение от родителей или законных представителей. Форму, где можно будет оставить вопрос, администрация президента опубликует позднее.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов