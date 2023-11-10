Разговор с президентом: когда пройдет прямая линия с Путиным
В 2023 году пресс-конференция главы государства Владимира Путина и прямая линия пройдут в совмещенном формате. Дата мероприятия пока не называется, однако известно, что оно пройдет до конца 2023 года, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В последний раз прямая линия проходила в июне, а пресс-конференция — в декабре 2021 года. Объединенная прямая линия уже проводилась в декабре 2020 года. Когда состоится мероприятие и как задать вопрос президенту — в материале «Известий».
Что известно о пресс-конференции и прямой линии
В 2023 году объединенное мероприятие будет первым после начала военной операции на Украине. В 2022 году Кремль отказался от проведения пресс-конференции и прямой линии. Ранее, 9 ноября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что общение Владимира Путина со СМИ и гражданами будет организовано своевременно, мероприятие пройдет по итогам года. Согласно заявлению официального представителя Кремля, к прямой линии Путина уже «потихоньку готовятся». До этого было предположение, что мероприятие состоится в ноябре или декабре 2023 года.
По сообщению РБК со ссылкой на два источника, датой проведения пресс-конференции Владимира Путина может стать четверг, 14 декабря.
Кремль уже имеет опыт проведения пресс-конференции в гибридном формате. В 2020 году из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло в форме видеоконференции с элементами прямой линии. Вопросы могли задавать не только журналисты, но и обычные граждане. Президент ответил на 68 вопросов, пресс-конференция длилась 4 часа 29 минут.
Прямая линия: чем обусловлен выбор даты
Прямая линия с президентом существует с 2001 года и представляет собой общение главы страны с рядовыми гражданами и лидерами общественного мнения. В 2008–2011 годах, когда Владимир Путин занимал пост премьер-министра России, событие именовалось «Разговор с Владимиром Путиным» и «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение».
Во время прямой линии любой россиянин как внутри страны, так и находящийся в ближнем и дальнем зарубежье может отправить свои вопросы в специальный центр обработки сообщений. Подобное мероприятие считается самым важным социологическим опросом, который помогает гражданам России донести свою позицию и дать оценку руководству. Проведение прямой линии не является закрепленной обязанностью главы государства, однако за годы формат стал традиционным и ежегодным. По словам депутата Владимира Шемякина, прямая линия позволяет президенту в любой момент выступить на широкую аудиторию с изложением своей позиции.
Пресс-конференция и прямая линия состоятся в преддверии выборов президента, которые пройдут 17 марта 2024 года. Во время президентской кампании 2017 года пресс-конференция состоялась 14 декабря. Тогда Путин объявил, что пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца.
Как проходили предыдущие пресс-конференции
Впервые большую пресс-конференцию Путин провел 18 июля 2001 года, накануне саммита «большой восьмерки». В общении с главой государства приняло участие около 400 журналистов, было задано 22 вопроса. Обсуждение касалось экономического и политического развития страны, перспективы дальнейшей интеграции России в международное общество, а также позиции самого президента.
В гибридном формате пресс-конференция впервые состоялась в четверг, 17 декабря 2020 года, общение со СМИ происходило по видеосвязи. Во всех федеральных округах для участия в пресс-конференции были организованы специальные площадки, где представители региональных СМИ могли задать интересующие вопросы. Данное мероприятие включало в себя элементы прямой линии, граждане РФ могли заранее направить вопрос президенту через мобильное приложение или специальную платформу.
В 2021 году пресс-конференция прошла в четверг, 23 декабря, в привычном формате на территории Манежа. Количество журналистов было ограничено до 500 человек. В прошлом году мероприятие не проводилось.
В 2023 году состоится 18-я большая пресс-конференция, совмещенная с прямой линией. Количество аккредитованных журналистов и других участников пока не известно.
Как можно задать вопрос президенту
На прямую линию с Путиным вопросы могут прислать как россияне, так и иностранные лица и организации. Для этого необходимо отправить заявление, указать контактные данные и текст вопроса. Принять участие в подобном мероприятии могут дети, однако для этого следует получить разрешение от родителей или законных представителей. Форму, где можно будет оставить вопрос, администрация президента опубликует позднее.
При составлении вопросов необходимо учитывать, что в рамках прямой линии, как правило, обсуждаются темы, касающиеся внутренней и внешней политики РФ, а также социально-экономического положения в стране. Вопросы могут касаться как глобальных проблем, так и личных. Граждане имеют возможность узнать о работе органов власти, предложить свои идеи и проекты, выразить мнение по актуальным проблемам. Стоит учитывать, что количество вопросов на прямой линии ограниченно, поэтому они проходят строгий отбор. Кроме того, запрос президенту можно отправить и анонимно, однако шанс, что он будет выбран, ниже. Все вопросы будут опубликованы на сайте президента России.