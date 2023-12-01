Начался прием вопросов от граждан для прямой линии с Путиным

Прием вопросов россиян для прямой линии и большой пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным начался утром в пятницу, 1 декабря. Со всеми способами связи можно ознакомиться на сайте «Москва-Путину.Ру».

Большое объединенное мероприятие состоится 14 декабря.

Вопросы можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8-800-200-40-40 или отправив SMS на номер 04040. Кроме того, в этом году станет доступно приложение для смартфонов.

В call-центре звонки граждан вместе с волонтерами будут принимать сотрудники «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). В студии ряд вопросов затем озвучивают ведущие, а некоторые задаются посредством телевизионного включения из крупных российских городов.

Мероприятие еще в конце сентября анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он тогда заявлял, что прямая линия с президентом ожидается до конца 2023 года. Песков также подчеркивал, что она будет совмещена с большой пресс-конференцией, которую президент традиционно дает перед Новым годом.

В 2023 году прямая линия и пресс-конференция пройдут впервые после начала военной операции на Украине.

Прямая линия с российским лидером является самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию до руководства страны. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.

В 2022 году Кремль не проводил прямую линию с главой государства. В последний раз мероприятие состоялось онлайн 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов.