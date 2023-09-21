В Кремле ожидают проведение прямой линии с Путиным до конца 2023 года

Дата прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным еще не определена, однако Кремль ожидает, что она может пройти до конца 2023 года. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 21 сентября.

«Мы ожидаем, что до конца года некий формат будет», — рассказал он журналистам в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

В марте Песков также отметил, что прямая линия президента в нынешнем году планируется. По его словам, это востребованный формат, но сроки проведения пока не определены.

Прямая линия с главой государства проходит ежегодно. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.

В последний раз мероприятие состоялось онлайн 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов. В декабре 2020 года ежегодная пресс-конференция была совмещена с форматом прямой линии.